Luego de que el ministro de Economía, Alex Contreras, anunciara que este año se aumentará el Impuesto Selectivo al Consumo (ISC), tanto la Sociedad de Comercio Exterior del Perú (ComexPerú), como la Asociación de Mujeres Bodegueras (Agremub), la Asociación de Bodegueros del Perú (ABP), la Unión de Gremios y Asociaciones de Restaurantes del Perú y la Cámara de Comercio de Lima (CCL) se pronunciaron en contra de la medida, pues impactaría en la reactivación económica, así como en los bolsillos de los consumidores.

“[Pese a que] aún nos encontramos en un proceso de recuperación económica, y que el titular de la cartera, Alex Contreras, manifestó que este año se haría el incremento del ISC, pero de manera ‘gradual’ y que no generaría un ‘impacto importante´, este martes 30 de enero se publicó un ajuste faltando a tales declaraciones; es decir, haciéndose un ajuste de golpe por el tiempo acumulado en el que no se realizó el mismo”, señaló ComexPerú en un comunicado.

Para este gremio, la decisión del MEF representa un “duro golpe para la reactivación económica del Perú, la confianza empresarial y el objetivo de regresar a la senda de crecimiento en el país”.

En tanto, desde Agremub solicitaron que se revierta el incremento anunciado y lo calificaron de exorbitante. Además, afirmaron que el aumento traerá como consecuencia un aumento de precios, afectando el bolsillo de los consumidores.

“Entendemos que el MEF puede decidir si sube o no el ISC, pero es lamentable que lo haga de una forma tan drástica que tendrá un grave impacto en distintos sectores, especialmente la micro y pequeña empresa como bodegas y restaurantes. Con este aumento el MEF ha hecho oídos sordos al pedido de moderación de las bodegueras, que intentamos sacar adelante a nuestras familias en medio de la recesión que vive el país”, agregaron.

Así también, la Asociación de Bodegueros del Perú señaló que el incremento al ISC de manera integral perjudica las ventas en esta campaña de verano. “No entendemos cuál es el apoyo del ministro para proteger la venta de las bodegas, no creemos que exista un compromiso con el sector bodeguero, a pesar de las conversaciones sostenidas y la apertura al diálogo”, indicaron en su comunicado.

Tras el anuncio del ministro, el MEF publicó mediante Resolución Ministerial N° 030-2024-EF/15, la actualización a los montos fijos por concepto de ISC aplicables a los cigarrillos, el tabaco recalentado y las bebidas alcoholicas, medida que regirá a partir de marzo.

El titular de Economía expresó este miércoles que el cronograma de los nuevos incrementos se publicarían en febrero y estarían viendo si en una o dos semanas tienen la versión final.

“La tabla que hemos publicado es la que corresponde con la metodología que se usa todos los años. Vamos a determinar en el cronograma (el ajuste gradual). Le he pedido al equipo que acelere esta publicación, máximo en dos semanas. La idea es que sea por trimestre, pasito a pasito, pero también abrir una mesa de trabajo para discutir cómo es que se distribuye este impuesto”, dijo este miércoles a los medios.

Desde la Unión de Gremios y Asociaciones de Restaurantes del Perú, rechazaron también la decisión del MEF y anotaron que los productos gravados con el ISC representan entre el 25% y 30% de las ventas en restaurantes en el país.

“Un aumento como el que acaba de efectuar el MEF afecta directamente nuestros ingresos y la subsistencia de nuestros negocios. Tal decisión representa un riesgo para la salud, pues induce al público a consumir productos en el mercado no regulado, como es el caso del alcohol informal”, expresaron en su comunicado.

Por su parte, la CCL, advirtió que las marchas y contramarchas sobre el alza del ISC genera incertidumbre en la economía y cuestionó la decisión del MEF sobre su incremento, pues afectaría a los pequeños negocios y a la reactivación de la economía.

“Luego de la publicación oficial, el ministro de Economía, Alex Contreras, ha ofrecido que en febrero se publicará un cronograma de aplicación gradual. Esperamos que honre sus declaraciones, pues la norma dada solo contribuye a incrementar el clima de incertidumbre y es una traba a la ansiada reactivación”, señaló el presidente de la Comisión Tributaria del gremio empresarial, Leonardo López.

Respecto al impacto del nuevo ISC en las bebidas alcohólicas, el Gremio de Importadores y Comerciantes de Licores de la CCL publicó también las variaciones porcentuales en cada producto:

Producto (por litro) ISC anterior en soles ISC nuevo en soles Variación (%) Cerveza 2,31 2,51 8,7% Pisco 2,27 2,48 9,3% Bebidas alcohólicas de 0 - 6 grados 1,25 1,33 6,4% Bebidas de 6 - 12 grados 2,50 2,68 7,2% Bebidas de 12 - 20 grados 2,70 2,89 7,0% Bebidas de 20 a más grados 3,63 3,97 9,3%

La Asociación de Gremios de la Pequeña Empresa del Perú también emitió un comunicaado rechazando la decisión del MEF y asegurando que afecta la economía de miles de peruanos y genera más informalidad.

“La decisión equivocada del MEF incrementa la actividad informal, ya que las bodegas y otras empresas MYPES vienen sufriendo la extorsión de bandas criminales, el abuso de los municipios, y una legislación perversa y punitivo. Todo esto empuja a las micro y pequeñas empresas a la subsistencia mediante la actividad informal”, enfatizaron.

Finalmente, la Cámara Cervecera aseveró que el ISC será crítico para la categoría y coincidió en que impactará no solo a toda categoría -en especial a las cervezas artesanales- sino también a las empresas y personas que forman parte de su cadena de producción y comercialización, y a los consumidores.

“Entre quienes conforman nuestra cadena de valor, se encuentran más de 300 mil bodegas, para las que la cerveza representa aproximadamente el 30% de sus ingresos. Pero también hay otros sectores que se verían afectados por el ISC, tales como bares, restaurantes, hoteles, entre otros. Al final, tendrá un impacto directo en los consumidores”, afirmó Carla Sifuentes, gerenta general de la Cámara Cervecera del Perú.

ISC

Hugo Perea, economista jefe del BBVA Research, explicó que este impuesto se reajusta todos los años y recordó que, en el 2023, se suspendió el reajuste por la situación de desaceleración económica, por lo que el incremento ya venía rezagado. “Lo que se ha hecho ahora es actualizar ese impuesto”, dijo.

Conceptualmente, explicó Perea, el impuesto selectivo busca desincentivar el consumo de ciertos bienes que pueden generar externalidades negativas y se ajusta en función al incremento de precios del bien o servicio que se esté gravando.

“[El incremento] es necesario para que este tipo de recaudación no pierda poder adquisitivo, no va a generar un incremento significativo de la recaudación, pero sí era necesario actualizarlo”, anotó.

Según Perea, no se observa que los reajustes tengan una gran incidencia de los productos y no es un incremento significativo. “Parte de los costos podrían afectar los productos, pero no directamente se va a transmitir al precio final. Si bien hay que prestar atención a lo que dicen los comerciantes, hay que esperar a ver cuál sería la incidencia sobre los precios”, añadió.

Luis Miguel Castilla, exministro de Economía, afirmó que el ISC no debe perseguir fines recaudatorios, pero no se encuentra alineado con su fin principal y consideró que es un error ajustarlo en un entorno en el que la confianza es incipiente.

“Estos bienes representan el 4% de los ingresos tributarios en total. La recaudación el año pasado fue de alrededor de S/ 5.800 millones. Con esta actualización se estaría recaudando, en el mejor de los casos, entre S/ 2500 millones y S/ 300 millones y tanto ruido para tan poca recaudación no vale la pena, habida cuenta de que hay otras formas de incrementar la recaudación”, explicó.

Asimismo, advirtió que usualmente se trata de evitar el incremento en estos bienes si es que no se tiene un control claro sobre la aduana y lo que fomenta es el contrabando de bienes que no pagan impuestos.

“Creo que la efectividad será baja, genera un ruido innecesario, especialmente en segmentos que han sido golpeados por un nivel bajo de consumo como los bodegueros. Con tan poca recaudación, con el riesgo de mayor contrabando y con el riesgo de una señal que no reactive la economía, es una medida desacertada”, recalcó.