Como parte de los beneficios para todos nuestros suscriptores, continuamos sumando diferentes experiencias exclusivas para ellos. Esta vez será el turno de disfrutar de un deleite gastronómico en uno de los mejores restaurantes del mundo de la mano de su creador, Mitsuharu “Micha” Tsumura.

Esta experiencia será una aventura curiosa y única, donde Micha será el anfitrión y presentador de cada plato. En esta oportunidad, 3 parejas (6 personas) podrán disfrutar de este beneficio exclusivo el viernes 29 de abril a las 4:30 p.m. en el salón principal de Maido ubicado en Calle San Martín 399 - Miraflores.

¿Cómo participar?

Para ser parte de esta experiencia culinaria debes ser suscriptor activo de El Comercio y registrarte AQUÍ. Si eres uno de los afortunados ganadores ( el sorteo se realizará el jueves 28 de abril) recibirás ese mismo día un correo y llamada de confirmación.

El día del evento, recuerda llegar 30 minutos antes, llevar doble mascarilla y carnet de vacunación. La experiencia será grabada por uno de nuestros videoreporteros por lo que podrás recordarla velada y vivir esta única experiencia junto a tu pareja y/o acompañante.

No te pierdas este beneficio y disfruta de ser parte de la comunidad de suscriptores de El Comercio. Si aún no lo eres suscríbete. Pronto tendremos más novedades y sorpresas que no debes dejar pasar.