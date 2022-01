Conforme a los criterios de Saber más

La Asociación de Bancos del Perú (Asbanc) se pronunció este martes para dar a conocer que dos organizaciones están ofreciendo préstamos a la población pese a no contar con autorización de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS).

Se trata de Emirates Financial Group y Online Trade Bank, quienes realizan préstamos “haciendo referencia a un inexistente convenio” con Asbanc.

“Asbanc exhorta a la población a no dejarse sorprender por anuncios efectuados por entidades no autorizadas a operar en el país y muchos menos a entregar suma alguna de dinero a entidades no autorizadas”, refirió en un comunicado.

“Solicitamos a cualquier persona que tenga conocimiento de este tipo de anuncios ponerlo en conocimiento de las autoridades correspondientes” puntualizó.

Según el artículo 11 de la Ley N° 26702, Ley General del Sistema Financiero y del Sistema de Seguros y Orgánica de la Superintendencia de Banca y Seguros, toda persona que pretenda captar o recibir dinero de terceros, en forma de depósito, mutuo o cualquier otra modalidad, requiere la autorización previa de la SBS.

Cualquier consulta o denuncia relacionada con personas o empresas que presten servicios financieros, sin autorización de la SBS o sin encontrarse registrados, puede ser presentada a dicha entidad pública.

