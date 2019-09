Chevrolet: “En 6 a 18 meses tendremos autos eléctricos en Perú”

El fabricante estadounidense General Motors (GM) –que maneja las marcas Chevrolet e Isuzu–continúa en la ruta hacia posicionarse en el top 3 del mercado automotor y, aunque este año el fabricante estaría por debajo de sus metas iniciales de crecimiento, seguirá firme en su apuesta. La renovación completa de su ‘line-up’ y el impulso de su línea ‘premium’ serán solo algunos de los ‘drivers que le permitirán su expansión, revela su presidente de la región Sudamérica Oeste, Ernesto Ortiz.

¿Qué tanto ha logrado avanzar GM este año en el Perú?

Hoy tenemos un ‘market share’ entre 6% y 6,3% versus nuestro promedio en Sudamérica que es de 14%. Esto deja entrever que tenemos mucho por crecer, y lo importante es que lo estamos haciendo. Perú -dentro de la división de países que manejo: Chile, Bolivia, Colombia, Paraguay Ecuador y Uruguay- es la tercera industria más importante de la región, con un crecimiento muy interesante, y tiene un potencial que es todavía mucho mayor.



Se mantiene el plan inicial de llegar a estar en el top 3 del mercado?

Sí, estamos trabajando muy fuerte para ser la marca preferida o una de las top 3 marcas preferidas el 2020 (hoy somos los cuartos) y crecer a un ritmo de 25% en los próximos años. Con la llegada de Marco Kohatsu, a la gerencia general, hemos formado un equipo más robusto en las áreas de venta, logística y servicios.



Para este año el norte de GM era crecer 30% y superar las 13.000 unidades entre Chevrolet e Isuzu, ¿se cumplirá?

Vamos a estar cerca. Lo importante es crecer de manera orgánica y sostenida, con un portafolio robusto de vehículos -acorde a las necesidades del peruano- y con un foco muy grande en satisfacción. Por ello, estamos lanzando dos nuevos programas para tener un servicio personalizado, tenemos también un ‘call center’ nuevo en Colombia que se encarga de atender a toda la región y una importante cobertura de distribución que ya llega a un 98% del mercado.



¿Qué tan cerca estarán?

Estamos creciendo a un ritmo entre 15% y 20%, lo cual no es fácil, y para el 2020 queremos tener también una expansión importante.



¿La desaceleración de la economía y las modificaciones del Impuesto Selectivo al Consumo (ISC) han influido en este menor crecimiento?

No, eso no ha afectado. Pero, el que no hayamos bajado los precios de algunos segmentos de vehículos -como sí lo ha hecho la competencia¬ puede haber influido. Para nosotros es muy importante el valor de reventa de nuestros autos, y siempre hay un balance entre rentabilidad y participación que uno busca optimizar. En general, el tema del ISC impacta de diferentes formas a todas las marcas. En nuestro caso, la eliminación de este impuesto a los vehículos convertidos a gas natural nos está dando cierta ventaja con el modelo Prisma, por ejemplo.



Menciona que es importante crecer con un portafolio robusto, ¿se vienen cambios en su ‘line-up’?

Vamos a tener el mejor portafolio en la historia de Chevrolet y, probablemente, uno de los más amplios del mercado peruano cubriendo casi todos los segmentos y necesidades del cliente, muy focalizado en SUV. Así, para los próximos 18 meses esperamos lanzar 10 nuevos modelos, entre ellos, el renovado Camaro y la van N400. Un cambio importante, además, es la transformación de nuestra línea ‘premium’.



La transformación de su línea ‘premium’ se inició este año, ¿cuál ha sido el impacto?

Ha crecido 72% de enero a julio versus el mismo período del año pasado. Esta línea (que incluye los modelos Captiva, Equinox, Traverse, Camaro, Tahoe y Suburban) viene a fortalecer que Chevrolet no solo es una marca de pasajeros y vans sino también de SUV. Asimismo, seguimos, enfocados en ofrecer mejor tecnología y motores más eficientes. También, estamos desarrollando la estrategia para lanzar la tecnología OnStar a nivel regional en los próximos cuatro a seis meses.



AUTOS ELÉCTRICOS

¿La eliminación del ISC a los autos eléctricos, entre otras iniciativas, facilitará la incursión en el país de Chevrolet con este tipo de vehículos?

En Brasil ya es una realidad, el Chevrolet Bolt se va a introducir en el último trimestre de este 2019. Para la región [Sudamérica Oeste] estamos estudiando y desarrollando la estrategia para tener en el mediano plazo, entre seis y 18 meses, autos eléctricos en Chile, Colombia, Ecuador y Perú. Tenemos que asegurar, primero, eficiente y sostenible. Creemos que los autos eléctricos tendrán un crecimiento exponencial en los siguientes años y –siendo GM, una de las empresas que más ha invertido en esta tecnología en el mundo- queremos liderar este segmento.





Bolt estará, entonces, en los próximos seis a 18 meses en el Perú.

No necesariamente. Para los próximos años vamos a lanzar entre 15 y 20 modelos de autos eléctricos en diferentes segmentos de las marcas ya existentes, así que se verá en su momento cuál se adecúa al mercado peruano. Bolt es el carro eléctrico con la mayor autonomía (casi 400km) lo que nos daría una ventaja importante, pero lo importante no es lanzar por lanzar, sino que hay que tener el producto adecuado, la correcta infraestructura (no solo en base a la propia red de concesionarios), capacitación y distribución, entre otros aspectos



¿Ya están en conversaciones con algunas generadoras y concesionarios para dar este salto?

Estamos en la etapa inicial, trabajando aún en la parte interna, de la mano de la subsidiaria en Brasil y Estados Unidos (Detroit), analizando la estrategia, próximamente, con la red de concesionarios para tener un lanzamiento importante en la región.



Algunas iniciativas apuntan a que los puntos de venta se transformen en estaciones de recarga. ¿Esto es parte del plan?

Estamos analizando diversos esquemas, Esto, obviamente, transformará algunos puntos o factores del negocio. Los distribuidores son nuestros socios, así que vamos a crear la forma más eficiente para estar cerca de los clientes y ofrecer la mejor experiencia en autos convencionales y eléctricos. La red de concesionarios será parte, pero se necesitan puntos de cargas también en zonas estratégicas como centros comerciales, estaciones de servicio, en los complejos residenciales, entre otros, para que cumpla con la expectativa del cliente.