Sol, vías sin autos y el permiso para salir – por un momento y con todas las medidas de seguridad – del aislamiento indispensable en tiempos de COVID-19. Tres elementos que permitieron que el último domingo veamos escenarios en Lima donde las pistas, patrimonio casi exclusivo de los autos, eran finalmente conquistadas por ciclistas gracias el levantamiento del toque de queda de los domingos y la prohibición para utilizar vehículos particulares.

¿Es posible amplificar esta experiencia en la capital? Y, sobre todo, ¿lograr el mismo nivel de participación de ciclistas en todos los distritos?

Empecemos por los números. Hay más familias peruanas que tienen bicicleta en comparación con un auto particular. Según la Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO) del primer trimestre del 2020, el 17,6% de hogares en el país tiene bicicleta frente al 13,8% que cuenta con auto o camioneta. Si solo centramos los datos en Lima y Callao, la diferencia es menos marcada, pero igual de predominante para la bicicleta: 19% frente a 17,6% de los autos (INEI, 2017).

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Encuesta Nacional de Hogares.

Sin embargo, su uso aún no está masificado aunque haya un buen porcentaje de personas que desea ser un usuario activo de la bicicleta. Un estudio de la Municipalidad Metropolitana de Lima y CPI, reveló en junio pasado que un 40% de limeños estarían dispuestos a optar por la bicicleta como medio de transporte, luego de la pandemia. Pero la misma comuna estimaba en ese entonces que faltaban unos 147 kilómetros de interconexión de ciclovías en la capital.

Ante estas circunstancias surgen iniciativas como el día sin auto.

La ciudad de la región que tiene más experiencia en este campo es, sin duda, Bogotá (Colombia). Todos los domingos, sus principales avenidas se convierten en vías exclusivas para peatones y ciclistas de 7 a.m. a 2 p.m. Esta es una de las primeras experiencias de su tipo en América Latina. El Instituto Distrital de Recreación y Deporte de la Alcaldía Mayor de Bogotá cuenta la historia así: “El 15 de diciembre de 1974 fue la primera vez que los bogotanos se apropiaron de las calles desplazando a los vehículos para crear un espacio recreo-deportivo y dar paso a lo que actualmente se conoce como Ciclovía [...] Al evento asistieron más de 5.000 personas, quienes salieron a manifestar en contra de la proliferación de automóviles, la contaminación ambiental y la falta de oferta recreativa en la ciudad”. Aunque apareció en los años 70, fue entre 1995 y el 2000 que se amplió la oferta a 121 kilómetros de vía que se convierte en rutas recreativas los domingos.

A partir de este programa nació la red de Ciclovías Recreativas de las Américas que agrupa iniciativas similares en Argentina, Chile, Bolivia, México, entre otros. Esta red considera al Perú, pero únicamente por la ciclovía recreativa implementada desde el año 2011, en la gestión de Susana Villarán, en 52 cuadras de la avenida Arequipa, que actualmente está suspendida por el estado de emergencia.

Hoy, la capital también tiene el programa Al Damero de Pizarro sin carro, que restringe el uso de autos particulares en el Centro Histórico cada tercer domingo del mes, y 'Vía Activa Brasil, que hasta antes de la pandemia se habilitaba solo para peatones y ciclistas los domingos de 7 a.m. a 1 p.m. Pese a estas iniciativas aisladas, no existe un programa que incluya a varias avenidas y distritos al mismo tiempo.

Mariana Alegre, directora ejecutiva de Lima Cómo Vamos, explica que hay dos conceptos que, aunque parecen similares, tienen diferentes objetivos. El primero es la implementación de un día, generalmente los domingos, para que las principales avenidas sean destinadas para el uso exclusivo de ciclovías recreativas por algunas horas. “Como ocurría con la avenida Arequipa, pero en más vías para alcanzar un mayor número de personas y promover el deporte en tiempo de distanciamiento social”, explicó a este Diario.

Además, hay iniciativas del Día Sin Auto “que tiene que ver con la posibilidad de usar todas las calles [para el ciclismo y uso peatonal] para gestionar las emisiones de CO2”. Precisamente, ayer fue el Día Mundial del Auto en el que una vez al año se promueve que no se utilice vehículos particulares (sin que sea una obligación), a fin de contribuir con el cuidado del medio ambiente.

Horas antes de que empiece la restricción del domingo sin vehículos particulares, el alcalde de Lima, Jorge Muñoz, dijo en su cuenta de Twitter que la experiencia podía “marcar un antes y un después” en la historia de la capital. Este Diario solicitó entrevistas con voceros de la subgerencia de Transporte No Motorizado de la Municipalidad de Lima, a cargo de la gestión y promoción del uso de bicicletas, pero hasta el cierre de la nota no obtuvimos respuesta.

Este domingo sin autos, Lima puede marcar un antes y un después en su historia y tú puedes ser parte de ella. Invito a los ciudadanos a conocer y probar sus nuevas ciclovías y hacernos sugerencias de mejora. Saca tu bicicleta y disfruta de Lima de manera diferente 1/2 — Jorge Muñoz (@JorgeMunozPe) September 19, 2020

VÍA LIBRE

“Por primera vez Lima tuvo un día sin autos. Fue histórico”, dice Carlos Santibáñez, politólogo y ciclista del colectivo Despierta Lima que promueve la movilidad sostenible.

Él fue una de las personas que aprovechó el día para recorrer la ciudad en dos ruedas. Aunque es un activista de las bicicletas, considera que para que se implemente una medida en todo Lima Metropolitana es necesario contar con espacios públicos de recreación a los que se pueda ingresar con bicicleta. De lo contrario, los pocos existentes, como la Costa Verde, seguirán atiborrados y con brechas de acceso para toda la población.

“Estuve en el Centro Histórico de Lima y el Rímac y éramos gran cantidad de ciclistas porque en estos lugares hay oferta de espacios públicos para pasear, pero no todas las zonas de Lima los tienen”, dijo a El Comercio.

Hoy fue un gran día para la ciudad.

Hemos tenido por primera vez un día sin autos, algo muy común en otros países.

Por mi parte, hice #biciturismo con amigos. Aló @Promperu? Y si promovemos bici turismo en la ciudad?

La nueva normalidad va sobre dos ruedas. pic.twitter.com/5TB2KsKLXk — Carlos Santibáñez (@c_santibanez_g) September 20, 2020

Para Santibáñez una alternativa podría ser abrir los parques zonales de Lima Norte, Sur y Este a fin de que, el día que se restrinja el uso de los autos, los ciclistas tengan puntos de esparcimiento cercanos a sus viviendas.

Alexandra Ames, jefa del observatorio de políticas públicas de la Escuela de Gestión Pública en Universidad del Pacífico, agrega que es necesario que cualquier iniciativa que promueva el uso de bicicleta vaya de la mano con la implementación de espacios de recreación de calidad en los diferentes distritos de Lima y Callao. En su opinión, un programa de día de un día sin auto tendría que evaluarse solo para algunas avenidas de la ciudad, tomando en cuenta que siempre se necesitan vías alternas para casos de emergencia.

PISTAS COMPARTIDAS

Para Ames, no obstante, la restricción de autos por un día al mes o la semana no basta por sí sola para fomentar el uso de bicicleta, especialmente si no se garantiza estructura de calidad (ciclovías) en marco de un proyecto integral de transporte alternativo.

“Una medida que obligue a los conductores a dejar de subirse al auto no es medida eficiente para desincentivar el uso de vehículos particulares. Hay que mejorar la calidad del transporte público masivo. Es decir, ¿me prohíbes subirme a mi auto particular un domingo, pero qué opción me das?”, señaló a este Diario.

Con ella coincide Santibáñez, quien señala que el diseño de una ciudad cicloinclusiva va más allá de la implementación de ciclovías. Se requieren elementos que aseguren que los viajes en las pistas también sean seguros para los ciclistas, como la correcta señalización, la educación de los conductores y la infraestructura adecuada.

De hecho, este Diario ha informado de dos ciclovías recientemente inauguradas, en la Costa Verde y en San Isidro, que cuentan con diseños deficientes que ponen en riesgo la seguridad para ciclistas y peatones.

“Una de las lecciones de ayer es que las pistas no son patrimonio exclusivo de los autos. Se tiene que entender que las bicicletas son un medio de transporte del mismo valor y con ello repensar las ciudades”, dijo Santibáñez.

Ames, quien fue gerenta de operaciones y proyectos de Cruzada Vial por casi cinco años, agrega que también que es necesario concebir a la bicicleta no solo como recreación, para lo que se necesitan nuevos y mejorados espacios públicos de esparcimiento, sino también de transporte. Hasta el año pasado, apenas un 1.5% de limeños señalaba que iba a su centro de trabajo o estudios en bicicleta, frente al 65.3% de viajes en transporte público y el 12.7% de transpote privado, de acuerdo con la Encuesta de Lima Como Vamos 2019.

Fuente: Encuesta Lima Cómo Vamos 2019

Un incentivo para aumentar el uso de la bicicleta se estableció en junio pasado, cuando el Poder Ejecutivo emitió el Decreto Supremo 012-2020 MTC que reglamenta la ley que promueve y regula el uso de la bicicleta como medio de transporte sostenible y definió día libre por cada 60 pedaleando en el sector público.

Aunque el uso de la bicicleta significa una reducción de tiempo, contaminación y mejora de la calidad de vida de quienes la manejan, ambos concuerdan en que no todos pueden utilizarla como medio de transporte o recreación en largas distancias. Para ello, se necesita implementar un transporte intermodal.

“Hace unos meses se presentó el primer bus del corredor azul que tenía rack para bicicletas, pero quedó en uno. También se necesitan cicloparqueaderos en las estaciones del metropolitano”, agregó Santibañez.

Los corredores azul y rojo instalan los primeros racks de bicicletas en la historia del transporte público de Perú



Se promueve el viaje inter-modal: un tramo en bicicleta (de la casa al paradero); el interdistrital en bus; y el final en bici. Disminuyes contagios, ahorras tiempo pic.twitter.com/NF0qg3elNf — Juan Pablo León 🇵🇪 (@mal_menor) May 20, 2020

Para conocer la opinión de quien maneja un auto, El Comercio conversó con Edwin Derteano, expresidente de la Asociación Automotriz del Perú, quien dijo estar de acuerdo con una eventual implementación de un día sin auto al mes en la capital, siempre que esta vaya enmarcada en un proyecto más amplio que incluya el mejoramiento del transporte público, la renovación de autos viejos, la promoción de transporte eléctrico y la restructuración de espacios para el peatón. De hecho, calificó de positiva la experiencia del cierre por horas de la avenida Arequipa para bicicletas antes de la pandemia

“En algunas ciudades se usa [el día sin auto] como una medida de contaminación. La cuarentena también ha mostrado cómo el medio ambiente se recuperó rápidamente sin autos y sin gente en la calle”, dijo.





