Serena Williams vs. Naomi Osaka: lamentable show de la estadounidense en la final del US Open | VIDEO

Serena Williams no tuvo un gran partido en la final del US Open. Cayó en sets corridos frente a Naomi Osaka (6-2, 6-4), pero eso no fue todo. La estadounidense tuvo un altercado con el juez de silla que le terminó costando el quinto punto a favor de la japonesa. Los constantes reclamos terminaron por sacarla del partido, terminó llorando.

El primer set le favoreció totalmente a Naomi Osaka (6-2) en una demostración de tenis contundente. Serena Williams empezó a ponerse nerviosa, incluso recibió ayuda de su coach, ello fue penalizado por el juez de silla. Tras ello, la jugadora estadounidense entró en pánico y montó un show en contra del referee.

Preciso instante en el que Serena Williams recibe 'coaching' | Video: Twitter Carlos Morales

Luego de tener una primera sanción, Serena Williams se dedicó a reclamarle al juez. Tras cada punto, la estadounidense se acercaba al referee de silla para increparle por esa sanción. Su nerviosismo era muy notorio. Incluso llegó a lanzar improperios o exigirle al juez que se disculpe.

Tras otro punto, Serena Williams rompió su raqueta contra el suelo, generando un estruendo terrible en el estadio. El juez volvió a penalizarla, haciendo que la estadounidense pierda los papeles y vuelva a la carga por el juez.

Serena Williams rompió su raqueta contra el suelo | Video: Twitter Bruno

Estos dos 'warnings' le costó un punto en contra. Le dio la quinto anotación a Naomi Osaka. Sin embargo, Serena Williams pudo ponerse 5-4 abajo. No obstante, la japonesa sacó para campeonato y se convirtió en la nueva campeona del US Open.