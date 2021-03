Conforme a los criterios de Saber más

La comercialización de cannabis medicinal en cadenas de farmacias como MiFarma e InkaFarma, sin duda, marca un gran paso para el acceso del producto terapéutico en el país. Sin embargo, dentro de la reglamentación actual, hay una población que no está considerada: las mascotas, aquellos engreídos de cuatro patas por las que haríamos mucho más de lo que imaginamos para que estén sanos y quienes podrían encontrar en el cannabis una alternativa para sus dolencias.

Décadas de investigación y estudios determinaron que el cannabis medicinal en mascotas puede ayudar en la lucha contra la ansiedad, combatir células cancerígenas, proteger el sistema nervioso, regular el apetito, detener las convulsiones y aliviar el dolor. Incluso, un estudio realizado por la Universidad de Cornell en Nueva York, Estados Unidos, mostró una reducción en las puntuaciones de dolor en los perros con artritis, sin efectos secundarios negativos.

Es más, el veterinario Francisco ‘Pancho’ Cavero asegura haber sido testigo de cómo el cannabis medicinal ha ayudado a los tratamientos en perros con problemas neurológicos y epilepsia. “Este aceite (cannabis medicinal) reduce el estrés, elimina los problemas cognitivos y aporta en que los animales no tengan dolores crónicos causados por diversas enfermedades”, comenta.

Sin embargo, Judith Castañeda, especialista de la Digemid, asegura que la legislación es clara, dado que la Ley 30681 aprueba el uso de cannabis medicinal y terapéutico solo para el uso de humanos, no mascotas. “Si se quiere para otros usos, habría que preparar una nueva legislación”, afirma.

El médico veterinario Cavero, a su vez, reclama la falta de consideración para las mascotas. “Se debe escribir una historia en conjunto, la línea humana y la veterinaria, porque los fármacos que hoy se usan en humanos, antes se usaron en animales para ser probados”, sostiene.

Castañeda de Digemid menciona que el Ministerio de Salud no tiene competencias sobre los medicamentos que se utilizan en la medicina veterinaria. “La entidad a la cual tienen que ir este caso es a Senasa, del Ministerio de Agricultura. Su competencia es la parte veterinaria”, apunta.

Sin embargo, voceros de Senasa mencionan que no pueden opinar sobre una ley que no existe, por lo que si no se presenta un proyecto de ley en el Congreso de la República, no hay legislación ni reglamento que se pueda considerar entre Digemid y Senasa.

Beneficios del cannabis medicinal

El veterinario Rodrigo Rondón asegura que hoy podría recetar el cannabis para muchos de sus pacientes; sin embargo, de hacerlo, estaría infringiendo la ley. “Hay diversas enfermedades en las que se puede recetar el cannabis medicinal. Además de ello, funciona para el estrés de la separación, el problema de la ansiedad por la pandemia, incluso para navidad y año nuevo donde se revientan pirotécnicos y las mascotas se ponen muy nerviosas”, comenta.

Esta información la complementa el veterinario Cavero, quien tras ser testigo de cómo el cannabis medicinal en perros con problemas neurológicos y epilepsia, lamenta que el fármaco tenga aún el sobrenombre de droga y con ello arrastre la mala fama que le ha quitado un sitio importante en la sociedad e industria de la salud.

“Todo se puede combatir con información, debemos desestigmatizar el cannabis medicinal y conocer más sobre ello, así como ahora se hace en otros países. Teniendo el conocimiento técnico del producto, no habrá problema”, asegura el médico veterinario Rodrigo Rondón.

Añade también que si se sigue retrasando el uso de cannabis medicinal en las mascotas, sucederá lo mismo que con los opioides en la medicina veterinaria. “Nosotros como veterinarios no podemos recetar morfinas para nuestros pacientes, lo cual es injusto para las mascotas que sienten dolor por alguna enfermedad o tratamiento y no pueden usar esta medicina . No se está trabajando la salud como un solo eje, sino que la salud del humano es una, la de las mascotas es otra”.

El estigma del cannabis medicinal

Los médicos veterinarios Cavero y Rondón creen que con el crecimiento de las nuevas generaciones (millennials, generación Z) el estigma sobre el uso de cannabis en las mascotas, irá desapareciendo, pues ahora los engreídos de cuatro patas son parte de la familia y cualquier cosa que necesiten para estar sanos o mejorar su calidad de vida, los dueños no dudarán en dárselo.

“Todo se puede combatir con información, debemos desestigmatizar el cannabis medicinal y conocer más sobre ello, así como ahora se hace en otros países. Teniendo el conocimiento técnico del producto no habrá problema”, asegura Rondón.

Por su parte, el veterinario Cavero comenta que de todos los pacientes que tiene, el 100% son potenciales pacientes de cannabis. “Esto se debe tocar ya en el Congreso de la República, los veterinarios del Perú pertenecemos al ministerio incorrecto por lo que se debe proponer e informar, para así dejar el pensamiento que es ‘malo’ o ‘ilegal’, sino por el contrario que la combinación de CBD y THC nos abre un abanico de posibilidades para diversos tratamientos”, remarca.

Ambos profesionales de la salud animal criticaron el hecho de pertenecer al Ministerio de Agricultura, pues esta entidad no le da prioridad a la salud de los animales. “Desde ahí parte el problema. Nosotros como médicos veterinarios estamos en una jurisdicción que no nos corresponde”, apuntan.