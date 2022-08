El ministro de Economía y Finanzas, Kurt Burneo, envió este jueves un ultimátum al mandatario Pedro Castillo y al presidente de Consejo de Ministros, Aníbal Torres, por no tomar en cuenta una de sus recomendaciones con respecto a las políticas económicas del país cuando recién se integró al Gabinete Ministerial.

Durante la presentación del Marco Macroeconómico Multianual (MMM) 2023-2026, Burneo se refirió a la ley promulgada por el Ejecutivo del último 15 de agosto, sobre la reducción de 18% a 8% del Impuesto general a las ventas (IGV) a las mypes del sector turismo, hoteles y restaurantes.

“No es una medida acertada. Yo recién llegaba al Gabinete y lo encontré armado (el proyecto), pero había un informe del MEF donde señalaba que no estábamos atendiendo a los más pobres, porque por el lado de hoteles y restaurantes ya habían recuperado su nivel de actividad económica prepandemia, entonces, ¿para qué se redujo el IGV? Eso le dije al presidente y al primer ministro; sin embargo, las cosas ya estaban lanzadas, aunque no es lo ideal”, precisó.

Agregó que cuando se establece beneficios tributarios, lo que se tiene que poner al costado es una serie de condicionantes que vayan de la mano con la ayuda que reciben y no dar una reducción de impuestos sin cambio de nada.

“No estoy de acuerdo con estos tipos de medidas, pero creo que esta será la primera y última porque definitivamente si hay más cosas de las que no estoy de acuerdo, obviamente, no tendría sentido que me quede en la posición (titular del MEF), pero vamos a pugnar por un manejo razonable de las finanzas públicas”, refirió.

