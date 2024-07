En esa línea, Jean Martineau, presiente y CEO de la empresa canadiense, refiere que hay conciencia entre las autoridades mineras africanas de que el camino a la formalización minera pasa por implementar plantas de procesamiento formales.

-¿Cuánto oro están produciendo actualmente en el Perú?

El año pasado hemos producido 130 mil onzas de oro equivalente. Es decir, 127 mil onzas de oro, más un poco de plata. Y este año nuestro objetivo es crecer, más o menos, en 5%. Tenemos un rango de producción de 130 mil a 138 mil onzas, y estamos en ese camino, pero más cerca del tope que debajo.

-¿Cómo los posiciona esto en el ranking de procesadores de oro en el Perú?

Actualmente somos el octavo exportador de oro del país, incluyendo a todas las compañías mineras. Somos la única procesadora de oro en el rango de los diez primeros productores auríferos. Evidentemente, somos la mayor procesadora de oro del Perú.

-¿La problemática en torno a la minería ilegal los ha afectado de alguna manera?

Nosotros trabajamos desde siempre con mineros formalizados y en proceso de formalización que están inscritos en el REINFO. Cuando se acerca a nosotros un nuevo proveedor, averiguamos primero 25 requisitos para asegurarnos. Y, después, cada vez que ese proveedor viene a nosotros con mineral, revisamos esos puntos para ver si todavía está inscrito en el REINFO, porque hay algunos que dejan de hacer eso y producen oro de manera ilegal.

Dynacor procesa 500 toneladas por día de mineral aurífero en su planta Veta Dorada, localizada en el distrito arequipeño de Chala.

-¿Todos los mineros artesanales con los cuales trabajan cumplen con estas formalidades?

El 100% están en el REINFO o ha terminado su proceso de formalización. Eso sí.

-¿Con cuántos mineros artesanales trabajan?

Hoy en día compramos mineral a más de 700 grupos de mineros artesanales. Probablemente hay tres mil o cuatro mil trabajadores que producen el mineral que nosotros compramos.

-¿Dónde adquieren el oro? ¿Solamente en el sur del Perú?

Compramos oro desde la frontera con Ecuador hasta la frontera con Chile, pero estamos concentrados en la parte centro-sur, alrededor de Chala (Arequipa), en un rango de 300 kilómetros. Estamos concentrado en esa zona porque, cuando el oro viene de más lejos, la ley tiene que ser más alta para que el costo de transporte nos corte todas nuestras ganancias.

-La última vez que conversamos estaban planeando extender operaciones al África. ¿Cómo va ese planteamiento?

Sí. Estamos viendo la forma de instalar nuevas plantas de procesamiento en otros países. Ahora estamos mirando un país de Latinoamérica y empezando operaciones en Senegal. Tenemos una subsidiaria creada por allá, y este año queremos construir una planta piloto para definir cómo vamos a trabajar con los mineros artesanales senegaleses.

-¿Cómo es la minería artesanal en África?

Allá trabajan de una forma muy diferente a la del Perú. Yo diría que, en el mundo de los mineros artesanales, el Perú es donde puedes encontrar a los trabajadores más profesionales, porque están más mecanizados y mejor organizados. Muchos trabajan, incluso, con ingenieros y geólogos. En África, en cambio, el trabajo es mucho más básico. Yo diría que es como el Perú hace 30 años, pero la producción de oro es tremenda.

Dynacor exporta toda su producción de oro a Suiza, a un único gran cliente que es la refinadora PX Precinox.

-¿Solamente miran a Senegal?

Estamos mirando Senegal, Costa de Marfil, y Ghana, que es el mayor productor de oro de África. Se dice que allí hay más de 1 millón de mineros artesanales. Y no hay plantas procesadoras.

-¿Con esta experiencia, cuál cree que sería la solución para encaminar la formalización minera en el Perú?

Mira, no es un asunto fácil, pero yo pienso que la mejor forma es trabajar con las plantas procesadoras formales, porque nosotros solo podemos comprar a mineros formalizados o en vías de formalización, o de lo contrario no podemos exportar. Se sabe que en el país hay muchas plantas que no son formales, y eso hace que muchos mineros trabajen de una forma que no es totalmente legal. Entonces, un aspecto importante es asegurar que las plantas procesadoras sean formales y que compren oro a mineros formales.

-¿El Gobierno debe ordenar las plantas procesadoras?

Discutiendo con los ministros de minería en África, eso es lo que todos ven. La mejor forma de apoyar el proceso de formalización es deteniendo a las procesadoras ilegales de oro. Es más fácil controlar unas cuantas plantas procesadoras formales para asegurarse de que trabajan bien, que tratar de controlar a miles de personas que procesan en quimbaletes o a decenas de plantitas ilegales o mal hechas.

-¿Cómo ven el precio del oro en el corto y mediano plazo a la vista de los problemas geopolíticos en el mundo?

Cada vez que me hacen esa pregunta yo respondo que trabajamos con el precio de hoy, pero ahora tengo que decir que nunca he sido tan optimista con el precio del oro. Yo creo que se va a quedar por encima de US$2.000 la onza. Si hace un año yo hubiera dicho que el oro llegaría a US$3.000, la mayoría hubiera dicho que es una locura. Ahora los analistas dicen que es muy posible.

-¿Esta alza va en línea con las utilidades de Dynacor? ¿Cómo han crecido estas?

Hemos producido utilidades netas en los últimos 13 años, todos los años. Hubo un solo trimestre que no generamos ganancias netas, que fue durante la pandemia de COVID-19, cuando cerraron la economía durante varios meses. Paramos completamente un trimestre, pero aun así generamos utilidades netas durante el año.

Al igual que en Perú, en Senegal hay una pujante población minera artesanal con la que Dynacor busca trabajar, replicando su experiencia en nuestro país. (Foto. Reuters) / ASHRAF SHAZLY

-¿Finalmente, adonde exportan el oro que procesan?

Ciento por ciento de nuestro oro está vendido a una refinería en Suiza, llamada PX Precinox. Tenemos un acuerdo con ellos y las cosas van muy bien porque sus clientes finales (relojerías de lujo, por ejemplo) piden trazabilidad completa del oro y que estemos involucrados en la formalización y el bienestar de las comunidades mineras. Por eso creaPor eso creamos una ONG que se llama Fidamar, la cual invierte cerca de US$1 millón al año en los pueblos artesanales, en educación, principalmente, y en salud.

-¿Invierten US$1 millón al año en los poblados artesanales?

Hay algunos clientes finales que pagan una prima sobre el precio del oro, a condición de que ese dinero se entregue a Fidamar. Con eso hemos entregado una ambulancia para el Hospital de Chala, hemos implementado laboratorios de y hecho campañas de salud, porque la única forma de sacar a un ciudadano de la pobreza es educándolo, y para eso debe tener buena salud también.