Este martes, Simone Biles se retiró de la competencia por equipos de Gimnasia femenina de Tokio 2020 y acaparó la atención de la prensa. La atleta estadounidense se pronunció al respecto, descartó una posible lesión y aseguró que se trató de un “problema mental”.

“Afortunadamente no me lesioné y por eso di un paso atrás porque no quería hacer algo tonto y lesionarme. Pensé que era mejor si las chicas se hicieran cargo e hicieran el resto del trabajo, lo cual hicieron absolutamente”, explicó en rueda de prensa.

Durante el evento deportivo, donde Estados Unidos se quedó con la medalla de plata, Biles no culminó la rutina de Gimnasia femenina, pero apoyó a su equipo desde las gradas del estadio.

“Han sido realmente estresantes estos Juegos Olímpicos. Creo que, en general, no tener una audiencia: hay muchas variables diferentes que entran en juego. Ha sido una semana larga, un largo proceso olímpico. Ha sido un año largo, así que muchas variables diferentes. Creo que estamos demasiado estresados. Deberíamos estar aquí divirtiéndonos”, continuó Simone Biles.

Firme en Tokio 2020

Simone Biles todavía tiene chances de subir al podio de Tokio 2020 en otras cinco competencias: Gimnasia de suelo, Salto, Barras asimétricas, Viga de equilibrio y Artística general individual. Tras su retiro de la competencia de Gimnasia Artística por equipos, la atleta señaló que continuará en los Juegos Olímpicos.

“Simplemente sentí que sería un poco mejor hacerme a un lado y trabajar en mi atención plena. Sabía que las chicas harían un gran trabajo y no quería arriesgar una medalla por mis errores, porque ellas trabajaron demasiado duro para eso”, finalizó la multicampeona de Gimnasia.

