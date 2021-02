Nick Kyrgios se lució en el estreno del Australian Open 2021 tras vencer 3-0 al portugués Frederico Ferreira (6-4, 6-4 y 6-4). El tenista, que ejerce de local en el primer Grand Slam de la temporada, dejó uno de los mejores puntos de la contienda que se extendió hasta las dos horas en la duración.

La acción se produjo en el tercer set del compromiso, cuando el oceánico estuvo en el saque con el 40-0 a favor. El australiano golpeó la pelota, el luso respondió desde el otro lado. Sin embargo, en la nueva réplica, el local realizó gran lujo: abrió las piernas y le dio al esférico con la raqueta colocada detrás de la cadera.

El público que llegó al John Cain Arena de Melbourne se puso de pie para ovacionar al jugador de 25 años. Mientras que, en la cancha, Kyrgios abrió los brazos y movió la cabeza para celebrar. Un festejo idéntico al que realiza Zlatan Ibrahimovic, futbolista del Milan, cada vez que anota un gol.

Nick Kyrgios compartió la celebración al mejor estilo de Zlatan Ibrahimovic. (Foto: Instagram)

Kyrgios cargó contra Novak Djokovic

Nick Kyrgios dio una entrevista después de ganar el partido y en las declaraciones no dudó un solo momento en criticar la actitud de Novak Djokovic, con quien lleva una guerra desde hace un tiempo atrás.

“Es extraño para mí, porque, ya sabes, leí sus comentarios, dijo que no me respeta fuera de la cancha. Creo que, en realidad, tendría mucho sentido para mí si él dijera ‘mira, no respeto al chico en la cancha’, porque entiendo que no está de acuerdo con algunas de mis payasadas”, manifestó en ESPN.

“Es un gato muy extraño. Un gran jugador de tenis, pero desafortunadamente alguien que está de fiesta sin camisa durante una pandemia global, no sé si puedo tomar algo de ese hombre. Eso es tan malo como me parece”, agregó el australiano.

