Hoteles Estelar, continúa acompañando a más visitantes en momentos importantes con hoteles perfectos para toda ocasión. Ahora, gracias al Club podrás obtener un descuento exclusivo del 40% en alojamiento para dos personas en todas las categorías de habitaciones. Incluye: desayuno buffet, bebida de bienvenida y 20% de descuento en alimentos y bebidas sin alcohol.

El descuento es valido para sus 3 sedes en Lima: Estelar Miraflores, Estelar San Isidro y Estelar Apartamentos Bellavista. Válido para reservar a través de la web de Hoteles Estelar. Para acceder al beneficio, el suscriptor/beneficiario deberá iniciar sesión en la web/app del Club El Comercio, seleccionar la promoción y generar el código, el mismo que deberá ingresarse en la web de Hoteles Estelar www.hotelesestelar.com en el campo código de descuento.

Cabe mencionar que el descuento no incluye 18% impuestos ni 10% cargos por servicios. Además, el pago debe realizarse en moneda extranjera dólares. En caso el usuario desee hacer el pago en moneda local - soles (aplicará al tipo de cambio del día del hotel). Podrán alojarse hasta 2 niños menores de 12 años sin recargo adicional (incluye desayuno) según capacidad de habitación permitida a través de la web y compartiendo camas existentes.

Hora de Check in: 3:00pm – Hora de Check out: 12:00pm. No valido para reservas de grupos. El pago se realizará en el hotel directamente al check in. La política de anulación es 48 horas previas a la fecha de llegada y se podrá cancelar y/o modificar la reserva sin cargo o penalidad sólo a través de la página web.

En relación a la política de No Show, de no presentarse el titular de la reserva el día de su llegada, se procederá al cobro del 100% del total de la primera noche incluido impuestos y servicios a la tarjeta de crédito brindada en garantía en la página web. Una vez generada su reserva, recibirá la confirmación a través del correo según corresponda: recepcion.hmiraflores@hotelesestelar.com; recepcion.hbellavista@hotelesestelar.com o reservas.hsanisidro@hotelesestelar.com.

Por otro lado, para el ingreso en compañía de un menor de edad, deberá acreditar su relación de parentesco con los DNI o documento de identidad con el que ingreso al país en caso de ser el padre; o autorización notarial o documento análogo cuando se trate de tutor o apoderado. El alojamiento puede ser reservado para un tercero (amigo o familiar). Este beneficio puede usarse de forma ilimitada durante la vigencia de esta promoción.

No esperes más y disfruta de una estadía única con Hoteles Estelar.

