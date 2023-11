A pocas horas de la segunda fecha de la final de la Liga1, la venta de camisetas, artículos deportivos y entradas al estadio se han disparado. A diferencia de las últimas finales del torneo local, esta tiene un sabor especial: Alianza Lima y Universitario de Deportes, rivales históricos, se disputan el título nacional en un clásico por partida doble. Un gatillador para el consumo que desde ya empieza a calentar el inicio de noviembre.

La identidad de blanquiazules y cremas se refleja en sus camisetas, cuyas ventas se han incrementado en más de 120% en las tiendas Ripley durante las últimas semanas. En particular, en el caso de las camisetas de la ‘U’, la cadena ‘retail’ ha identificado que “este impulso se viene dando desde la primera semana de octubre, luego del partido que se jugó en Cusco donde el club Universitario avanzó a la clausura”, explica Jaime Pérez Tello, Gerente Divisional de Deportes de Ripley.

Y ante la expectativa por el partido final, el ejecutivo estima que esta venta se podrá incrementar en más de 200% de cara al clásico del miércoles. En sus tiendas, cuenta, manejan las camisetas ‘home’ (local) y ‘away’ (visita) de ambos equipos; además de ediciones emblemáticas como la ‘blanquimorada’ de Alianza Lima y la camiseta de los 99 años de Universitario. El precio de estas camisetas oficiales están en el orden de S/230 y S/270.

Por su parte, desde falabella.com, que comercializa solo las camisetas de la ‘U’, refieren que esta venta creció en 50% frente al año pasado, siendo ya más de 100 camisetas vendidas por el canal online hasta el momento, proyecta Freddy Chirinos, gerente de la categoría de Deportes de la plataforma.

el crecimiento está en el orden del 3% a 5%.

“Creemos que la venta de las camisetas del equipo ganador mantendrá un ritmo de venta importante hasta fin de año, en campaña navideña, creciendo más de 100% frente al año pasado ”, apunta Pérez Tello.

Susana Saldaña, presidenta de la Asociación Empresarial Gamarra Perú, en tanto, comenta que también observa un mayor consumo de camisetas de ambos equipos, que será incluso mayor en el mismo día del partido. No obstante, aunque este movimiento beneficioso para el sector, no ve un consumo tan explosivo, por lo que estima que la venta de camisetas de Alianza Lima y la ‘U’- que oscilan entre S/10 y S/20- en el emporio crecerá de 3% a 5% hasta el miércoles.



'Merchandising' crema y blanquiazul

Y no solo camisetas, desde Ripley aseguran que también hay un impacto en categorías hermanas, como buzos deportivos, que crecieron 50% frente al año pasado. “Definitivamente son los equipos de futbol más grandes del país y que estén definiendo el campeonato nacional estimula el consumo de todos los productos oficiales”, agrega Chirinos, quien señala que también se ha dado una mayor venta de tomatodos, tazas, agendas y álbumes de colección.

Del mismo modo, en Mesa Redonda esta mayor demanda por productos alusivos a ‘los compadres’ también ha superado las proyecciones de los comerciantes. Roberto Díaz, presidente de la Asociación de Importadores Medianos de Mesa Redonda, nos comenta que desde hace una semana se han vendido gran cantidad de tazas, tazas chopp, encendedores, llaveros, trompetas tipo vuvuzelas, polos y pelucas para alentar, entre otros productos. “Las tazas y chopps se agotaron el día sábado y los comerciantes han tenido que fabricar más con sus máquinas de impresión. Hasta el día de mañana va a salir caliente”, sostiene.



De hecho, esta final que disputan los dos clubes más grandes del país ha cuadriplicado la expectativa de venta que tenían los comerciantes de Mesa Redonda frente a una final de Liga1, que en otros años no generaba tal nivel de ventas.

Díaz resalta que si se hubiera sabido antes que la final tendría un clásico, los comerciantes hubieran podido importar más artículos futboleros para la final, ya que muchos comerciantes han usado otros productos que importaron y les han impreso los escudos de los clubes para tener más productos alusivos.



Una demanda que solo un clásico o un partido de la selección puede generar. Según una encuesta de la consultora Impronta Research, 5 de cada 10 hinchas blanquiazules y cremas encuestados afirmó que ha comprado merchandising de Alianza y la ‘U’ este año . Además de las tiendas deportivas como canal de compra por excelencia, los hinchas del club de La Victoria prefieren comprar en tiendas propias de Alianza Lima y tienen un ticket de gasto de S/112,7; los hinchas merengues tienen como segundo canal favorito de compra las redes sociales del club y gastan, en promedio, un ticket de S/100,6.

"La venta de la bandera aliancista que usó el arquero Ángelo Campos en el Monumental, en el partido de ida de la final, ha tenido un crecimiento altísimo. Desde ayer, la venta de estas banderas creció 10 veces más". Diego Montoya, gerente comercial y marketing del club de Alianza Lima

“Sin duda, la semana previa y post final de la Liga 1 son momentos de impulso comercial para ambas marcas, sobre todo en un contexto de clásico, por lo que la categoría de merchandising puede crecer, en particular con la compra de artículos de ticket medio alto como polos. Y mirando a otras categorías de consumo, los licores también se verán impulsadas en una fecha de media semana, en la cual no suele haber un consumo elevado”, analiza José Oropeza, gerente general de Impronta Research.

En efecto, Diego Montoya, gerente comercial y de marketing de Alianza Lima, cuenta a Día1 que la venta de artículos y camisetas del club se han incrementado en un 50% en las últimas dos semanas a través de su tienda virtual y la tienda oficial de Alianza Lima (Santa Anita).

Asimismo, la venta de la bandera aliancista que usó el arquero Ángelo Campos en el Monumental, en el partido de ida de la final, ha tenido un crecimiento altísimo. Desde ayer, la venta de estas banderas creció 10 veces más.

Venta de entradas y recaudación para la final

Montoya sostiene también que se vendieron la totalidad de las 30 mil entradas puestas a la venta para el clásico en Matute, lo que repercute en una recaudación de S/2,5 millones para los ‘íntimos’.

Son 30 mil entradas las que se vendieron para la segunda final del clásico en Matute. Con una recaudación de S/2,5 millones.

El mes pasado, Jesús Gonzáles, gerente de la Liga de Fútbol Profesional Liga1, comentó que la expectativa para la recta final del campeonato era alta y contemplando los dos partidos de PlayOffs esperaban cerrar el año con 2,25 millones de espectadores en los estadios, lo que daría S/75 millones de recaudación.