Alianza Lima presentó su plantel 2020 en la Noche Blanquiazul. Y, aunque el resultado no fue el esperado, tras caer 2-1 ante Millonarios (Colombia), el conjunto dirigido por Pablo Bengoechea dejó buenas sensaciones entre sus hinchas. Sin embargo, la plantilla ‘íntima’ todavía no está completa: falta integrarse Kevin Quevedo. El extremo, que finalmente pudo llegar a un acuerdo con la directiva victoriana en las últimas horas, y arregló su continuidad por los próximos seis meses, tendrá que ganarse un lugar dentro de un once que parece ya bosquejado. Por ello, a continuación, intentaremos responder algunas preguntas que quedan sueltas sobre el futuro de Quevedo en Alianza.

► Carlos Zambrano cerca de Boca Juniors: ¿Qué falta para que firme el peruano?

► Alianza Lima: UnoxUno del conjunto dirigido por Pablo Bengoechea en la Noche Blanquiazul

1) ¿Todavía puede ganarse un lugar dentro del equipo titular?

Esto ocurriría siempre y cuando Alianza cambie de sistema. En el dibujo táctico actual, en el que juega con un 3-4-2-1, parece difícil que Quevedo pueda jugar como lateral volante por sus características futbolísticas. Esta última posición exige mayor recorrido por la banda, un gran desgaste físico y no solo preocuparse por labores ofensivas, como normalmente sucede con Kevin. Oslimg Mora y el mismo Kluiverth Miguel Aguilar parecen los hombres indicados para pelear ese puesto. Mientras, metros más arriba, como extremos, Joazinho Arroé, Jean Deza y Luis Aguiar se perfilan como titulares. Hasta los mismos Federico Rodríguez y Adrián Balboa ya fueron ubicados en esa zona del campo. Quevedo tiene una tarea difícil si es que piensa quitarle el puesto a algunos de los futbolistas mencionados.

Quevedo no hizo la pretemporada con Alianza, por lo que empezará desde cero los trabajos. (Foto. GEC)

2) ¿Le hará bien al grupo la inserción de un futbolista con el perfil de Kevin Quevedo?

En estos inicios de temporada, dos futbolistas aliancistas ya fueron protagonistas de dos actos extrafutbolísticos que dieron que hablar y que no merecen mayores detalles: Jean Deza y Carlos Ascues. Por ello, ante esta delicada situación, suena hasta irónico que Alianza haya sumado al plantel a un jugador cuestionado por haber cometido múltiples actos de indisciplina en lo que va de su corta carrera.

Pese a su calidad comprobada en el terreno de juego, hoy tener a Quevedo en el camarín puede ser una bomba del tiempo. No obstante, así como en el caso de los demás jugadores en mención, será Pablo Bengoechea sobre quien caiga toda responsabilidad con lo que suceda de aquí en adelante. Para él serán los aplausos por haberlos puesto en vereda o, en el peor de los casos, tendrá que poner el pecho a las balas si son reincidentes.

3) ¿Se puede ver beneficiado económicamente Alianza en un futuro cercano?

Aunque uno nunca sabe lo que puede pasar, para que Quevedo pueda volver a estar en la órbita de un club extranjero tendrá que suceder un cúmulo de situaciones que en el presente son impensadas. Entre estas, por ejemplo, deberá ganarse un lugar como titular, ser intachable fuera del campo de juego y reencontrarse con el gol. Esta parece ser la única forma en la que Quevedo podría generar expectativas en un posible comprador. Pero claro, todo este futuro ideal por ahora es solo una utopía en la vida de Kevin.