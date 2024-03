Las importaciones peruanas crecieron 5,9% en enero de este año, comparado al mismo mes del 2023, informó el Centro de Investigación de Economía y Negocios Globales de la Asociación de Exportadores CIEN-ADEX.

Con ello, las importaciones alcanzaron los US$ 4 mil 034 millones, y en términos del valor, las compras de enero fueron las segundas más importantes en comparación con los datos mensuales de enero de los últimos 25 años, siendo solo superadas por el mismo mes del 2022 (US$ 4 mil 600 millones).

El sector líder en importar fue la metalmecánica, que mostró un incremento de 9,2% y una participación del 33,5% del total. Le siguieron el químico (US$ 783 millones) con un aumento de 12,1 % y los hidrocarburos (US$ 595 millones) con un retroceso de -20,2%.

También estuvieron el agro (US$ 502 millones 600 mil), varios (US$ 269 millones), siderometalurgia (US$ 232 millones 300 mil), textil (US$ 82 millones), minería no metálica (US$ 66 millones 600 mil), confecciones (US$ 63 millones), minería (US$ 36 millones), maderas (US$ 30 millones) y pesca (US$ 23 millones).

Ninguno de los sectores superó su récord histórico acumulado. La minería (86,5%) fue el de mayor crecimiento, siendo la plata su principal producto (US$ 21 millones 700 mil) y el cinc el más dinámico (315,6%). Las caídas más profundas fueron en maderas (-25,2%), hidrocarburos (-20,2%) y textil (-10,9%).

Según el CIEN-ADEX, los bienes más resaltantes por rubro fueron el aceite crudo (hidrocarburos), celulares (metalmecánico), maíz amarillo duro (agro), medicamentos (químicos) y chatarra de hierro (siderometalúrgica).

Dentro de los países proveedores más importantes, China se mantiene como líder absoluto con el 27,5 % del total (US$ 1,110 millones). Le siguieron EE.UU. (US$ 684 millones), la Unión Europea (US$ 407 millones), Argentina (US$ 300 millones 500 mil), Brasil (US$ 201 millones 600 mil), México (US$ 144 millones), Canadá (US$ 102 millones), Chile (US$ 89 millones 500 mil) Nigeria (US$ 98 millones) y Colombia (US$ 83 millones).

Los bienes de capital y materiales de construcción (US$ 1.167 millones) representaron el 28,9% y aumentaron 17,5%. Los bienes de capital para la industria (US$ 771 millones) se incrementaron 17,1%, los equipos de transportes subieron 23,6%, los materiales de construcción 12% y los bienes de capital para la agricultura -26,6%.

En cuanto a los bienes de consumo, estos acumularon el 21,2% del total y experimentaron una variación positiva de 3,7%. Hubo una mayor importación de bienes de consumo no duradero (15,7%) y menor de los duraderos (-10,9%).