Día 1 conversó con Fernando Eguiluz, CE0 del BBVA Perú, a través de una entrevista ping pong que nos ha permitido conocer otros aspectos del ejecutivo, más allá del ámbito profesional.

1. ¿A qué hora te levantas y qué es lo primero que haces?

Me levanto todos los días a las 6:30 de la mañana y lo primero que hago es dar las gracias a Dios por un nuevo día.

2. ¿Qué libro estás leyendo?

El libro que estoy leyendo actualmente es “Playing to Win: How Strategy Really Works “, de Roger L. Martin. Una gran lección de estrategia empresarial. Se los recomiendo muchísimo.

3. ¿Qué objeto no puede faltar en tu vida?

El más común de estos tiempos: el celular. Me permite trabajar, estar al tanto de las noticias y estar en contacto con mi familia y con mis amistades.

4. ¿Cuál es la última película que has visto?

Suelo ver películas con mis hijos y la última que he visto es Código Sombra: Jack Ryan.

5. ¿Qué aplicaciones no pueden faltar en tu celular?

Las redes sociales: LinkedIn, X, Instagram y TikTok, donde acabo de estrenar mi cuenta.

6. ¿Netflix, Amazon, HBO, Apple o Disney?

Amazon Prime.

7. ¿El auto de tus sueños?

Un Ferrari.

8. ¿Destino favorito en vacaciones?

Mi familia y yo preferimos los destinos invernales, que tengan nieve.

9. ¿Qué deporte practicas?

Ski en nieve, motocross y bicicleta fija.

10. ¿Cocktail o trago favorito?

Whisky, en cualquier presentación.

11. ¿Un lugar en el que quisieras estar para relajarte y trabajar a la vez?

La playa.

12. Descríbete en 3 palabras

Confiable, sincero y amigo.

13. ¿Tienes algún talento oculto?

Piloto de motocicleta.

14. Una frase que te defina

“Un amigo en quién confiar”.

15. ¿Qué compañía es una inspiración para ti?

BBVA.

16. ¿Con qué referente de tu rubro te gustaría cenar?

Jane Fraser, CEO de Citigroup, la primera mujer en dirigir un gran banco de Wall Street.

17. ¿Quién es el jefe que más te marcó?

Mi jefe actual, cuyo nombre voy a mantener en reserva porque es muy tímido.

18. ¿Quién te dio el mejor consejo y cuál fue?

Mi papá. Fue un consejo muy simple y sencillo: ser una buena persona.

20. ¿Qué pregunta clave harías para contratar a alguien?

¿Eres feliz?

21. ¿Cuál es tu mayor orgullo?

Mi familia.

22. ¿Cuál es el gran tema del que no se habla en los medios?

Medidas reales para combatir la inseguridad ciudadana.

23. ¿Cuál es la principal virtud de los peruanos?

La amabilidad. Desde que llegué al Perú en 2019, no deja de sorprenderme el afecto de los peruanos.

24. ¿Y su principal defecto?

A los peruanos, a veces, les cuesta mucho decir lo que piensan y dan muchas vueltas antes de dar una opinión. Creo que les falta ir directo al grano.