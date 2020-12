Conforme a los criterios de Saber más

La pandemia del coronavirus, con todos sus males para la economía peruana, ha despertado también ciertos tipos de consumo que en tiempos de normalidad andaban apagados (por decirlo de alguna manera), lo cual ha mantenido activo el intercambio comercial. Un caso emblemático es el que protagoniza el actual ‘boom’ de las bicicletas (sobre todo en Lima). Una explosión de ciclistas por las calles de nuestra capital que le ha venido muy bien a Oxford Perú, empresa que se encarga de comercializar marcas como la que lleva su nombre, y otras como Goliat, Kona y Mercalli.

En esa coyuntura, Día1 conversó con Oswaldo Aza, country manager de la compañía, sobre cómo han crecido en ventas este año —cuando a la mayoría de sectores económicos le pasó lo contrario— y sobre qué planes de expansión esperan desarrollar a corto y mediano plazo.

—En Oxford no podrán decir que la pandemia los dejó en rojo. ¿Cuál es su balance del 2020?

Es positivo. Nuestras ventas se incrementaron 40% este año respecto del 2019. A nuestras dos líneas de negocio —la de bicicletas y la de ‘fitness’— les ha ido bastante bien. El uso de medios alternativos de transporte que ha provocado la crisis sanitaria promueve la demanda por bicicletas, porque entre otras cosas, asegura el necesario distanciamiento social y, además, agiliza el tráfico. Y en cuanto a nuestra línea ‘fitness’, que manejamos a través de nuestra marca Muvo, se ha potenciado debido a que cada vez se está haciendo más importante entre la gente la necesidad de entrenar en casa.

—¿Qué tanto ha cambiado la demanda por sus productos entre el año pasado y el actual?

Ha cambiado bastante. El 2019 —y, digamos, en tiempos de normalidad— las compras de bicicletas se acentuaban sobre todo en el último trimestre, mientras que la demanda por nuestras máquinas de gimnasio (trotadoras, elípticas, ´spinning’ y accesorios) era un poco más estable, y se daba desde setiembre y octubre, previo al verano. Lo que ha pasado este año es que ambas líneas de negocio han explotado desde abril.

—Es el ‘boom’ del que veníamos hablando. ¿Se mantendrá en el 2021?

Creemos que estos cambios han llegado para quedarse.

—¿Eso implicará que amplíen su oferta?

Más allá del crecimiento en tiendas físicas, este año ha sido muy importante el manejo del canal e commerce, y nosotros hemos estado a la altura de ese desafío a través de nuestra plataforma propia (Oxfordstore.pe). Sin desmedro de ello, acabamos de abrir dos tiendas propias en San Borja y para el 2021 abriremos más.

—¿Su expansión será sólo en Lima o también irán a provincias?

Primero en Lima y luego en provincias.

—¿Qué número de tiendas los dejará conformes?

En un horizonte de tres años debemos tener entre 6 y 8 tiendas en el Perú. Como referencia vale decir que en Chile tenemos 14 tiendas.

Ciclovía Pershing La Marina. (Foto: Alessandro Currarino/ GEC)

EL CRECIMIENTO DE LAS CICLOVÍAS: LOS RETOS PENDIENTES

—Crecer 40% de un año a otro es récord, pero, considerando las circunstancias, ¿el avance de Oxford este 2020 pudo ser mayor?

Hubo algunos factores que impidieron un mayor crecimiento este año. El primero ha sido la producción desde China. La explosión de los pedidos por bicicletas y máquinas ‘fitness’ no se ha dado sólo en el Perú, es un fenómeno mundial y eso ha ralentizado un poco la llegada de productos a nuestro país. Creemos que la situación se está normalizando y proyectamos más lanzamientos para el 2021.

—¿Y el segundo factor?

El otro problema tiene que ver con la necesaria expansión de las ciclovías. Pasa que no vemos una planificación detrás, no vemos un esquema claro. De la correcta implementación de las ciclovías depende que se incentive o no el uso de bicicletas. Y de momento no estamos viendo eso ni tampoco que se promueva una educación vial para los ciclistas.

Oswaldo Aza. (Foto: Difusión)

—¿Las municipalidades están colocando ciclovías sin criterio?

Para evitarlo se necesita un plan transversal y un panorama mucho más claro. Eso no está en nuestras manos, pero nosotros hemos tenido reuniones con la ATU (Autoridad del Transporte Urbano) y esperamos que estas sean más frecuentes.

VIDEO RELACIONADO:

Estas son las bicicletas más tecnológicas del mundo