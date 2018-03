¿Aspec denunciará a otros cines tras decisión del Indecopi?

La medida del Indecopi que ordena a las empresas Cineplex S.A. (Cineplanet) y Cinemark del Perú permitir el ingreso de productos alimenticios en sus salas de cine, es un triunfo para los consumidores, señaló Crisólogo Cáceres, presidente de Aspec.

Esta mañana el Indecopi resolvió el pedido de aclaración que formularon ambas empresas para aplicar la citada medida tras las denuncias de Aspec. El regulador dispuso que tanto Cineplanet como Cinemark deberán permitir a los consumidores el ingreso a sus salas con productos similares a los que expenden en sus establecimientos a partir de este mes.

"El Indecopi ha actuado en sintonía con lo que ciudadanía espera de la entidad. Durante años los consumidores se han mostrado molestos por estas prácticas de los cines que constituyen un atentado contra sus derechos", dijo Cáceres a El Comercio.

Previo a la decisión del Indecopi, la Asociación Nacional de Salas de Cine (Anasaci), que agrupa a las cadenas Cinemark, UVK, Cineplanet, Cinerama, Cinestar, Cinépolis, había informado a través de un comunicado que la medida atenta contra la libertad de empresa y el modelo de negocio de las empresas.

Al respecto, Cáceres se mostró en contra de los argumentos de la Anasaci. Dijo que la decisión del Indecopi no debe tomarse como un atentado contra la libertad de empresa.

"Las empresas toman como atentado a su libertad cualquier medida destinada a proteger a los consumidores. Sin embargo, cuando la medida los protege, no les parece que el Estado sea intervencionista", cuestionó el presidente de Aspec.

También dijo que en ningún país del mundo, el modelo de negocio de una compañía puede estar encima de la ley.

"Si la autoridad de defensa del consumidor establece que un modelo de negocio viola determinados derechos de los consumidores, entonces el modelo debe cambiarse y adecuarse a la legislación", agregó.

¿Y LOS OTROS CINES?

Consultado si Aspec formulará nuevas denuncias ante el Indecopi contra otras cadenas como UVK, Cinerama, Cinestar o Cinépolis para que también permitan el ingreso de alimentos a sus salas de cine, Cáceres dijo que "de momento no evalúamos una medida en ese sentido".

Para el abogado Fernando Raventós, el Indecopi actúa ilegal y deslealmente en el mercado al establecer restricciones que solo perjudican a dos cadenas de cines.

"O no pone restricciones o de oficio pone restricciones para todos los cines, pero no solo para dos cadenas. Eso no beneficia la libre competencia, sino que la perjudica injustificadamente", sostuvo.

Cáceres señaló, además, que es posible que las empresas que no han sido denunciadas, opten por también permitir el ingreso de productos alimenticios a sus salas debido a que los consumidores podrían preferir los cines donde pueden llevar alimentos.

