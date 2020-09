Cerca de 2,760,000,000 resultados a la palabra “Coronavirus” en Google. Más de 450 páginas dentro del site elcomercio.pe con esa temática. Cinco especiales multimedia elaborados -con fuentes oficiales- y una sola finalidad: funcionar como utilitarios para el usuario que busca 24/7 en nuestra página web: desde links que pueden ayudar a resolver problemas en casa, hasta mitos que no debes escuchar. Tres podcast: El Comercio te explica, que conduce el periodista experto en Ciencia y Tecnología Martín Tumay y Me quedo en casa y Mentes Peruanas, ambos con la producción de Bruno Ortiz Bisso -seguido en redes sociales como @blogdenotas-, periodista que trabaja estos temas en El Comercio, si mi memoria no falla, desde hace 15 años. De hecho, alguna vez lo he visto en el Archivo -el viejo Archivo del Jr. Lampa- revisando información de Racso, Óscar Miró Quesada de la Guerra, fundacional periodista, profesor y científico de El Comercio que desde los quince años de edad comenzó a escribir artículos de divulgación científica. Que en 1939 inspiró a Albert Einstein, ese sabio, a decir: “Me he quedado verdaderamente sorprendido de que un diario ofrezca a sus lectores una exposición tan detallada y precisa de un tema científico”.

El periodismo científico, clave para entender la coyuntura de la pandemia por el coronavirus, siempre estuvo en las páginas de El Comercio. Hoy, digitalizado, vía streaming y en otras plataformas, continúa. ¿Cómo se trabajan las notas sobre Ciencia hoy? Bruno Ortiz Bisso explica.

LIMA, 7 DE MARZO DEL 2012 CARTA ENVIADA POR ALBERT EINSTEIN A OSCAR (RACSO) MIRO QUESADA, QUE FUE PUBLICADA EN LA EDICION DE LA MAÑANA DEL DIARIO EL COMERCIO EL 29 DE NOVIEMBRE DE 1939. FOTO: CRISTHIAN ROJAS / EL COMERCIO

En qué momento crees se fractura nuestra relación con la Ciencia. ¿Por qué siempre nos parece difícil?

En lo personal, más que fracturarse nunca existió. Todo está conectado directamente con la educación, sector que -junto con el de salud- no ha recibido la atención adecuada desde hace demasiado tiempo en el país. No podemos exigir un mínimo interés por los temas de ciencia si no se atienden las necesidades básicas de educación. Por eso es importante una reforma integral de la educación a todo nivel.

Desde Racso, pasando por Tomás Unger, El Comercio siempre ha tenido espacio para la Ciencia en sus páginas. ¿Consume esa información el público?

Aunque no lo parezca, sí. En mediciones hechas indistintamente en el diario, durante muchos Tomás Unger era señalado como el autor más reconocible del diario y su columna como la más leída. En la web tampoco es extraño encontrar que algunas informaciones de corte científico estén entre las más leídas. Ahora, claro, en los últimos tiempos las noticias que tienen que ver con catástrofes o similares tienen mucho más arrastre. Las noticias sobre temas astronómicos también tienen mucho arrastre y, como es lógico, hoy todas las notas relacionadas con las pandemia tienen alta lectoría.

¿Cómo trabaja El Comercio estos temas? Podrías contarnos tu trabajo.

Los temas de Ciencia se han trabajado siempre buscando y seleccionando las mejores fuentes. Revisando estudios científicos publicados en revistas de prestigio, comunicándonos directamente con los investigadores; rastreando lo que se hace también a nivel nacional, no solo en Lima. Pero siempre contrastando la información, buscando fuentes adicionales. Tratamos de acercar en un lenguaje más amigable y entendible los diferentes avances que se realizan en el Perú y en el mundo.

¿Cuál es el concepto de Mentes Peruanas, el nuevo podcast de El Comercio?

Hay dos objetivos principales. Primero, cambiar la idea preexistente que se tiene de los científicos. Es decir, que no están metidos todo el día en sus laboratorios, con la bata blanca, haciendo ellos todo solos. Sino que son personas como todas las demás, con esperanza, ambiciones, con altibajos, que se divierten... En los primeros tres episodios se podrán conocer una excelente anécdota sobre una investigación fallida que 30 años después significó un premio monetario; un científico que no puede vivir sin el rock; y otra científica que tiene una manera muy particular de desestresarse. Pero el segundo objetivo es más importante: visibilizar a los científicos peruanos. Si bien empezaremos con las caras más reconocibles, queremos luego continuar con otros investigadores que no han captado aún la atención de los medios, pero que tienen investigaciones muy importantes. Algunas que, sin exagerar, podrían cambiar la historia de la humanidad.

La Ciencia nos va a salvar. Leamos más.

Una mujer sostiene una pequeña botella con una etiqueta de "Vacuna COVID-19" y una jeringa médica en esta ilustración tomada el 10 de abril de 2020. (REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/Archivo).

