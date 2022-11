—¿Cuál es el balance de estos 10 años desde su llegada al Perú?

Estamos felices de celebrar 10 años ya en el Perú, siendo además el primer aplicativo de movilidad que entró en el mercado peruano y convirtiéndonos en un referente de transporte seguro, sostenible y de calidad. Lo que hemos conseguido en 10 años es iniciar un mercado que antes no existía, en el cual hoy hay más competidores. En este tiempo hemos incentivado de forma muy agresiva la sostenibilidad y seguridad en la movilidad de las personas. Así como transformar la movilidad en el país. Aún hay espacio para seguir creciendo.

—En este tiempo, ¿cómo ha cambiado la movilidad en el país desde entonces?, ¿qué retos presenta ahora?

El arranque de Cabify, hace una década, sí que fue difícil en términos operativos, pero rápidamente conseguimos atraer nuevos usuarios (pasajeros y conductores). La pandemia del COVID-19 fue un momento muy difícil en nuestra agenda y por suerte ya lo estamos revirtiendo desde varias perspectivas. Otro momento particularmente difícil fue que, a medida que la competencia se va incrementando, cada vez es más difícil seguir creciendo con las mismas cifras con las que crecíamos cuando había menor competencia , pero esto es normal. Lo que nos toca ahí es reforzar mucho nuestra propuesta de valor, de calidad, seguridad y sostenibilidad, poner a los usuarios (tanto conductores como pasajeros) en el centro de nuestra estrategia y decisiones, además de seguir innovando desde la tecnología.

—Hace una década el mercado recién comenzaba, ¿cuánto ha avanzado la penetración de los aplicativos dentro del mercado de taxis?

Perú todavía es un mercado que tiene oportunidades en cuanto a penetración de mercado de los aplicativos, y si bien es verdad que viene creciendo bastante fuerte, existen países que tienen una penetración aún mayor que la del Perú. Las ciudades más desarrolladas del país tienen mejores indicadores de estos servicios, Lima va a la cabeza: se calcula que más del 50% de la población de Lima son usuarios de taxis (sea por aplicativos y/o taxis de la calle). Hay un desafío aún en demostrarles a los usuarios de taxi tradicional todos los beneficios de movilizarse por aplicativos.

Carlos Andrés Mendoza, country manager de Cabify Perú. / JUANLAFITA

—¿Ha habido un aumento en la frecuencia de uso?

No solemos dar esos datos, pero tenemos usuarios que suelen usar nuestro servicio más de 15 veces al mes.

—¿Cómo ha cambiado la relación y las exigencias del usuario con las ‘apps’ de taxi?, ¿qué es lo que más valora? En un principio, en el mercado se detectaron algunas fallas de seguridad y, de otro lado, se vieron también fuertes promociones en términos de precio.

El usuario que utiliza la ‘app’ de taxi, primero quiere que le demos un conductor lo más rápido posible . Nosotros respondemos a eso manteniendo un número suficiente de conductores y haciendo que estos respondan a las solicitudes de la forma más rápida posible. Luego, se trata de un mercado que es muy sensible a los precios, por lo que nos toca mantener los precios más competitivos posibles. También existe otra parte que valora los atributos como los que tenemos que es seguridad, sostenibilidad y calidad de servicio, por lo que están dispuestos a pagar tarifas ligeramente superiores para un servicio con estos atributos.

—¿El precio aún es el factor principal para tomar la decisión de qué ‘app’ usar?

Tenemos un gobierno de precio bastante sólido y, a medida que ampliamos los distintos segmentos de mercados, encontramos usuarios que buscan precio, por lo que tenemos productos para ellos. Del otro lado, también existen usuarios que buscan rapidez, seguridad, calidad. Y también hay usuarios que buscan productos premium. Plus y extra confort, por ejemplo, son servicios premium con autos mucho más cómodos, más grandes. Estos servicios rozan el 10% del total de nuestros viajes. Esto es señal de que también existe un mercado que prioriza la calidad.

"A medida que la competencia se va incrementando, cada vez es más difícil seguir creciendo con las mismas cifras con las que crecíamos antes, pero esto es normal. Lo que nos toca es reforzar nuestra propuesta de valor".

—Durante la pandemia hubo una reducción de conductores, ¿los han recuperado o todavía están en el proceso?

Durante la pandemia sí hubo una reducción de conductores y de todo, es bueno contarte que en el mercado privado ya hemos sobrepasado los niveles operativos antes de la pandemia. Hoy estamos más grandes y fuertes que antes de la pandemia. Y en el caso particular del número de conductores, hoy hemos pasado los niveles prepandemia y apuntamos a generar más valor para los conductores, con diferentes programas de fidelización, así como reducciones de comisión por parte de Cabify.

—¿En cuánto se han empezado a recuperar los viajes a lo largo de año con el levantamiento de las restricciones?

Claramente hay un impacto en la movilidad con el retorno a la presencialidad aunque todavía no es total, se ha dado mucho en términos de colegios, educación en general como en términos de trabajo. Sí vemos un incremento en el nivel de viajes y esto se siente, pero en la semana de vacaciones escolares las solicitudes de viajes caen un poco.

Mayor cobertura y operaciones en provincias

—¿Planean ampliar su cobertura en Lima? ¿Qué zonas falta atender con mayor incidencia?

En Lima, estamos prácticamente en la totalidad de zonas. Hay muy pocos distritos, sobre todo los más alejados (Ancón, Lurín, sur chico), en los que aún no estamos, pero podemos atender una solicitud puntual aunque no estemos establecidos allá de manera desarrollada.

—En las regiones están presentes en Cusco y Arequipa, ¿entrarán a más ciudades?

A nivel provincias, tenemos operaciones en Arequipa, Piura, Trujillo y Cusco, eventualmente nuestra estrategia es potenciar más estas operaciones y luego expandirnos más. Aún no tenemos una región en la mira porque el primer paso es potenciar lo que ya tenemos fuera de Lima.

Competencia y efectos de la salida de Beat para Cabify

—¿Cómo analiza el mercado de ‘apps de taxi’ antes la llegada de competencia nueva como DiDi y estrategias más agresivas de la competencia?

Efectivamente, hoy ya somos varios aplicativos de taxi en el Perú y si bien la competencia es sana, nos obliga a ser mucho más ágiles y a poner al usuario en el centro de nuestras decisiones. La forma en cómo nos enfrentamos a esta competencia viene desde nuestra esencia y propósito más profundo, buscando transmitir a los usuarios, pasajeros y conductores, la seguridad, la calidad y la sostenibilidad que no encontrarán en otros competidores.

—Beat se retiró definitivamente del mercado latinoamericano la semana pasada. Ante su salida, esta ‘app’ anunció, a nivel regional, que iba a sugerir a los pasajeros y conductores que dejaron en el Perú que migren a Cabify. ¿Cómo se ha dado esta coordinación entre ambas? ¿es un traspase?

Gracias a esta coordinación entre ambas aplicaciones, se estableció que los canales de comunicación de Beat servirán para sugerir Cabify como una alternativa de movilidad segura y sostenible en la región para que los pasajeros y conductores afectados por su salida puedan seguir moviéndose libremente por sus ciudades. Beat no nos ha transpasado la base de datos de los usuarios, puesto que por un tema de confidencialidad de datos, no es algo legal. Lo que sí se hizo fue un acuerdo en conjunto para que a través de los canales de comunicación de Beat, ellos puedan sugerir y comunicar a sus usuarios, tanto pasajeros y conductores, que usen los servicios de Cabify.

—¿Este acuerdo ya está mostrando resultados para Cabify? ¿Cuántos nuevos usuarios se están incorporando en la última semana, tras la salida de Beat?

En el Perú, en los últimos días el número de usuarios que han probado por primera vez el servicio se incrementó en hasta un 500% . Además, la demanda se ha duplicado en los principales rangos horarios y el número de conductores nuevos ha llegado a multiplicarse por tres, con miles aún pasando por proceso de verificación. Seguiremos trabajando para dar oportunidades a todos los pasajeros y conductores.

—¿Consideran que hay una competencia más intensa ahora?

Por la naturaleza de nuestro mercado, no necesariamente la entrada de muchos competidores hace que el mercado crezca. Creo que el camino para hacer que ese mercado crezca es conseguir desarrollar una propuesta de valor que alcance a los que no son usuarios de taxis por aplicativo porque o desconocen de su existencia, no entienden la forma de operación o no le ven valor a ese servicio todavía.

Además, nuestra salud financiera es un punto súper importante en nuestra estrategia, lo que nos permite mantener un cierto nivel de promociones sin que comprometa nuestra sostenibilidad a futuro. Sí recurrimos a un nivel de incentivos para los usuarios para los que buscan un precio más conveniente.

Desarrollo de nuevas verticales y servicios

—Algunas ‘apps’ de movilidad como Uber o Beat han lanzado servicio de Pets o XL. ¿Es algo que también exploran para nuestro mercado?

Las opciones más grandes (similares a Uber Pets o XL) están siempre en exploración y actualmente estamos evaluando qué nuevos productos el mercado necesita y en cuáles de estos productos Cabify tiene algo que aportar desde su perspectiva de máxima seguridad, calidad y sostenibilidad. Lo más importante para nosotros es estar atentos a las necesidades del mercado y poder responder ágilmente a ellas.

—Hace un tiempo ingresaron al negocio de paquetería, primero con Cabify Envíos y recientemente lanzaron Cabify logistics. ¿cómo van estos negocios y cuánto espera que aporten a su facturación?

Durante la pandemia, lanzamos Cabify Envíos como opción de logística de paquetería para nuestros usuarios privados. Luego, recientemente - a raíz del crecimiento de Cabify Envíos - hemos lanzado una unidad de negocio bajo la submarca de Cabify Logistic, que busca llevar este negocio al siguiente nivel, ampliando las opciones logísticas y de transporte para nuestros clientes corporativos.

"Nuestra salud financiera es un punto súper importante en nuestra estrategia, lo que nos permite mantener un cierto nivel de promociones sin que comprometa nuestra sostenibilidad a futuro".

—¿Apuntan a ingresar a nuevas verticales enfocadas en logística? Durante toda esta década, tuvieron alianzas con ‘scooters’, para hacer pedidos a través de la ‘app’, entre otros. ¿hay posibilidad de retomarlo?

Para los planes inmediatos, no está en volver con Movo (scooter eléctricos) pero eventualmente es bueno resaltar que una de las grandes apuestas de Cabify es la multimodalidad y buscamos implementarla en el mercado. Ofrecer distintos modos de transporte a los usuarios es lo que nos mueve.

El uso de motos - como en Europa- son opciones de movilidad que ya tenemos incorporada en la plataforma en otros mercados más avanzados y vamos a trabajar para hacer esto posible y tener las condiciones en el Perú. Yo creo que es posible desarrollarlo en Perú; sin duda hay dificultades grandes y lo que nos toca es customizar esta oferta para desarrollarla en el país, esperando el momento correcto de sofisticación de las necesidades de movilidad de los usuarios en Perú. Incluso, quizá, esto incrementaría el porcentaje de usuarios que recurren a los aplicativos, yo creo que los principales retos de multimovilidad en el Perú son operativos.

—¿Cómo están lidiando con la inflación que afecta al precio de la gasolina, gran parte del gasto de los conductores que trabajan con la ‘app’?

La inflación es una realidad en la que estamos inmersos ahora y, por supuesto, se extiende al precio de los combustibles. ¿Cómo combatimos esto? Nosotros tenemos un proceso de gobierno de precios que busca que sea un precio justo y conveniente para los pasajeros y conductores. Esto implica una revisión constante para ajustar el precio y este sea el más conveniente del mercado.

—¿Cómo enfrentan algunos vicios que se han generado en muchas de las ‘apps’ de taxi: como los conductores que indican llegar a un destino y nunca llegaron (los viajes fantasmas), utilizan rutas más largas o cuando cancelan los viajes cuando indican que están en camino, pero luego no responden, y ese tipo de prácticas que se han hecho frecuentes?

Nosotros tenemos tasas bajas del indicador que llamamos “viajes extraños”, pero igual lo combatimos de manera preventiva mediante filtros de admisión de conductores sólidos, exigentes, los cuales buscan garantizar la seguridad e idoneidad de los conductores, prediciendo el comportamiento y trato del conductor. Por otro lado, tenemos una parte correctiva, va de la mano con la tecnología, tenemos un sistema de autogobierno (Machine Learning) que detecta comportamientos inusuales de los conductores. Por ejemplo, los que cancelan o los que se dirigen en un sentido opuesto a la ubicación del usuario. Detecta estos comportamientos y automáticamente emite alertas a los conductores mostrándoles que estamos detectando el comportamiento incorrecto. Hay una escala de sanciones pasando por una suspensión temporal y otra definitiva.

—¿Qué mecanismos de protección hay ante posibles incidentes como robos?

La seguridad es fundamental para nosotros y no solo es para pasajeros sino también para conductores. En esa línea, hablando de pasajeros, lo más importante son los filtros de admisión de conductores, son super estrictos y los niveles de robo de conductor a pasajero es cero.

"El uso de motos es una opción de movilidad que ya tenemos incorporada en la plataforma en otros mercados más avanzados y vamos a trabajar para hacer esto posible y tener las condiciones en el Perú".

—Y en cuanto a los conductores, ¿cómo se busca proteger su integridad durante un viaje?

Ahora, pensando en la seguridad al conductor, también hacemos muchos esfuerzos desde Cabify por brindarle seguridad. Primero, verificando la identidad de los pasajeros mediante el DNI y una ‘selfie’, para conocer que la persona sea la que realmente dice ser. Además de aceptar o no el pago en efectivo. En el caso de un accidente, buscamos garantizar la integridad del conductor y pasajeros, luego buscamos una solución operativa - en caso sea necesario - para apoyar al conductor o pasajero.

—¿Cómo estiman que cerrará este año la operación en el Perú? ¿Se habrá recuperado sus cifras prepandemia en su totalidad o cuándo proyectan que suceda?

Ya recuperamos nuestra cifra prepandemia, en nuestro mercado de pasajeros privados, estamos por encima de lo que se hacía en el mes equivalente al 2019. Esperamos cerrar el 2022, con un crecimiento muy fuerte sobre el 2021, un crecimiento bastante grande de dos dígitos (dos veces de lo que se hizo en el 2021).

—Cabify está trabajando con vehículos eléctricos, ¿cuáles son los planes con esta flota?

Desde el 2018, Cabify es la primera y única aplicación de movilidad que es 100% neutra en carbono, compensamos todo el CO2 que se emite en nuestros viajes en Latinoamérica y Europa; también en proyectos locales. Además de ello, estamos en la línea de electrificación de la flota. Cabify tiene estrategias muy ambiciosas: nuestra ambición es llegar al 2030 con la electrificación de la flota bien avanzada y en el Perú damos pequeños pasos de la mano de KIA, incorporando vehículos híbridos- que emiten CO2 en mucho menor medida- a la flota de Cabify.