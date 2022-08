Bon Beef llegó al Club El Comercio con un descuento exclusivo para la comunidad de suscriptores. Ahora podrás compartir un espacio agradable con toda la familia y disfrutar de emblemáticas hamburguesas de carne Angus así como también deliciosos cortes de carne premium, entradas, postres y mucho más.

Para acceder al beneficio, el suscriptor deberá ir de manera presencial a los locales de Bon Beef en Surco, Miraflores, San Miguel y Magdalena, y mostrar su documento de identidad.

Durante la vigencia de la promoción, el suscriptor podrá acceder de manera ilimitada al descuento por un monto máximo de S/120.

En este caso, el beneficio no es acumulable con otros descuentos y no está disponible para bebidas con o sin alcohol y almuerzos Bon Beef. No dejes pasar este descuento exclusivo del 25% y disfruta de un momento agradable en familia.

TE PUEDE INTERESAR

Luce una piel libre de vellos con Depilarte

Disfruta de unas vacaciones soleadas en Hotel Las Dunas

Alquila departamentos con Wynwood House y obtén el 20% de descuento