Dicha cifra es la tercera más alta en cuanto a crecimiento durante la última década (exceptuando el rebote post pandemia del 2021), luego del incremento de 16% que reportó la producción de minería metálica en el 2015 y de 21% en el 2016. En este último, fue luego del primer año de operaciones de la mina de cobre Las Bambas (Apurímac), según las cifras registradas por el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI).

La ampliación de la capacidad productiva ha mostrado un patrón distinto en cada uno de los principales metales de exportación. Viendo las cifras en la última década, la extracción de cobre (que representa el 54% del valor total de las exportaciones metálicas) tuvo el mayor crecimiento, de 102% entre el 2013 al 2023, pasando de 1,36 millones de toneladas a 2,7 millones de toneladas. Le sigue el zinc con una expansión de 8,7%, de 1,35 millones de toneladas a 1,46 millones de toneladas en el mismo periodo. El plomo tuvo un incremento menos acelerado, de 2,5%, al registrar 266 mil toneladas en el 2013 a producir 273 mil toneladas en el 2023.

En el caso de estos dos últimos metales, han tenido un crecimiento sostenido al ser extraídas como subproductos, es decir que fueron sacadas de minas donde el principal producto recolectado fue el cobre. Asimismo, influye la ejecución de pequeños de ampliación, como es en el caso del zinc, explicó Juan Carlos Ortiz, vicepresidente del Instituto de Ingenieros de Minas del Perú (IIMP).

MIRA | Consejos para enfrentar el hostigamiento sexual en el trabajo desde las organizaciones

Caso contrario ocurre con el oro, cuya producción se contrajo 30,6% frente a hace una década: produjo 99,7 toneladas el año pasado, cuando en el 2013 la cifra fue de 143,7 toneladas, según el Boletín Estadístico Minero de diciembre del Ministerio de Energía y Minas (Minem).

La brecha aumenta a una caída de 52,7% si se compra la producción del 2023 con la del 2005, cuando la producción del oro alcanzó su máximo histórico registrado de 208 toneladas. En tanto, su participación en la producción global cayó de 5,4% a 3,3% en la última década.

Ranking

Una tendencia similar se aprecia en la posición del Perú dentro de los rankings de los principales productores de cada metal. En el cobre y zinc (los metales con mayor incremento en cuanto a participación en la producción mundial), el Perú mantuvo el segundo lugar a nivel global. En el caso del oro, descendió 5 posiciones, pasando del puesto 6 al 11 en los últimos diez años, según estimaciones del Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS, por sus siglas en inglés).

En el plomo, las cifras preliminares del Minem para el cierre del 2023 sitúan a la producción local en el tercer lugar, subiendo un puesto con respecto al 2013 y ubicándose ligeramente por encima de Estados Unidos y México [ver gráficos].









































Oro sin brillo

Hay tres factores que explican este descenso en los registros de la producción aurífera formal, señalaron Ortiz y Carlos Gálvez, expresidente de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE).

El primero es la imposibilidad para realizar -y, por ende, extraer el metal- los proyectos de construcción de oro, como lo fue Cerro Quilish en Cajamarca, cuyo nulo avance se debe a razones sociales, explicaron. A ello se suma el fin de la vida útil de las minas, como fue con la unidad minera Pierina, a cargo de Barrick Perú y que está en proceso de cierre, añadió Gálvez.

“No es que el Perú no tenga un recurso de oro disponible, lo que pasa es que a las compañías no se les ha permitido explotar los hallazgos [de oro] obtenidos”, expresó el expresidente de la SNMPE.

El segundo punto es la falta de incentivos para la exploración de proyectos de oro . Este desaliento se explica por los problemas generados cuando van a entrar en funcionamiento las unidades mineras ya construidas. Otro problema es la demora en los permisos para exploración, agregó Ortiz.

Y el tercer punto es la intromisión de la minería ilegal, que afectó, por ejemplo, las operaciones de la minera Poderosa en Pataz, en La Libertad.

Justamente, La Libertad en el 2023 se mantuvo como la primera región productora de este metal precioso, con 34 toneladas métricas finas, seguida por Arequipa (21,5 toneladas) y Cajamarca, cuya producción disminuyó de 42,3 toneladas en 2013 a 19,3 toneladas en el 2023.

“La producción ilegal de oro termina siendo cerca del 40% de la producción total de oro del Perú, pero lo que se registra en las estadísticas son las [mineras] formales y eso decae. Por un lado, ha caído la producción legal y formal de oro, y por otro lado ha crecido la producción ilegal de oro”, apuntó Gálvez.

En complemento, Ortiz indicó que hay yacimientos en etapa de exploración o de formalización que han llegado a ser invadidos por la actividad informal, como ocurrió con la mina La Rinconada, en Puno.

“Así como esa, vemos otros lugares del Perú donde la actividad informal toma control de los yacimientos, ahuyenta a los productores previos, genera una mafia alrededor, no paga impuestos y ocasiona una serie de dificultades sociales y también de seguridad, vinculado a una serie de maltrato de derechos humanos en el trabajo y ambientales”, sostuvo.

¿Cómo se puede mejorar la situación de la extracción aurífera en el país? Para Ortiz, pensando en el mediano plazo, se debe tratar los temas relacionados a los permisos mineros, en especial en la etapa de exploración, para que haya atracción en la exploración de recursos de oro y se identifiquen nuevos yacimientos.

“Eso va a tomar un tiempo, unos 10 años para ver una mina [nueva] en funcionamiento, pero tiene que comenzar hoy la exploración”, añadió.

Un segundo aspecto para mejorar la producción formal de oro será el avance de proyectos mineros que tienen como producto secundario o subproducto a este metal precioso, como Antamina, Toquepala, Cuajone, entre otros, donde se extrae principalmente el cobre, pero también otros productos como el oro y la plata.

No obstante, Gálvez precisó que con la situación de minería ilegal, ello desalienta a la exploración minera en oro.

Cobre

Por otro lado, el Perú se mantiene en segundo lugar en cuanto a producción mundial de cobre. Sin embargo, desde el 2013, los registros de la República Democrática del Congo aumentaron en 160%, de 900 mil en ese año a 2,5 millones de toneladas en el 2023.

Según proyecciones de la consultora Wood Mackenzie, hacia el 2025 la producción del metal rojo en el país africano sobrepasaría las 3 millones de toneladas, mientras que el Perú llegaría a 2,8 millones de toneladas .