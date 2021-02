Conforme a los criterios de Saber más

Aunque no exentas del embate de la pandemia, las casas de apuestas deportivas han logrado seguir a flote y crecer gracias al canal digital y al ser una alternativa de entretenimiento en casa. Así lo indica Gonzalo Pérez, gerente general de Apuesta Total. Pese al contexto, no dejó escapar la oportunidad y compró el restaurante deportivo The Corner (Miraflores) para crear un nuevo concepto.

- ¿Cómo sobrellevaron los cambios que se dieron el año pasado por la pandemia?, ¿qué efectos tuvo?

El 2020 se presentó como un año retador porque somos un operador ‘retail’ con más de 400 puntos a nivel nacional. Sin embargo, pudimos ver una recuperación hacia finales de año, que compensó el cierre de los meses anteriores. La venta ‘retail’ se mantuvo y el online creció mucho. Hay que tomar en cuenta que en un momento todos los eventos deportivos se suspendieron, pero a final del año la mayoría de ligas acomodó sus calendarios y esa ha sido parte de la recuperación.

¿Ha sido necesario renegociar los alquileres de sus puntos de venta o cerrar algunos locales por la coyuntura?

El 15% de nuestros locales están en espacios comerciales como grifos, ‘malls’ o supermercados, el resto es puerta a calle. El año pasado tuvimos que dejar el 5% de nuestro universo porque no pudimos llegar a algún acuerdo. Pero hemos renegociado bastante, en líneas generales hemos ahorrado 35% ajustando alquileres en muchos ‘malls’, cadenas y ahora apuntamos a crecer en otras ciudades.

¿Qué objetivos trazaron para este 2021? ¿Se mantienen pese a la cuarentena?

Este año empezó bastante bien y nos generó expectativas buenas para el año. No creí que habría cuarentena, pero hay camino para crecer, la apuesta es una forma de entretenimiento. En cuanto a los planes, tenemos el objetivo de abrir 200 puntos más con una inversión de US$7 millones, sujeto a cómo se den las restricciones. Hay oportunidad porque los alquileres han bajado de precio.

¿Qué ubicaciones priorizarán para los nuevos locales en un contexto de crisis sanitaria?

Nuestra visión está en provincias, la penetración de los malls allá no es tan alta. Por lo tanto nuestra estrategia ira enfocada a buscar ‘stand alone’. Vemos opciones cercanas a los clientes. Acabamos de abrir un local en plaza de armas en Arequipa. Buscamos ese local hace años y era muy caro.

- ¿Qué provincias miran como su prioridad?

Queremos reforzar nuestra participación en Chiclayo, luego tenemos en mente Cusco y Arequipa con tiendas puerta a calle. También Piura. Y el oriente en el segundo semestre. En todos los puntos de venta tenemos y respetamos los protocolos de bioseguridad necesarios.

- ¿Cómo está evolucionando la apuesta online durante esta pandemia?¿este tipo de venta se acerca a las apuestas que se generan en las tiendas físicas?.

El canal digital ha crecido bastante y se ha acercado mucho a la venta retail. Dada la poca penetración de tarjetas, nuestra tienda aún es un brazo muy fuerte para que la gente haga sus depósitos, sus recargas y sus retiros, pero estamos conversando con billeteras móviles [como Yape o Lukita] también para ampliar nuestras opciones de pago y buscamos agentes corresponsales.

La casa de apuestas señala que más allá del fútbol y los deportes tradicionales, las competiciones de videojuegos se han convertido en una oportunidad de crecimiento. (Foto: AFP)

¿Cuánto ha cambiado el mercado de apuestas deportivas en esta pandemia? Pareciera que hay mayor competencia.

Así es, desde hace unos años han llegado más jugadores y han potenciado sus estrategias. La torta ha crecido, y ante la ausencia de otras formas de entretenerse como cines, teatros, casinos, hemos quedado como opciones de entretenimiento desde casa, yo creo que eso explica la expansión del mercado. Por nuestro lado, el canal digital ha crecido de manera importante.

- Si bien se ha convertido en una alternativa ante la ausencia de otras formas de entretenerse también ha habido un golpe fuerte en los ingresos de los peruanos, ¿hubo cambios en cuánto al público que solía apostar antes de la pandemia o los montos que destinaban a ello?

Nuestro público es sobre todo la gente que gana día a día, por lo que notamos el efecto, pero en cuanto se retomaron las actividades económicas vimos su actividad otra vez. Incluso en octubre, noviembre y diciembre se superaron los números alcanzados en enero del año pasado. No solo vimos que se recuperó la actividad sino que tuvimos crecimiento importante en ese trimestre. A nivel del ticket promedio se mantuvo similar, y esto es porque hemos captado a muchos que antes iban a casinos u otros espacios de apuestas.

- ¿Cuál es el público más adepto a las apuestas deportivas?

El público es bastante amplio, te puedo hablar de mujeres jóvenes, hombres en el rango de 50 años o menos. Es un universo que no está limitado a un segmento específico y que en líneas generales tiene un ticket promedio en la web puede ser de entre S/10 a S/50 soles. Estos números se han ido incrementando. Y este año se vienen torneos importantes como los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, las Eliminatorias hacia Qatar 2022 y la Copa América, que generan un fuerte movimiento. Además de la Liga 1 y la Liga 2, que va a tener mucha trascendencia por la presencia de Alianza Lima.

La compra de The Corner

- Acaban de comprar el restaurante deportivo The Corner, ¿qué los animó?

Nos presentaron la oportunidad hace unos meses y la tomamos. El público objetivo de esta marca era sobre todo el turismo, ya que se visualizan fútbol americano, básquet, entre otros. Sin embargo, creemos que es una marca muy potente y que habrá que saber cómo afrontar mientras no tengamos los ingresos que esperamos. El plan es incluirla en nuestro portafolio para luego expandirla a nivel nacional.

- ¿La compra de The corner implica que entrarán en el rubro gastronómico o será una línea de negocio adicional?

Hemos comprado la razón social con todo el equipo, básicamente es un cambio de dueño. Estamos manteniendo a la gente, mozos, que ya tenían cercanía con la marca y el público, así como al administrador. Todo eso es vital.

- ¿Cuánto están pensando invertir?

Creemos que el alquiler no debería ser mayor problema. Estimo que sería una inversión de US$150 mil por cada local.

- ¿En qué ciudades piensan que podrían llegar también con The Corner?

Vemos el sur del país, hemos tenido crecimiento relativo más fuerte allí y un crecimiento absoluto en el norte del país. Apuesta Total nació en Trujillo y de ahí se expandió, por lo que somos muy fuertes en Trujillo y Chiclayo. No he visto algo con el concepto de The Corner en estas ciudades y sería algo novedoso.

- ¿The Corner podrá incluir deportes que son más populares en el país?

Es importante mantener la esencia de The Corner, mucha gente que solía ir, lo hacía porque ahí podía ver ciertos deportes. Es importante mantenerlo y sumarle la apuesta, que puede hacer aún más entretenido un deporte. Lo que sí estamos pensando es, más adelante, tener un bar de eSports en el segundo piso del local de The Corner para que la gente pueda ver y apostar en Dota, League of legends, entre otros. Es un nicho de mercado interesante, que hoy está moviendo mucho las apuestas.

eSports, un potencial

- El año pasado, en medio de la pandemia, los esports tuvieron un despunte importante, ¿a qué se debió?

Sí, sucede que mientras otros deportes muy populares tuvieron que parar, los eSports no pararon por sus propias características. Tienen un potencial importante, el año pasado estos empezaron a sumar mucho más y a ver como potenciarse.

En el Perú, buena parte de la atención hacia los deportes electrónicos se la lleva Dota 2, título de Valve. En la imagen, el escenario de The Final Match, torneo que estuvo dedicado al videojuego antes citado. (Foto: The Final Match / Facebook)

- ¿Eso se ha trasladado con la misma fuerza a las apuestas deportivas?

Ha habido aumento en volumen, cada vez más gente apuesta en eSports. Son eventos que están tornándose muy populares, lo que yo siento es que aún les falta un poco de orden. A veces los partidos se adelantan, se postergan y eso genera cambios en las apuestas. Con mejor organización hay un potencial muy grande.

- ¿Cuál es el tamaño de este mercado de apuestas deportivas?

No tengo una cifra concreta del tamaño del mercado, pero lo que puedo decir es que nosotros crecimos 84% el 2020 y el mercado debe estar en una proporción similar. Lo que vemos es que hay marcas que están apostando fuerte, que se van a consolidar; nosotros estamos en el top 3.

- ¿ Apuesta Total entrará a auspiciar a algún equipo o torneo como hace la competencia?

La parte de los auspicios es una fórmula muy utilizada a nivel global. No obstante, dentro del mundo de las apuestas estamos muy consolidados y nos gustan acciones más disruptivas. No usaremos los mismos métodos que otras casas de apuestas.

- ¿Descartan entonces recurrir a los auspicios como estrategia?

No para equipos de fútbol porque ya están bastante consolidados. Pero sí hay deportistas que pueden ser una opción para generar una conexión más emocional.