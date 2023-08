Synlab, el laboratorio líder en diagnóstico médico en Europa, llegó al Club El Comercio para ofrecer precios especiales a los suscriptores en todas las pruebas de laboratorio.

En este caso, tendrás a tu disposición los servicios de Synlab en 8 sedes en Lima y Arequipa. Para acceder al beneficio, el suscriptor debe solicitar su cupón en la web/app del Club y presentarlo de forma virtual junto a su documento de identidad.

Para esta promoción, el beneficiario puede hacer válido su descuento para un familiar o amigo siempre y cuando el suscriptor este presente al momento de solicitar el beneficio. Cabe indicar que no es retroactivo, es decir, si no se indica antes de realizar el pago, no podrá solicitarlo luego.

Siéntente tranquilo, mejora tu bienestar y calidad de vida con Synlab. Si estás en Lima, visita el laboratorio en los distritos de Miraflores, Jesús María, La Molina, Chacarilla, Los Olivos y Collique. En tanto, si te encuentras en Arequipa, en Umacollo y Cercado.

