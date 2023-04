No es ningún secreto que la educación en finanzas personales ha pasado a ser uno de los conocimientos más valorados por la nueva generación, y es por ello que la cifra de emprendedores emergentes se encuentra en un aumento exponencial. Nos encontramos en un mundo con jóvenes que cada vez más buscan ser independientes y conseguir la libertad financiera.

Para conversar de ello, este 6 de mayo se realizará el evento para emprendedores CIRCUM 2023 que reúne a los lideres empresariales jóvenes más influyentes del país que buscan guiar a las nuevas generaciones a seguir creando empresa.

Recopilando la visión de los ponentes, estas son 5 cosas que debes de saber antes de emprender:

En los negocios nada es inmediato

Emprender es un camino lleno de desafíos y obstáculos que requiere tiempo, dedicación y, sobre todo, paciencia. No se trata de actuar con prisa o desesperación para alcanzar tus objetivos, ya que esto puede llevarte a cometer errores y alejarte de tus metas. Por lo tanto, es esencial que tengas paciencia y te mantengas enfocado en tu visión a largo plazo, sin dejarte influir por la presión del tiempo.

Gira en torno a una necesidad o un problema en el mercado

Uno de los mayores errores que pueden cometer los emprendedores es comenzar a trabajar en un proyecto que les apasiona personalmente sin considerar si el mercado tiene una necesidad para ese producto o servicio. Antes de invertir tiempo y dinero en tu idea, es crucial analizar el mercado y determinar si tu proyecto es viable y atractivo para los consumidores. Pregúntate: ¿Hay una demanda insatisfecha que tu producto puede resolver? ¿Qué tan grande es el mercado potencial? ¿Hay competidores que ya ofrecen algo similar?

Necesitas una buena financiación económica

Es importante asegurarse de tener los fondos necesarios para comenzar tu negocio. No pospongas la búsqueda de financiamiento, ya que esto podría llevarte a enfrentarte a un callejón sin salida. Si es necesario, haz un buen plan financiero para atraer inversores.

La adaptabilidad es una virtud clave

Como todo buen emprendedor es indispensable reconocer que los negocios son dinámicos y siempre habrá cambios y ajustes a medida que evoluciona tu empresa. Es probable que el proyecto no se desarrolle exactamente como lo habías imaginado al principio, pero esto no significa que no puedas tener éxito. Acepta que los cambios son naturales y mantén una mente abierta

Rodéate de gente que tenga tu misma visión

Finalmente, debemos entender que nadie puede construir un negocio exitoso por sí solo. Es fundamental rodearte de un equipo de personas talentosas y comprometidas que compartan tu visión y estén dispuestas a trabajar duro para hacerla realidad. Algo que he aprendido es que si quieres ser el mejor, debes rodearte con los mejores.