Álvaro Castro Lora, socio de Damma Legal Advisors, explicó que la Securities and Exchange Commission (SEC), regulador del mercado de valores de Estados Unidos, aprobó hace unas semanas el listado de 11 ETF enfocados en Bitcoins en la Bolsa de Nueva York.

Así, a partir de ese listado, la BVL trajo tres de los 11 ETF al Perú. “La ley peruana establece que un ETF que está listado en alguna bolsa reconocida por la bolsa peruana, no cualquiera, puede automáticamente traer esos valores y listarlos en Perú. Eso es lo que ha pasado”, comentó.

¿Qué es una ETF y cómo se puede invertir en ella?

Julio César Plácido, jefe de Perú de Corredoras y Fondos para la Bolsa de Valores de Lima, filial de nuam exchange, explicó que las ETF son fondos de inversión cotizados y con una temática específica con el objetivo de replicar de manera pasiva el índice de un mercado, que es una canasta de acciones.

Con ello, ofrecen diversificación y versatilidad a una opción individual, como, por ejemplo, los Bitcoins.

“Los ETF existen hace muchos años, pero son cada vez más los inversionistas que los buscan por esa simplicidad, diversificación y transparencia, pues tienen detrás grandes gestores a nivel global”

Según Castro, la ventaja de estos fondos es que, cuando un inversionista quiere retirarse de su inversión, puede venderla. Además, anotó que el que estén listados en bolsa hace que la valorización del fondo se actualice en función de la cotización; es decir, a las compras y ventas que los inversionistas realizan. Esto le da mayor transparencia respecto al valor del activo.

“Los ETF, como cualquier otro fondo de inversión, invierten en algo. Hay fondos ETF que invierten en derivados financieros, otros invierten en índices de la bolsa como en promedios o en un paquete de acciones o instrumentos”, agregó.

¿Qué oportunidades abre a los inversionistas?

Plácido comentó que, según estadísticas de Estados Unidos, en fondos ETF que tienen detrás el Bitcoin hay alrededor de US$ 40 billones (miles de millones), donde casi el 30% ha ingresado por dinero que recién se ha inyectado en el último mes.

“Desde que entraron los ETF que fueron aprobados en Estados Unidos, ingresaron al mercado de valores. Se ha capturado buena cantidad de dinero que ha ingresado a este activo”, explicó.

Con ello, dice Plácido, se entiende que hay una demanda contenida y que había inversionistas que querían invertir en Bitcoin, pero los productos que tenían para hacerlo eran inseguros. Así, con este instrumento, los inversionistas van a tener mayor seguridad y protección a menores costos, pues también se involucran menores gastos operativos, afirmó.

Para Walter Bazán, profesor e investigador de la Universidad del Pacífico, la gran diferencia ahora es que los inversionistas tendrán una exposición de Bitcoins sin poseer realmente la criptomoneda y la gran ventaja es que las ETF se negocian en bolsas reguladas.

“Los inversionistas están comprando directamente Bitcoins, están comprando acciones de un fondo que tiene Bitcoins. Este vínculo está regulado por la SEC. Los inversionistas institucionales saben esto y lo entienden mejor, pero los inversionistas al menudeo, uno mismo, ya no se tiene que preocupar tanto de qué va a pasar si voy a un mercado de criptomonedas”, anotó.

¿Qué riesgos hay en invertir en Bitcoins?

Bazán explicó que Bitcoin es la aplicación de una tecnología llamada cadena de bloques (Blockchain), que es, básicamente, un libro contable. Por ejemplo, cuando se realiza una transacción como una compra, queda un registro del costo y la hora de lo que se compró.

Esa información tiene un peso, como cualquier archivo, y la acumulación de información es un bloque que se coloca cronológicamente cada 10 minutos en cadena.

“Es un libro contable digital que no está centralizado. Los usuarios de Bitcoin son los que mantienen la veracidad de las transacciones. Bitcoin puede tener problemas de escalabilidad, de decir que hay mucha energía en su consumo, que es lento, cada 10 minutos se va a tener que pegar estos bloques de información cronológicamente”, explicó.

Así, para Bazán, la Bitcoin por sí misma no tiene problemas, el problema es la simetría de la información porque es engorrosa y no es tan fácil entrar al mercado y saber los pros y los contras y ahí la gente se aprovecha.

“Es como cuando compro acciones en la bolsa, pero la empresa ha maquillado sus cifras. El problema no es la BVL, no es que el mercado no funcione, el problema es que alguien ha tergiversado la información. Lo mismo pasa en este mercado de criptomonedas”

Por otro lado, según Castro, al invertir en un fondo que tiene como activo subyacente el cripto, desde un punto de vista financiero, va a seguir teniendo riesgo si este activo baja de valor.

“Son los mismos riesgos, la diferencia es que ahora hay esquemas, hay un mercado secundario para salirte y la posibilidad de vender tu participación del fondo. Hay una obligación de revelar información sobre cualquier cosa que impacte en el valor del fondo”, anotó.

Por su parte, Plácido afirmó que el principal riesgo de la Bitcoin es que es un factor especulativo y eso ha explicado la alta volatilidad que tiene este instrumento que ha superado los US$ 40 mil, llegado a los US$ 20 mil y ahora se encuentra en casi US$ 58 mil.

“La naturaleza de este activo es de volatilidad, ese es el principal riesgo que tiene este ETF, que el instrumento que está detrás del fondo es un activo volátil. Esto lleva a que el perfil del inversionista sea más arriesgado y para portafolios un poco más riesgosos”

¿Qué significa este ingreso para la BVL?

La BVL pertenece a la infraestructura regional nuam exchange y, al incorporar estas ETF, busca diversificar la oferta de productos en los tres mercados que abarca -Perú, Chile y Colombia-, comentó Plácido.

Este era un activo alejado de los mercados regulados y, si bien ahora se está teniendo en Perú, cuando la infraestructura esté ya fusionada y se tenga una única plataforma de negociación para los tres mercados, los activos listados en Perú van a estar disponibles para Chile y Colombia.

En tanto esto se dé, Bazán explicó que implicará mayor dinamismo, pese a que el Perú está atrasado en la adopción de Bitcoin, a pesar de haber liderado en finanzas digitales en Sudamérica.

“Esto va a generar liquidez al mercado en un espectro más global, dado que este Bitcoin ya se aprobó y con éxito, está en pendiente el ETF de Ethereum ETHER que es la segunda criptomoneda más importante, asumiendo que la BVL quiera emular lo que ha hecho para Bitcoin con ella”, dijo.