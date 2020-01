Diego Chávez tiene una maravillosa oportunidad que el fútbol y el destino no suelen dar así nada más: redimirse con la camiseta del equipo del cual es hincha, en este caso Universitario, y en donde pasó sus mejores momentos como futbolista. Tres años después de salir por la puerta de atrás del estadio Monumental, el lateral fue confirmado como refuerzo merengue para esta temporada 2020.

► Beto da Silva y los números que marcan su irregular carrera futbolística

► Tres preguntas a responder sobre el futuro de Kevin Quevedo en Alianza Lima

Y, pese a no haber destacado en los últimos 36 meses (tuvo un paso intrascendente por Sport Rosario, Unión Huaral, Binacional y José Gálvez),y contar con un historial que quedó manchado con algunos actos de indisciplina, el mismo Gregorio Pérez ha puesto las manos al fuego por él. "No me interesa lo que hizo Diego Chávez en el pasado, será contratado”, aseguró en la semana el técnico crema. ¿Pero es Diego Chávez un buen fichaje para los merengues? a continuación repasamos tres razones que justifican su llegada.

1) Conoce la presión de estar en Universitario

Chávez fue campeón nacional con Universitario en el 2013. (Foto: GEC)

Jugar en la 'U', así como en cualquier otro equipo grande, siempre es difícil. No basta con tener talento, también se necesita mucha personalidad. Son múltiples los ejemplos de jugadores que, como se dice, la rompen en la reserva pero en Primera División no logran dar la talla. Las pifias de la tribuna al primer balón perdido o gol fallado los toca de nervios y pierden confianza para, en algunos casos, nunca más recuperarla. Al menos no en la máxima categoría. Pero con Chávez sucede todo lo contrario.

Si hay algo que demostró el popular ‘Chaveta’ en su estadía en Ate fue que, más allá de sus virtudes futbolísticas, no le quema el esférico. Sabe lo que es el vestuario crema, la idiosincrasia del club, los problemas dirigenciales y económicos que lo rodean y que la Trinchera Norte aprieta desde las gradas cuando las cosas no salen bien en la cancha. Lo que a otros jugadores los podría sorprender y atemorizar, Diego ya lo conoce.

2) Tiene virtudes futbolísticas que no son para despreciar

Chávez dejó Universitario en el 2016. (Foto: GEC)

Las características futbolistas que posee Chávez no son para despreciar ni mucho menos. Por eso tal vez Goyo le dio el sí al ofrecimiento dirigencial de contar con él en su plantel. No vivimos en un país donde salgan laterales decentes por montones y Diego sobresalía en esa posición.

El ex José Gálvez se mostró siempre difícil de encarar en el uno contra uno y, al menos en el fútbol peruano, sus proyecciones en ataque no pasaban desapercibidas. Técnicamente es superior al promedio de laterales que nos suele mostrar el balompié nacional cada fin de semana.

3) Un buen reemplazante y competencia para Aldo Corzo

Al conjunto estudiantil no le sobran futbolistas en la posición de lateral derecho. Allí tienen al experimentado Aldo Corzo y a un juvenil que recién comienza a dar sus primeros pasos en el fútbol como José Zevallos (21 años). No hay mucho para escoger ni para alternar, teniendo en cuenta la intención de seguir pasando de fases en la Copa Libertadores.

Con Chávez, el entrenador Pérez definitivamente refuerza ese sector del campo. Además, siempre es bueno que un futbolista tenga competencia para elevar su rendimiento y no dormirse en sus laureles. De esto puede sacar provecho el mismo Corzo. Para nadie es un secreto que los cremas tienen un plantel corto y Chávez, dentro de todo, tiene virtudes que podrían sumar en el césped. Hay futbolistas por los que vale la pena arriesgarse y darle una segunda oportunidad. Esperemos, por el bien de los cremas, que Diego la sepa aprovechar.