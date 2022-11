“Luego de 11 años desde su fundación en Grecia y millones de viajes, lamentamos comunicarles que dejaremos de operar en Perú, México y Argentina desde la medianoche del miércoles 9 de noviembre del 2022″, fue el mensaje que la empresa envió, mediante correo electrónico, a sus usuarios.

En un mensaje escrito en su perfil de LinkedIn, Beat comentó que este adiós respondía a “una clara decisión estratégica de los accionistas de centrarse en sus principales mercados europeos, por lo que han tomado la decisión de dejar de invertir en la región de América Latina, donde opera Beat”. Recordemos que la ‘app’ que fue creada en Grecia en el 2011, en un contexto de crisis económica en ese país, fue adquirida luego por el grupo Free Now, una compañía de capitales alemanes que integran las automotrices Daimler y BMW, sus actuales inversionistas.

En comunicación con El Comercio, Beat Perú sostuvo además que “la decisión de apagar nuestra app en Perú se debe al cierre de nuestras operaciones a nivel global. Esta ha sido una decisión netamente de nuestros inversionistas debido al redireccionamiento que han decidido para sus inversiones frente al contexto mundial actual”.

Estrategia y cómo le iba en el Perú

Su estrategia de expansión en el mercado peruano se centró en Lima, aunque tuvo operaciones también durante un tiempo en Cusco y Arequipa, ciudades de las que se retiró tras un primer intento, pero a las que planeaba volver con nuevos bríos, como comentó Alejandro Dubreuil, country manager de Beat Perú en julio de este año. Inclusive, comentaba que habían algunos equipos de la empresa estudiando estos mercados antes de decidir cuándo se daría.

Según contó a este Diario, eran aproximadamente 65 mil conductores activos cada semana los que utilizaban el aplicativo. La pandemia, por supuesto, tuvo un impacto importante en el mercado de ‘apps’ de movilidad, pero desde este año se estuvieron recuperando a mayor velocidad, aunque aún no llegaban a los niveles del 2019. Como afirmó Dubreuil en esta entrevista, la ‘app’ se encontraba en el proceso de reconstruir su base de usuarios pasajeros y conductores.

Beat ya no funcionará en Perú, México y Argentina desde el 9 de noviembre. | (Foto: Beat)

Antes de la pandemia, en una entrevista del 2019, el ejecutivo indicó que la ‘app’ contaba con 100 mil conductores registrados con Beat y atendían alrededor de un millón de pasajeros al mes.

La competencia

Además de los efectos de la pandemia en el mercado, este se volvió más competitivo con la estrategia agresiva de DiDi, la ‘app’ de taxi de origen chino, que arribó al país durante el 2020. Sí, en plena crisis sanitaria. Beat, con ocho años en el mercado, fue una de las primera ‘apps’ de taxi en posicionarse en el mercado, luego de la llegada de Easy Taxi (ahora integrada con Cabify).

Alejandro Dubreuil, country manager de Beat Perú. (Foto: Alessandro Currarino / El Comercio) / ALESSANDRO CURRARINO

Sobre la competencia, Beat reconoció que está se hizo más potente y destacaba su experiencia conociendo al mercado peruano como su diferencial e hizo un guiño a sus competidores: “Nosotros tenemos ocho años de operación en el Perú, 200 empleados en planilla, somos formales y pagamos nuestros impuestos en el país, cosa que no podemos decir de algunos competidores”.

Hoy en día, este mercado se encuentra conformado por Uber, DiDi, Cabify, InDriver y hasta la medianoche de hoy por Beat (llamada Taxi Beat en sus primeros años en el Perú). Además de otros aplicativos que, en este momento, son jugadores más pequeños. Hasta el 2019, Dubreuil calculaba que entre los primeros tres jugadores (Uber, Beat, Cabify) se repartían el 90% del mercado.

Precios y ajustes

La estrategia de precios de Beat, desde un principio fue muy potente, tanto que podían ser inferiores a la competencia que existía en aquel entonces. Y fue así por varios años, inclusive se lanzaron servicios más económicos como en su momento Beat Lite y luego Beat Go. Pero ya, en los últimos años, el aplicativo fue cambiando su estrategia para apostar por sus clientes más fieles y en los usuarios que buscaban mayor valor, a largo plazo, como nos contó su country manager. Así, Beat se enfocaba en potenciar sus ingresos.

“Quizá así nos achicamos un poco en ciertos segmentos de mercado, pero queremos una operación saludable. Ya no ponemos tanto foco en el volumen, como quizá sí en un estadío anterior”, remarcó.

65 mil conductores utilizaban el aplicativo cada semana.

No obstante, también comentaron que hubo que hacer algunos ajustes al ‘pricing’ de los viajes, en particular cuando el precio de combustible no cedía. “Es un tema de gran foco este año, hubo ajustes ligeros en algunos casos y en otros no logramos trasladarlo al costo del usuario, para que el servicio se mantenga atractivo y rentable para ellos (los conductores)”.

¿Qué pasará con sus 200 trabajadores en el país?

De acuerdo a la comunicación vía Linkedin, la compañía indica que, después del anuncio interno oficial, ahora se centrarán en brindar soporte a todos los empleados afectados, así como en notificar a sus clientes y socios el cierre de operaciones. Desde la operación peruana de la ‘app’ no brindaron más detalles, por el momento.