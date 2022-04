Tyson Fury , campeón mundial peso pesado, se mostró en desacuerdo con los que piensan que Saúl ‘Canelo’ Álvarez es el mejor libra por libra de la actualidad. “Es una conversación irrelevante”, opinó el británico, quien se denominó el verdadero “rey de la selva” del boxeo actual.

El inglés habló en la antesala de su pelea ante Dillian Whyte por el título del Consejo Mundial de Boxeo y también tuvo palabras para su colega mexicano, a quien consideró inferior a pesar de elogiarlo.

“Soy el campeón de peso pesado del mundo. Número 1. Entonces, puedo vencer a cualquiera que esté por debajo de mí: peso crucero, wélter, mosca, medio, cualquier categoría. No creo en eso de libra por libra. No es real, es falso. No me dedico a cosas falsas”, dijo Fury en diálogo con ESPN.

“Libra por libra es basura, porque Canelo no es de mi tamaño y nunca podrá serlo, ni yo podré ser del suyo. Es como decir que si tuviera un jet pack en mi espalda y he hecho dos viajes, ¿podría volar más rápido que un avión?. Es algo irrelevante, es una conversación basura, pero la entiendo, porque le da a estos tipos más pequeños algo de qué hablar”, añadió.

“Es una de las mier*** más tontas que he escuchado, porque ningún otro peso puede vencer al peso completo, es el rey de la selva. Soy el león y no tengo depredadores”, se animó a decir el oriundo de Mánchester. No obstante, dejó claro que le gusta ver pelear a Canelo y aplaudió su nivel.

“Es un gran boxeador, muy entretenido. Quizá vaya a ver pelear a Canelo contra Bivol en Las Vegas en mayo”, sentenció el popular ‘Gipsy King’, que cerró declarando su amor por México. “Me encanta todo. Me gusta su cultura, es una nación peleadora”, afirmó.

Tyson Fury, de 31 victorias (22 por nocaut), un empate y ninguna derrota, defenderá este sábado su título CMB de los pesos pesados y su imbatibilidad delante de 94 mil personas en Wembley, un récord en Reino Unido, en el que debería ser el último combate de su carrera. Al frente tendrá a su compatriota Whyte, que tiene un récord de 28 triunfos (19 por nocaut) y dos caídas.