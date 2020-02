La plataforma de transporte de pasajeros Beat espera que su rival Uber eventualmente regrese a Colombia, pero mientras tanto buscará sacar provecho del vacío que deja, dijo un directivo de la compañía.

El entorno para las aplicaciones de transporte en Colombia se vio sacudido en diciembre después de que un fallo judicial ordenó a Uber suspender sus operaciones al considerar que violó las reglas de competencia.

Uber, con sede en San Francisco, abandonó el país sudamericano el sábado y anunció que está considerando llevar la disputa a un arbitraje internacional. Los empresarios de startups han protestado contra lo que dicen ser regulaciones obsoletas que amenazan la visión de Colombia como un destino popular para la inversión extranjera.

El presidente Iván Duque dijo en Davos que las empresas de tecnología son bienvenidas al país pero que tienen que cumplir con las normas existentes. “Algo que motiva a Beat y a mí personalmente es la competencia”, dijo el gerente general de Beat para Colombia, Mauricio López, en una entrevista con Reuters el lunes en la noche.

“El hecho que se vaya el que hasta ahora ha sido líder del mercado, definitivamente pues limita esa competencia, [pero] cuando un líder del mercado deja de operar, pues ese espacio se tiene que ocupar”, afirmó.

Beat, de Free Now –una empresa conjunta de Daimler y BMW– cuenta con unos 70.000 conductores en Colombia, lo que convierte al país en uno de sus mercados más importantes en América Latina.

Antes de su partida, Uber tenía unos 88.000 conductores y 2,3 millones de usuarios activos en la cuarta economía más grande de América Latina. La plataforma tecnológica dijo el lunes que cálculos iniciales sugieren que los daños resultantes de su disputa con Colombia superarán los US$ 250 millones.

López dijo que mientras Beat opera en un entorno incierto, las conversaciones sobre nuevas regulaciones con el gobierno avanzan mucho más rápido que antes, aunque persisten los desacuerdos.

“No es un debate fácil”, reconoció, al tiempo que reveló que Free Now invirtió US$ 1.000 millones en sus operaciones latinoamericanas en 2019, muchas de las cuales llegaron a Colombia, aunque no dio una cifra exacta.

Aún así, las futuras inversiones podrían verse afectadas por la incertidumbre regulatoria, advirtió el ejecutivo.