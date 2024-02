El Perú tiene un déficit de infraestructura básica equivalente a S/ 363.500 millones, que se refleja en carencias esenciales que afectan la calidad de vida de millones de personas, señaló la Asociación para el Fomento de la Infraestructura Nacional (AFIN).

Indicó además que en la actualidad existen cifras alarmantes como los 3,8 millones de peruanos que no tienen acceso a agua; 9,7 millones que no cuentan con alcantarillado o el 31% de la población de la selva rural que no tiene conexión eléctrica.

Además, 98% de establecimientos de atención primaria, 94% de hospitales y 100% de laboratorios tienen capacidad instalada inadecuada y requieren importantes inversiones. Más de 29 mil locales educativos a nivel nacional están en riesgo. También precisó que el 16% de la red vial nacional, 82% de la red vial departamental y el 97% de la red vial vecinal se encuentran sin pavimentar, a lo que se suman los 3 millones de peruanos no tienen conectividad (telecomunicaciones).

LEE TAMBIÉN | Puntos para conocer qué implica que tres ETF Bitcoin ingresen a la BVL

“Estas cifras son sólo algunos ejemplos de la brecha pendiente sin mencionar otras áreas de infraestructura como transporte público, puertos, aeropuertos, distribución de gas, entre otras. Para avanzar en la atención de estas importantes necesidades, se necesita recurrir a la inversión privada. No es una tarea que el Estado podrá enfrentar solo”, remarcó.

Pavimentar la red vial nacional demoraría 188 años si se hiciera únicamente por obra pública, indicó.

“La Constitución de 1993 estableció garantías a la inversión privada a través de los varios artículos en especial el 62 que se refiere al irrestricto respeto a los contratos. Ello supone que, entre otros temas, si un contrato establece una cláusula arbitral, debe respetarse esta vía. Pretender desconocer contratos por vías que no son las pactadas es una señal que será leída negativamente por cualquier inversionista”, concluyó.