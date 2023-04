La Asociación de Exportadores (Adex) advirtió el 10 de abril que las exportaciones registraron caídas interanuales por cinco meses consecutivos: en octubre de 2022, la contracción fue de 5%; en noviembre, de 17%; en diciembre, de 7%; en enero de 2023, de 10%; y en febrero de este año, de 12%.

Asimismo, en enero y febrero del 2023, los envíos al exterior disminuyeron 10,9%, por menores exportaciones de cobre, oro, gas licuado, cátodos y secciones de cátodos de cobre.

A febrero de este año, las exportaciones mineras representaron el 55,1% del total de despachos al extranjero.

El cobre es el principal producto de la canasta exportadora, con un 30,2% de participación.

Justamente, Rafael Zacnich, gerente de estudios económicos de la Sociedad de Comercio Exterior del Perú (ComexPerú), explicó que la cotización del cobre se encuentra a niveles inferiores a los registrados en el 2022 y 2021.

“Si uno revisa los precios [del cobre] de noviembre y diciembre de 2021, y de enero y febrero de 2022, estos se encontraban en alrededor de 450 centavos de dólar por libra. En estos meses apenas está llegando a los 400 centavos de dólar por libra. Hay una diferencia de entre 15% y 20% en el precio, lo cual naturalmente te golpea [las exportaciones]”, indicó.

Además, precisó que en enero y febrero de este año los volúmenes exportados de cobre cayeron un 6% frente al similar periodo del 2022. La contracción también se dio en el oro (alrededor de -16%), minerales de hierro (-3%) y molibdeno (-9%).

De acuerdo con el Banco Central de Reserva del Perú, en su notas de estudios del 10 de marzo y del 14 de abril, el menor volumen se debió a los problemas de transporte que tuvieron las empresas de cobre y oro, en especial en la zona sur del país, en el contexto de las protestas en el país contra el gobierno de Dina Boluarte.

En cambio, las exportaciones no tradicionales crecieron 9% en enero y febrero de este año frente al mismo periodo de 2022, liderados por el sector agropecuario y agroindustrial, añadió Adex.

En ese sentido, el mejor desempeño lo tuvo la uva fresca, que creció un 24% en sus exportaciones entre enero y febrero, indicó la asociación. Los otros productos que resaltaron, agregó el gremio, fueron la pota congelada, los mangos, los arándanos y los fosfatos de calcio naturales.

Primer semestre

Zacnich apuntó a que, de mantenerse los niveles en el volumen de exportación de cobre, marzo, abril, mayo y junio aún enfrentarían una base de comparación bastante alta, debido a la cotización del metal rojo.

“Si sigue en alrededor de los 400 centavos de dólar por libra en marzo, abril y mayo, todavía tendríamos tres meses con una base de comparación bastante alta. Los precios [del cobre] de marzo, abril, mayo y junio del año pasado fueron muy altos, sobre todo marzo del año pasado, cuando la cotización estaba alrededor de los 470 centavos de dólar por libra, igual en abril del año pasado. Tus precios comparativos definitivamente te van a afectar el desarrollo de las exportaciones de cobre y minerales generales”, expresó. De igual forma, agregó, sucede con el precio del oro para el primer semestre.

Es por ello que consideró que durante los primeros seis meses del año las exportaciones se verían afectadas por la cotización del cobre. Asimismo, consideró que se tendrá que revisar si en estos meses aumentan los volúmenes de exportación de minerales para contrarrestar dicho escenario de precios internacionales.

Y es que después las protestas en los primeros meses del año, Zacnich consideró que en la producción minera de marzo ya no se deberían ver impactos de las protestas. No obstante, apuntó a que pueden haber producción con baja ley, o una menor producción minera por fase de cierre en algunas operaciones. Esto se debe a que no se están realizando nuevas inversiones mineras.

Asimismo, cabe mencionar que la cotización del cobre disminuyó la semana pasada a 399 centavos de dólar por libra por un aumento en la producción de cobre refinado en China.

No obstante, para la segunda parte del año las exportaciones mineras se recuperarían, por una base de comparación baja en la cotización del cobre, de aproximadamente 360 - 370 centavos de dólares por libra en promedio, agregó Zacnich. Por ello, sostuvo que el sector minero tendría que aprovechar esta situación en el segundo semestre para poder extraer mayor cantidad de minerales, así como avanzar en la ejecución de proyectos mineros.