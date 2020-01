Universidad de Chile vs. Colo Colo EN DIRECTO | Sigue el partido por la final de la Copa Chile que se disputará este miércoles, desde las 4:30 de la tarde (hora peruana), en el Germán Becker de Temuco. La transmisión del compromiso estará a cargo de CDF Premium.

►Pablo Bengoechea sobre el Alianza Lima de Russo: “Estaban para pelear el tercer lugar en la Copa Libertadores del año pasado” | VIDEO

►Quién será el ‘9’ que reemplazará a Luis Suárez en el Barcelona

La 'U' y el ‘Cacique’ definen el título del segundo torneo más relevante del fútbol chileno. Llegan al encuentro tras superar las semifinales de forma diferente: Colo Colo afronta la definición luego de eliminar a la Católica por penales, mientras que la Universidad de Chile logró su clasificación sin jugar, después que Unión Española decidiera no presentarse a su duelo contra los azules de la instancia previa y perdiera por ‘walk over’.

U. de Chile vs. Colo Colo | Horarios:

15:30 horas - México

16:30 horas - Perú, Ecuador, Colombia, Estados Unidos (New York, Washington, Florida)

17:30 horas - Venezuela, Bolivia

18:30 horas - Argentina, Uruguay, Paraguay, Brasil, Chile

21:30 horas - Reino Unido

22:30 horas - España, Alemania, Italia, Francia

Universidad de Chile consiguió el sábado pasado el último cupo chileno para la Copa Libertadores por la incomparecencia de la Unión Española en las semifinales de la Copa de Chile por estar inconforme con el torneo.

La importancia del encuentro que no pudo disputarse en La Serena residía en que la copa entrega la última plaza para el torneo internacional y debido a que Colo Colo y Universidad Católica ya están clasificados para la fase de grupos de la Libertadores, el resultado de la final será indiferente.

La Universidad de Chile obtuvo este premio tras una temporada en la que quedó clasificado antepenúltimo y sin conseguir ninguna plaza para competiciones internacionales.

La incomparecencia de la Unión Española, que hace unas semanas había anunciado sus intenciones y reclamaba su cupo para Libertadores, agrava el conflicto del club con la Asociación Nacional de Fútbol Profesional de Chile (ANFP).

Universidad de Chile clasificó directamente a la fase 2 de la Copa Libertadores, en la que chocará contra Internacional de Porto Alegre, en el primer partido de la eliminatoria como local y el definitivo a domicilio.

A pesar de la particular situación de la Copa Chile, la disputa de la final debe llevarse igualmente a cabo para determinar el campeón del torneo y la conveniencia de los pagos por su consecución.

Gabriel Costa, considerado por Ricardo Gareca en la selección peruana, fue convocado para el compromiso y formaría parte de la alineación titular de Colo Colo, que presenta varias bajas para el desafío copero.

Gabriel Suazo, Iván Morales y Julio Fierro, integrantes de la selección chilena sub 23 que participa en el Preolímpico para Tokio 2020, no estarán a disposición de Mario Salas. Pablo Mouche y Matías Zaldivia, lesionados, y César Fuentes, impedido de actuar por su participación en la presente edición del torneo con los ‘Cruzados’, tampoco son opciones para el ‘Comandante’, ex técnico de Sporting Cristal.

U. de Chile vs. Colo Colo | Posibles alineaciones:

Universidad de Chile: Fernando de Paúl; Matías Rodríguez, Osvaldo González, Luis Del Pino, Jean Beausejour; Fernando Cornejo, Gonzalo Espinoza, Walter Montillo, Jimmy Martínez; Joaquín Larrivey, Ángelo Henrríquez.

Colo Colo: Brayan Cortés; Óscar Opazo, Julio Barroso, Juan Manuel Insaurralde, Brayan Véjar; Carlos Carmona, Branco Povoste, Leonardo Valencia; Marcos Bolados, Nicolás Blandi, Gabriel Costa.