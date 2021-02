Febrero es símbolo de alegría para la NFL. El fútbol americano presentará su tradicional Super Bowl en el mes estipulado, aunque con variantes y limitaciones por la pandemia del coronavirus. Chiefs y Buccaneers lucharán por la corona con un estadio con menos de la mitad del público permitido. Conoce horarios, canales de TV y cuándo se llevará a cabo el Super Tazón 2021.

Buccaneers vs Chiefs: horarios por país

El Super Bowl LV que se juega este domingo 7 de febrero será en el Raymond James Stadium de Tampa. A continuación, te damos a conocer los horarios por país para estar al tanto del partido de National Football League.

Perú: 6:40 pm

México: 5:40 pm

Chile: 8:40 pm

Colombia: 6:40 pm

Ecuador: 6:40 pm

Argentina: 8:40 pm

Bolivia: 7:40 pm

Venezuela: 7:40 pm

España: 12:40

Estados Unidos: 6:40 pm (Horario del Este)

¿Cómo ver Buccaneers vs Chiefs en directo? A continuación, te damos a conocer los canales TV y links streaming para ver el Super Bowl LV desde el lugar que te encuentres. (Foto: AFP)

Canales TV para ver Buccaneers vs Chiefs

Perú transmitirá el Super Bowl LV vía ESPN - FOX Sports

México transmitirá el Super Bowl LV vía ESPN - FOX Sports

Chile transmitirá el Super Bowl LV vía ESPN - FOX Sports

Colombia transmitirá el Super Bowl LV vía ESPN -FOX Sports

Ecuador transmitirá el Super Bowl LV vía ESPN - FOX Sports

Argentina transmitirá el Super Bowl LV vía ESPN - FOX Sports

Bolivia transmitirá el Super Bowl LV vía ESPN - FOX Sports

Venezuela transmitirá el Super Bowl LV vía ESPN - FOX Sports

España transmitirá el Super Bowl LV vía DAZN

Estados Unidos: 6:40 pm (Horario del Este) / CBS -ESPN

Buccaneers vs Chiefs: ¿quiénes estarán en el half time del Super Bowl LV?

The Weeknd, el artista canadiense que será este año la estrella del medio tiempo de la Super Bowl, la final de la liga de fútbol americano.

Por ahora la Liga Nacional de Fútbol (NFL) solo ha anunciado a The Weeknd, Jazmine Sullivan y Eric Church, que cantarán el himno nacional estadounidense a dúo, y Gabriela Sarmiento Wilson, más conocida como H.E.R., que interpretará “America the Beautiful”, como artistas de la LV Super Bowl, que tendrá lugar en Tampa (oeste de Florida) el 7 de febrero.

Dos estrellas de la música latina, la estadounidense de origen puertorriqueño Jennifer López y la colombiana Shakira dejaron el listón muy alto en la LIV Super Bowl, que se celebró en Miami en febrero de 2020 antes de que la covid-19 lo cambiará todo.

The Weeknd será la estrella encargada del show de medio tiempo en el Super Bowl 2021 | Foto: AP

¿Cómo ver Buccaneers vs Chief vía ESPN online?

ESPN tiene una aplicación disponible para ofrecer al mundo lo mejor del deporte a los millones de usuario de smartphones de Latinoamérica, ya sea Android o iOS. La descarga es totalmente gratis.

Esta app de ESPN te permite acceder a los videos del canal de la manera más sencilla. Puedes agregar equipos favoritos para la mejor experiencia personalizada en los deportes de tu interés. También puedes seguir marcadores en vivo y personalizados para mantenerte informado con goles, resultados, tabla de posiciones, calendarios, estadísticas, resúmenes, videos y más.

Disponible en:

Apple iOS

Google Play

¿Cuándo y dónde se juega el Super Bowl?

El Super Bowl se juega el primer domingo de cada mes de febrero. Esta vez se realizará el 7 con la edición LV y los protagonistas serán los Buccaneers vs Chiefs en el Raymond James Stadium. A pesar de la pandemia que azota en diferentes partes de Estados Unidos, Florida está lista para albergar el juego más grande, donde por primera vez en la historia de la NFL, un equipo podrá disputar el partido en su propio estadio.

Raymond James Stadium albergará el Super Bowl 2021

¿Quién ha ganado más veces el Super Bowl?

New England Patriots: 6 (2002,2004,2005, 2015, 2017, 2019)

Pittsburgh Steelers: 6 (1975,1976, 1979, 1980, 2006, 2009)

Dallas Cowboys: 5 (1972, 1978, 1993, 1994, 1996)

San Francisco 49ers: 5 (1982, 1985, 1989, 1990, 1995)

Green Bay Packers: 4 (1967,1968, 1997, 2011)

New York Giants: 4 (1987, 1991, 2008, 2012)

Apuestas en el Super Bowl LV caen 37% debido al Covid-19

Unos 2,2 millones de estadounidenses planean apostar en el Super Bowl LV entre Buccaneers vs Chiefs, combinándose para arriesgar aproximadamente 4.300 millones de dólares, una disminución de cerca de 37%, comparada con respecto al año pasado.

Sin haber podido controlar la pandemia del coronavirus, ambas cifras son inferiores a las estimaciones del año pasado de la AGA, a pesar de que 36 millones más de estadounidenses tienen acceso a casas de apuestas legales en su estado o jurisdicción.

Se espera que la pandemia reduzca la cantidad apostada en las casas de apuestas minoristas y reduzca las apuestas casuales, como las piscinas, oficinas y plazas que se realizan en entornos sociales.

Sin embargo, las apuestas en línea en el enfrentamiento del domingo entre los Chiefs de Kansas City y los Buccaneers de Tampa Bay podrían aumentar considerablemente, de acuerdo con la investigación, con un récord de 7,6 millones de estadounidenses que potencialmente hacen apuestas en aplicaciones de móviles y sitios web, un aumento del 63 por ciento año tras año.

Super Bowl 2021 EN VIVO: sigue el MINUTO A MINUTO del evento desde el Raymond James Stadium. (Foto: AFP)

Tom Brady vs Patrick Mahomes: apuestas por el premio MVP del Super Bowl

Tom Brady jugará por décima vez un Super Bowl cuando su equipo los Buccaneers se enfrente a los Chiefs en la 55 edición de la gran final de la Liga Nacional de Fútbol Americano y esta vez no será el favorito en el mundo de las apuestas que se decantan por el joven Patrick Mahomes del equipo rival.

Brady, de 43 años, tiene en su haber seis títulos de campeón del Super Bowl con los New England Patriots, y cuatro de MVP, el que más en la historia de la NFL, pero el joven Mahomes, de 25 años, que la pasada temporada ya logró su primero con los Chiefs a los convirtió en campeones de la edición 54, recibe todo el apoyo de los se juegan su dinero con las apuestas.

Mientras que Mahomes tiene números de -120 para conseguir el premio de MVP en la mayoría de los libros de apuestas por +190 de Brady, que se convierte en el cuarto mariscal de campo que jugará el Super Bowl con un equipo diferente.

