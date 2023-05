“Hay un grupo familiar que forma parte de un nuevo núcleo y es la familia joven que trae a su padre o madre (viudo o muy mayor) a vivir con ellos para poder cuidarlo”, agregó.

Para satisfacer esa demanda, las empresas desarrolladoras realizan estudios de mercado a fin de identificar los nichos, lo que no quiere decir que otros grupos familiares no contemplados en el proyecto, no puedan comprar, agregó Bryan Meza, gerente general de Danfra Inmobiliaria.

Así, de acuerdo con el especialista inmobiliario, Sandro Vidal, del total de oferta de vivienda, un 80% está dirigido a familias y el 20% restante a residentes que, por la cantidad de habitantes, no necesariamente conforman una familia, señaló.

En cuanto a las ubicaciones, Vidal explicó que los distritos con más proyectos multifamiliares son San Isidro, Miraflores, Jesús María y Pueblo Libre con proyectos sobre la Avenida Brasil. Así también Breña, Callao, Ate, Rímac y en el norte en Comas, con proyectos gigantes de departamentos multifamiliares, Los Olivos y San Martín de Porres.

MIRA | Confianza del consumidor mejora en mayo pero sigue rezagada para hogares de menos ingresos

El interior del departamento Los departamentos cuentan con 75 metros cuadrados en promedio, aunque, con una buena distribución, se pueden encontrar desde los 60 metros cuadrados hasta 85 metros cuadrados, dijo Vidal, y agregó que el precio varía dependiendo de la ubicación, el distrito, el tipo de proyecto y los acabados. Según Urbania, el precio promedio de venta por metro cuadrado de algunos de los distritos mencionados son en el Callao, S/ 3.649; San Martín de Porres, S/ 3.281; Los Olivos, S/ 3.957; Breña, S/ 3.758; Ate, S/ 3.727; San Miguel, S/ 5.766; Pueblo Libre, S/ 6.089; Jesús María, S/ 6.667; San Isidro con S/ 9.132. y Santiago de Surco con S/ 6.838. Sobre el interior del departamento, estos están conformados por dos a tres dormitorios, un baño y medio a dos baños, y algunos incluyen un espacio de estudio. Muchas veces, en Lima top, se ofrece un cuarto dormitorio o cuarto de servicio. Se trata de un ambiente privado que puede, incluso, ser destinado para cuando buscan vivir con sus padres adultos mayores o hasta ser arrendado, dijo Deustua.

ENCUENTRA EN ECONOMÍA | ¿Cuánto ha disminuido el precio del pollo en los mercados y en qué consiste el vale proteico?

Áreas comunes

En cuanto a las áreas comunes, Meza señaló que las preferencias dependerán del estudio de mercado y la zona donde se encuentre el proyecto. “Si te enfocas en Lima moderna quizás no pase esto, pero hay otras zonas en las que no se valoran tanto las áreas comunes sino que se enfocan en el precio y, si les vas a cobrar más por tener áreas comunes, no les interesa”, explicó.

Sin embargo, agregó que en zonas donde las áreas comunes son más valoradas, dependiendo del estudio de mercado que se haya realizado, una zona de parrillas gusta mucho ya que es un complemento a ese espacio social que no puedes tener dentro del departamento, dijo.

TE PUEDE INTERESAR | ¿Cuáles son los distritos de Lima con los precios más caros de venta y alquiler?

Para Deustua, en Lima top y Lima moderna las personas no establecen como necesidad el tener una cochera; sin embargo, Vidal anotó que en las nuevas tendencias aún no se ve un cambio sobre los gustos y necesidades de las familias completas, por loque, a su entender, se mantiene el aprecio por un espacio de estacionamiento.

Dependiendo de las dimensiones, en las áreas comunes se pueden agregar canchas para hacer deporte en proyectos sobre grandes cantidades de terreno, dijo Vidal, y esto es posible en zonas de Lima Norte. En zonas más céntricas, donde se construye más hacia arriba, se acorta la cantidad de áreas comunes pero las que se requieren son lavandería, zona de parrillas , piscina, salas de juego para niños y está la tendencia de la sala de ‘coworking’.

Otra tendencia en edificios multifamiliares, anotó Silva, es el tener recipientes para separar los deshechos. Para ello, se requiere dentro del proyecto un espacio para colocarlos y reciclar.

Entorno

Según Vidal, entre las variables que influyen en la selección del lugar de vivienda, aparte del precio, se encuentra la cercanía a instituciones educativas y al lugar del trabajo de los padres, así como zonas de esparcimiento como parques públicos, zonales y lo que ofrezca áreas de entretenimiento y relajo.

Finalmente, Deustua explicó que existe la necesidad de que el grupo familiar se mantenga en la zona donde ha vivido. Así, si la persona creció en Miraflores con sus padres, lo más probable es que busque vivir en ese entorno.

“Lo usual es que entre el 50% y 60% de los demandantes de departamentos vivan en el mismo distrito (donde crecieron), eso te habla de un arraigo a la zona por sus costumbres, cercanía con sus familiares, probablemente tengan su vida hecha ahí, entre otros factores”, añadió.