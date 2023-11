- ¿La recesión es responsabilidad del Gobierno que no actuó oportunamente?

La recesión viene de una acumulación de hechos. Desde hace 5 años estamos con un clima de violencia política donde la agenda ha estado más en cómo destruir al enemigo político en vez del cierre de brechas y el cómo hacer que la economía crezca. Los últimos gobiernos se han descuidado absolutamente de esto. Después eso se enervó con la llegada de Pedro Castillo y con el copamiento que hubo en las posiciones administrativas de Gobierno. El propósito era inmovilizar al Estado. Estamos esperando hoy una respuesta frente a una situación grave. No vemos que haya la energía suficiente para esto. Hoy está en sus manos la reactivación. No necesariamente ha sido su responsabilidad la recesión, pero sí está en sus manos la reactivación. Las soluciones no son tan complejas, pero tienen un costo político y requieren que el Ejecutivo y el Congreso los asuma.

"Si el Gobierno saca el pie del acelerador, perdemos todos. Por cinco años hemos estado con el pie en el freno"

- ¿Ve usted que se está actuando acorde a las circunstancias? ¿Percibe que haya una política clara en favor del crecimiento?

Debiera estar en la cabeza de todos los administradores del Estado la reactivación económica. Hemos hecho el pedido a todo el Ejecutivo que tenga en mente que está en sus manos poder generar ese crecimiento en diversos sectores: agricultura, pesquería, construcción. Por ejemplo, la minería es quizá el único sector que ha evitado que la recesión sea mayor. Si lo quitáramos, estaríamos en un decrecimiento. No nos olvidemos que en estos años de violencia, los proyectos mineros que requieren exploración e iniciar el proceso de permisología, no lo han hecho. Si el Gobierno saca el pie del acelerador, perdemos todos. Por cinco años hemos estado con el pie en el freno. Le toca a este Gobierno preguntarle a los mineros qué necesitan para reactivar los grandes proyectos.

- Vemos que aún hay optimismo sobre una salida rápida de la recesión. ¿Es lo que necesitamos?

Ese optimismo debe venir acompañado de acciones concretas entorno a la reactivación.

- El ministro de Trabajo dijo en su momento que los costos laborales no son un problema para la formalidad. ¿Cómo tomaron ustedes este mensaje?

Yo creo que sí lo son. El Perú necesita enfrentar el tema de la informalidad de manera transversal. El 75% de los trabajadores peruanos no gozan de la protección de un sector formal ni de los beneficios que el Estado reclama para los trabajadores en el Perú. No tienen acceso a la salud, ni capacitación ni otros derechos. Están absolutamente descuidados. Este es un tema central. El tema central con respecto al trabajo es cómo traemos hacia la formalidad a los trabajadores del Perú. Eso pasa por entender que hay cargas administrativas grandes.

- El año pasado, en CADE, hubo un pacto entre el sector privado y los sindicatos para trabajar una agenda conjunta en Salud. ¿Qué tanto se ha logrado trabajar sobre ello?

Mucho. El año pasado, en Confiep, se acordó impulsar la mejora de servicios de EsSalud a los trabajadores formales. Hay un vínculo importante que es la contribución a EsSalud de parte del empleador hacia el trabajador. Lo que está pasando es que no se refleja la contribución en los servicios brindados. Lo que se planteó es la gobernanza a la institución. Entre trabajadores y empleadores teníamos un objetivo en común que los tres -empleadores, trabajadores y Estado- podamos ser capaces de gobernar la institución a través del directorio donde todos estamos representados. Ya salió un proyecto de ley, pero efectivamente el status es que ya fue aprobado en comisiones. Está a la espera de que pase al Pleno.

- La seguridad ciudadana es otro tema sobre el cual el Ejecutivo debe actuar. ¿Ve usted que se esté trabajando de manera correcta?

Se ha venido deteriorando la seguridad ciudadana, lo vemos todos y nos ha tocado a todos. A los formales, informales, trabajadores, empleadores, académicos y a todos. Esto es penoso, un reto grande que tiene el Ejecutivo. Es una de las pocas funciones que le compete exclusivamente al Estado. Los resultados dicen que no lo están haciendo bien.

- La próxima semana inicia el CADE Ejecutivos 2023, ¿cuánta relevancia cobra en este contexto?

CADE siempre ha sido un escenario propositivo empresarial hacia el Gobierno. Hoy, donde el tema es cómo reactivar la inversión, el CADE ocupa un lugar expectante. Será un espacio bueno en el Urubamba. Es absolutamente relevante. Esperemos que ahí podamos tener respuestas como la que hubo el año pasado respecto a EsSalud. Ahora esperamos compromisos concretos del Estado y del sector privado para la reactivación.

- Hemos hablado del Gobierno, pero ¿qué compromisos deben surgir desde el sector privado?

Yo creo que las empresas debemos acogernos más al mecanismo de Obras por Impuestos. Es la modalidad que menos retrasos ha tenido en la ejecución de sus proyectos. Con los recursos que debes pagarle al Estado, los inviertes directamente y de manera eficiente. No debemos tener miedo de que esta modalidad sea solo para las grandes empresas. Hoy podemos acogernos para remodelaciones de colegios o las “Casitas Calientes”, que me parecen fundamentales para evitar el friaje en el Sur. Son obras que no requieren de mucha dificultad y que tienen un tremendo impacto.