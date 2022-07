Según la plataforma AirVisual de IQAir, en el 2021 Perú fue ubicado como el país latinoamericano con los peores estándares de calidad de aire. Por este y otros motivos, las empresas son cada vez más conscientes de la importancia de introducir medidas ecológicas y sostenibles en sus negocios.

Teniendo en cuenta ello, Cabify y Kia anunciaron una alianza hace cuatro meses para trabajar en una iniciativa que apunta a transformar la movilidad para construir ciudades más sostenibles. Así, en marzo del presente año Kia puso a disposición de los usuarios conductores de Cabify el SUV híbrido Kia Niro, un vehículo que emite hasta 46% menos CO2 por kilómetro que una SUV promedio, para que conozcan los beneficios de un auto que les permite ahorrar en combustible y contribuir con el cuidado del medio ambiente.

“Estoy feliz de haber sido considerado para formar parte de este proyecto de Cabify y Kia. Mi experiencia al manejar un vehículo híbrido como el Kia Niro ha sido muy positiva, desde el ahorro en el combustible que me permitía sumar más ingresos hasta el hecho de saber que estoy contaminando menos mientras realizo los viajes”, indica Renzo Tramontana, usuario conductor de Cabify.

Desde el inicio de esta alianza, varios usuarios conductores de Cabify han acumulado más de 2,100 horas de viaje y más de 15,300 Km recorridos con los Kia Niro, brindándole a más de 2,400 usuarios una experiencia de movilidad distinta. A la fecha, esto ha permitido evitar la emisión de más de 1.2 toneladas de CO2 en promedio, y las que se emitieron fueron compensadas (como todas las emisiones de CO2 de Cabify) a través del proyecto de reforestación Madre de Dios ubicado en la amazonía peruana, ya que Cabify es neutro en carbono desde el 2018.

Carlos Andrés Mendoza, Country Manager en Perú y Ecuador de Cabify, destacó que la empresa esta contecta con el proyecto que llevan acabo con Kia debido a que tiene la misma mirada de sostenibilidad. Agregó que, además, en Cabify compensan el CO2 de todos sus viajes desde el 2018 porque consideran que, más allá de reducir las emisiones, es necesario compensarlas.

Felipe Sarria, gerente general de Kia Perú, resaltó su compromiso por lograr la neutralidad de carbono para el 2045 a través de tres acciones concretas: movilidad sostenible, energía sostenible y planeta sostenible. Para ello, han enfocado sus esfuerzos en promover un servicio de transporte de pasajeros sostenible e inteligente c on el New Niro, su primer vehículo híbrido que la marca trae al país.