En el 2023 preveían introducir una línea de medicamentos oftalmológicos y un portafolio de productos para impulsar sus ventas, ¿Cómo les fue?

Recibimos la aprobación regulatoria de un producto oftalmológico y comenzamos con el lanzamiento y con buen crecimiento, pero no queremos quedarnos ahí. Queremos, principalmente, que los pacientes en el mercado público, que es el 90% de la población, pueda beneficiarse. De qué sirve hacer estudios clínicos si el beneficio no llega a quien lo necesita. Para nosotros, el trabajo para lograr el acceso a las medicaciones es fundamental y, en los últimos años, hemos creado la base para que sea posible y que la innovación llegue a quien lo necesita. No es un tema de ventas, es cómo hacemos que los pacientes puedan beneficiarse de lo que esté disponible.

Roche se enfoca en una parte importante en oncología y el año pasado iniciamos en oftalmología. Otras áreas clave son hemofilia y esclerosis múltiple, son las cuatro enfermedades en las que nos estamos enfocando e innovando. Innovación es el corazón de la empresa, para poder encontrar soluciones para quien lo necesita.

Proyectaban un crecimiento a doble dígito, ¿cómo fue el 2023 para Roche Farma Perú y qué fue clave para el resultado?

Fue un año de crecimiento importante de 22% y la clave fue el ingreso del producto oftalmológico así como abrir caminos de acceso para poder beneficiar a los pacientes en el mercado público que hasta ahora no lo tenían, solo había acceso en el mercado privado.

¿Qué retos enfrentan en regulación y aprobación de medicamentos y cómo impacta en las compras públicas, por ejemplo?

Hay retrasos, pero en el último año hemos visto que las aprobaciones son más rápidas y eso es calve porque si vemos a nivel Latinoamérica, había medicamentos que aquí no llegaban, cuando en otros países sí estaban disponibles. Los retos son los de acortar los tiempos y, muchas veces, también es una gestión de intercambiar información, obtener un canal de comunicación más rápido para poder lograr una aprobación regulatoria.

Miremos las evaluaciones HTA -health technology assessment- multicriterio, donde se toma en consideración factores adicionales importantes en comparación a lo que se hace tradicionalmente. Esas son señales importantes donde, como compañía, con todo el conocimiento que tenemos de diferentes países con quienes trabajamos en redes, traemos ese conocimiento y ayudamos para que esto se torne una realidad en el país.

¿Cuáles son sus planes para este 2024?

Pensar en grande en el sentido de no dejar a ningún paciente atrás, como con los productos en los que ya logramos acceso. Trabajamos como socios en el ecosistema de salud porque hoy, en muchas situaciones, principalmente en el mercado público, faltan cosas básicas. En el camino hay barreras donde los pacientes se pierden en el sistema, entonces, nosotros actuamos como socios del sistema para poder eliminar estas barreras que los pacientes enfrentan en su ruta y, de esta forma, garantizar que el tratamiento llegue para ellos.

Roche Farma Perú invierte en investigación en el país.

La investigación y estudios clínicos son un pilar importante en una empresa innovadora como la nuestra, porque es una forma de contribuir para cerrar brechas. También es una forma importante de dar acceso a medicamentos más innovadores y que, potencialmente, pueden estar disponibles en el sistema de salud pública. En Roche estamos invirtiendo en el Perú más de US$ 4 millones cada año en estudios clínicos que también tienen un valor importante en la educación de los médicos.

¿Cómo están enfrentando el clima de recesión en el país y las condiciones a nivel global?

En el contexto de la industria farmacéutica en general no sentimos tanto estas subidas y bajadas económicas. Las personas se enferman si la economía va bien o no va bien. Nuestro deber siempre es contribuir para que quien lo necesita, pueda recibir el beneficio.

¿Este será un año de crecimiento para la empresa? ¿Cuáles son sus proyecciones para este 2024?

Iniciamos el año muy bien y nuestra proyección es seguir con el crecimiento de doble dígito en el mismo nivel en el que terminamos el año pasado. Esperamos crecer por encima de 20% nuevamente.

¿Qué hace sustentable la operación de Roche Farma en el Perú?

Perú tiene una población de más de 33 millones de personas y sabemos que nuestros tratamientos todavía no llegan a todos los que lo necesitan, ahí hay un mercado potencial grande. El otro pilar son los estudios clínicos. Seguimos investigando en el país para poder desarrollar medicamentos que funcionan y benefician a los peruanos. El tercer pilar es que, desde el lado de Roche Global, creemos que la presencia local es fundamental. Esa es la contribución que hacemos para poder mejorar el ecosistema y eso necesita presencia local, para que el trabajo sea sostenible en el tiempo.

¿Cuáles son sus estrategias de responsabilidad social en nuestro país?

La responsabilidad social está integrada con nuestra visión de empresa y es que las medicaciones lleguen a los pacientes en un sistema equitativo de acceso a la salud y eso significa eliminar las barreras que los pacientes enfrentan. Por otro lado, trabajamos con las Casas Trans (espacios de apoyo a personas transgénero). Hemos hecho un trabajo importante para que puedan atender y prevenir enfermedades transmisibles. También colaboramos con el sistema en cuanto a identificar los lugares donde, sobre todo mujeres, pueden atenderse. Apoyamos, por ejemplo, a organizaciones que dan alojamiento a las personas de otras regiones que tienen que venir a Lima pero no tienen dónde quedarse. Así, tenemos varias iniciativas fuera del ‘core business’ del ecosistema de salud en el que estamos contribuyendo con la sociedad.