Sin duda alguna, Administradora Jockey Plaza Shopping Center –del grupo Chileno Altas Cumbres– se robó el protagonismo en la industria de centros comerciales en el 2019. Primero, sorprendió con la creación de su formato YOY Lima Box Park –en la parcela H del Jockey Club– y, luego, con la adquisición del centro comercial Boulevard de Asia. La tarea, ahora, es capitalizar todas estas movidas el próximo año. Juan José Calle, CEO de la empresa, señala que por ello el 2020 será un período clave y detalla los avances en Asia.

Han pasado tres meses desde la compra del Boulevard de Asia, ¿qué cambios ya se han dado?

No hemos hecho mayores cambios estructurales. Pero, lo que ya se puede ver –desde que empezamos la temporada al 100%, hace cuatro días– es mucho orden, seguridad y el estándar Jockey Plaza. Hemos invertido en mejorar la iluminación y en asfaltar algunas vías del entorno, en los sistemas de desagües, etc. Estamos colaborando con la municipalidad de Asia para buscar proyectos de obras por impuestos que tengan impacto en la comunidad. Mientras que, en materia comercial, hemos incorporado una serie de marcas que están reforzando la oferta del centro comercial.

¿Cuántas nuevas marcas se han sumado?

Alrededor de 30. Entre ellas la colombiana de ropas de baño Agua Bendita, la cadena argentina Almacén de Pizzas, el atelier de Cami, Fox, Sodimac Express (click & collect), Toms, Tuqash, Urban Rider, Vaca Loca y Ice. Es un mix pensado en el vecino, en los clientes de la zona que ahora sí van a poder encontrar una oferta comercial más potente y una serie de servicios que hagan que su permanencia sea mejor atendida. Me refiero a la presencia de KO, por ejemplo, que permite que las personas que hacen deporte diariamente también lo puedan hacer el fin de semana en Asia y de Dog Balance, un hotel para perros.

Tras estos cambios, ¿Cuál es la expectativa en términos de venta?

Esperamos grandes crecimientos. No me atrevo a dar un número exacto, porque es algo que estamos recién conociendo, pero sí estamos convencidos de que la potencia comercial del Jockey Plaza y nuestra capacidad de operación ayudarán a que los números mejoren rápidamente, porque no eran malos [la proyección al 2019 es mover S/199 millones, según la Asociación de Centros Comerciales del Perú, Accep]. Creemos que el crecimiento estará por encima del 20%.

¿Qué gatillará esta expansión?

Las acciones de publicidad, los eventos, los nuevos locatarios nacionales y extranjeros de comercio y servicio, las marcas ya existentes, entre otros temas. La vacancia del Boulevard de Asia es bastante menor a la que había en la temporada pasada.

¿Es posible aumentar también el número de visitas al ‘mall’?

Sí, porque vamos a hacer una serie de actividades para eso. Esperamos superar, probablemente, los 900.000 visitantes en esta temporada [flujo estimado para el 2019, indica la Accep] que termina en Semana Santa.

¿Habrá variaciones de locatarios?

Hay contratos que están por vencer y serán revisados.

Antes de la compra por parte del Jockey Plaza, el Boulevard de Asia era operado por Inversiones Castelar. (Foto: Difusión)

Esta es la primera etapa de lo que se viene para el ‘mall’, porque el objetivo final es que opere permanentemente.

Sí, vamos a trabajar, posteriormente, en un máster plan que plantee la ciudad [centro comercial] que queremos hacia el futuro. Nuestro reto es, sin duda, convertir al Boulevard de Asia en un ‘mall’ que opere todo el año. El ‘mall’ tiene 334.000 m2 (el doble del espacio del Jockey Plaza) y en este espacio además de un centro comercial vamos a tener otras cosas más.

¿Cuánto de esa área está ocupada?

Digamos que el centro comercial tiene una baja densidad, es decir que, este ocupa unos 100.000 m2 y los otros 200.000 m2 son espacios que pueden ser replanteados para dar cabida a un hotel cinco estrellas, un centro de convenciones, soluciones de salud y de educación permanentes; además de una serie de actividades que duren todo el año. Estamos pensando en ese máster plan que se proyecte hacia el futuro y que haga del ‘mall’ un espacio inclusivo y céntrico, que sea la Plaza de Armas de toda esta ciudad.

¿Cuándo empezarán a trabajar el máster plan?

Estamos haciendo un concurso con arquitectos nacionales e internacionales a fin de que presenten sus propuestas para ello. Este es un proceso que toma su tiempo.

¿Este es un plan de cuánto tiempo?

De cinco a diez años, tiempo en el que creemos que la ciudad se va a seguir acercando con proyectos importantes como el tren de cercanías y el mayor desarrollo de casas de campo. Al frente de la carretera del Boulevard ya se han vendido más de 10.000 lotes desde Mala hasta Cañete. Esto, sumado a las 12.500 propiedades que ya existen, genera una masa crítica importante, que permitirá que el centro comercial siga creciendo y extendiendo su operación hasta llegar al año completo.

¿En diez años el ‘mall’ ya podría operar de manera permanente?

No podría darte esa respuesta ahora, pero vamos a acelerarlo lo más que podamos. Esperamos contribuir para que haya un cambio de hábito en los pobladores de la zona. No hay ninguna razón por la cual una persona que tiene una vivienda frente al mar la use solo 12 fines de semana al año, eso no ocurre en ninguna capital del mundo.

Se dijo que el nombre del centro comercial cambiaría.

Eso es algo que no tenemos resuelto todavía, solo hemos refrescado el logo.

¿Como Administradora Jockey Plaza, tienen mejores expectativas en el 2020?

Somos optimistas. Para el próximo año creemos que el Jockey Plaza tendrá un crecimiento entre 4% y 5% respecto al 2019, debido a las ampliaciones realizadas. Construimos WeWork, KO, Zara creció en más de 1.000 m2, se habilitó Urban Kitchen y Victoria’s Secret, entre otras novedades. Estas tendrán un año completo en el 2020, lo cual contribuirá a las ventas. Lanzaremos también un centro de innovación en el tercer piso de lo que era Forever 21. Todo ello aportará a aumentar el flujo. Esperemos que no haya nada que altere eso.

En el caso de YOY, uno de sus nuevos locatarios será Wong.

Sí, solo se está a la espera del estudio de impacto vial. Esperemos que este sea aprobado ya para construirlo en el 2020.

La consigna en la parcela H del Jockey Club era desarrollar edificios de oficinas, un hotel y ‘retail’, ¿se retomará, en algún momento, este proyecto?

Esto no se ha descartado, solo que las necesidades cambiaron. Pero pronto esperamos tener el primer edificio y la idea es hacer otros conforme la demanda los vaya absorbiendo. En tanto, YOY es un buen negocio y estamos consolidando una marca.

¿Un edificio corporativo?

No necesariamente.

¿En cuanto a la industria de centros comerciales, cuál es la proyección para el próximo año?

La expectativa es crecer entre 5% y 6%. Durante el 2019 se realizaron varias ampliaciones e inauguraciones que estarán operativas el año completo en el 2020. Este es el caso del centro comercial Real Plaza Puruchuco en Ate, que debe sumar a la industria entre 1% y 1,5% adicional.