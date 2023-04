Las grandes bolsas europeas, excepto Madrid, abren al alza en una jornada protagonizada por la subida del petróleo, que vuelve a niveles previos al inicio de las turbulencias que hundieron el valor bursátil de los bancos tras el anuncio de recortes de producción de varios países productores.

Unos minutos después de abrir, Londres sube algo más del 0,6 %, París y Milán, en torno al 0,4 %; Fráncfort, el 0,06 %, y el índice Euro Stoxx 50, que agrupa las grandes empresas cotizadas, el 0,1 %, mientras Madrid retrocede el 0,2 %.

El petróleo sube alrededor del 5 % al abrir los mercados bursátiles en Europa y protagoniza el inicio de esta semana, más corta de lo habitual por el festivo de Viernes Santo.

El barril, que esta madrugada alcanzaba US$ 86, supera a esta hora los US$ 84 el barril, un nivel que no tocaba desde antes de la caída del Silicon Valey Bank (SVB) que desembocó en una oleada de caídas en las bolsas por el temor a una crisis en el sector financiero.

Además, en esos días la OPEP y la AIE anunciaron una rebaja sus previsiones de consumo mundial de petróleo.

Este lunes se difundirán los índices PMI definitivos de manufactura y servicios de varios países europeos, que se espera que muestren cierta mejora, aunque seguirán en terreno de contracción.

El euro pierde el 0,1 % respecto al viernes y se cambia a US$ 1,082, y el oro el 0,5 %, hasta 1.958 dólares la onza.

En el mercado secundario de deuda, la rentabilidad de los bonos de referencia de los principales países de la eurozona sube alrededor de media décima.

El bono a diez años de Alemania, considerado el más seguro, avanza 5,7 puntos básicos y alcanza el 2,334 %.