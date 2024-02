Con ello, el ISC de la cerveza pasará de S/ 2,31 a S/ 2,51 para la segunda mitad del año. Cabe recordar que productos como los cigarrillos, PTC (productos de tabaco calentados), pisco y bebidas con grados de entre 0 y más de 20 de alcohol, también incrementarán su precio desde el 1° de marzo.

Andrés Choy, presidente de la Asociación de Bodegueros del Perú, anotó que, dentro del rubro, la cerveza es la que los va a impactar más por la cantidad del incremento y porque representa el mayor porcentaje en sus ventas.

“Estamos en campaña de verano y las ventas de bebidas y gaseosas representan hasta un 60%, solo de cerveza hablamos de un 25%”, anotó; sin embargo, resaltó que el gobierno cumplió su palabra de hacer un incremento gradual y “solo queda ceñirnos a la propuesta”, dijo.

Para Luis Miguel Castilla, director de Videnza y exministro de Economía, la decisión de que se incremente de forma gradual puede deberse justamente a que en estas épocas nos encontramos en picos de demanda, más aún por la ola de calor que estamos viviendo.

Asimismo, resaltó que, desde el gobierno, se estarían ciñendo a lo técnico. “El golpe inicial de rechazo ya lo pagó la gestión anterior. La gestión actual no lo está revirtiendo porque hubiese sido un mal precedente y se está cumpliendo con cierta gradualidad. Esto ni va a mover la aguja de la recaudación, porque el monto es muy pequeño, ni va a afectar ni va a quebrar a nadie”, agregó.

Así, Castilla considera que es probable que el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) esté tratando de ver cómo recompone sus ingresos luego de la caída del año pasado.

“Están ajustándolo porque no se ha ajustado en dos años y se ha desvalorizado el impuesto y están haciéndolo gradualmente, como inicialmente se prometió y no se hizo. Me parece positivo que hayan explicado cuál va a ser la gradualidad que se reclamaba”, dijo.

En tanto, para Carlos Gallardo, gerente general del Instituto Peruano de Economía (IPE), el aumento es justificado porque cumple con los criterios establecidos en el 2020 para los cuales tocaba un aumento en el 2023, que no se realizó considerando el contexto económico e inflacionario.

Explicó también que antes del 2020, se criticaba la poca predictibilidad de los aumentos y eso se ha subsanado en buena parte con esta resolución.

Fuente: MEF

Traslado al precio final

Según Choy, el incremento en el precio a los consumidores no será tan alto y lo que se buscaba era que se dé de manera parcial. “El precio no va a subir tanto, al menos nos da un poco de respiro. Estábamos preocupados de cómo se había dado la norma porque la venta iba a ser más complicada, pero al haber aumento gradual, vamos a esperar que el mercado se vaya acomodando al nuevo precio”, explicó.

Para Castilla, la recaudación con este incremento no será mucha, pero considera que nunca es un momento oportuno para poder incrementar impuestos. Con ello, el problema hubiera sido, quizás, si este incremento se postergaba más tiempo.

“Ahora que la inflación está más baja, no creo que vaya a aumentar el IPC (Índice de Precios al Consumidor), lo dudo por los montos”, agregó.

Por otro lado, afirmó que la demanda de este tipo de bienes es inelástica -poco sensibles al incremento en el precio-, por lo que no significará que las ventas bajen sustantivamente.

En esto coincide Gallardo, quien agregó que se debe partir de la premisa de que el consumidor va a adquirir el bien, no importa cuánto aumente el precio y, en este caso, el incremento no es alto. Incluso, afirmó que las cervezas han incrementado su precio el año pasado, independientemente del ISC.

“Me parece prudente la gradualización para suavizar el impacto sobre el bolsillo del consumidor. [El incremento] será algo paulatino, gradual. Es un traslado que, a lo mejor, tampoco es total porque la cerveza no es un bien con demanda totalmente inelástica, seguro que sí habrá una reducción en el consumo y, considerando eso, el traslado de los precios no va a ser total”, anotó.

Para Gallardo, más que discutir si corresponde o no un aumento, deberíamos preguntarnos si el nivel de lo que se está discutiendo es el más adecuado y si las medidas complementarias para combatir el problema del consumo de bebidas alcohólicas son las adecuadas.