Antes menospreciada, hoy en la boca de todos. El comercio online o electrónico se ha vuelto en los últimos días, a raíz del aislamiento social obligatorio, en esa imprescindible vía capaz de reactivar muchos negocios.

En el último año las app de delivery que traían delicias a la casa ganaron una gran popularidad de la que carecían años anteriores, pero seguía sin ser una forma de comercio habitual. El peruano, aficionado al buen comer por excelencia, encontró en Uber y Rappy a sus aliadas, pero tampoco se animaba a delegar la compra de electrodomésticos o zapatos. Hoy sí está dispuesto a asumir dicha vía para evitar el contagio del Covid-19.

¿Fueron los delivery de alimentos los pioneros? No. Son los más populares. La verdad es que ese mérito lo tienen las aereolíneas, quienes fueron la que casi obligaron al usuario a adquirir el pasaje online.

La compra remota, a distancia, vía teléfono y catálogo es mucho más antigua. Lo nuevo de este siglo, en nuestro país, es usar el Internet. De hecho la venta por catálogo se creó en los Estados Unidos en 1920 y para 1960 en ese mismo país se inventó el EDI (Intercambio de Datos Electrónicos), que permite a las empresas realizar transacciones electrónicas e intercambiar información comercial.

Acá esta modalidad tardó en llegar y se limitó durante mucho tiempo al uso del teléfono, porque la penetración del Internet avanzaba lento y la logística ligada al. Con la masificación del smartphone se inició otra era, en este siglo, de la cual es testigo Jaime Montenegro, líder del área de eComerse de la Cámara de Comercio de Lima, con quien conversamos.

¿Cuándo arranca el comercio electrónico en el Perú?

En la segunda mitad, de la primera década de este siglo [2005-2010] es que observamos en el Perú el arranque del Comercio Electrónico.

¿Y los pioneros fueron?

Las primeras incursiones fueron de las aerolíneas, que promovían ofertas a través de sus sitios web y en donde el usuario generaba su pedido para luego con un código cancelar en un supermercado. También observamos luego las primeras incursiones en el eCommerce, de empresas del sector Retail y telecomunicaciones, con plataformas que ya permitían el pago con tarjeta de crédito o débito, claro está con plataformas y servicios que no están al nivel de lo que observamos ahora.

En el mundo ya existía Amazon para entonces...

Claro. Es muy importante resaltar que comercios electrónicos “Word Class” como Amazon y Aliexpress permitían a los peruanos comprar por Internet y recibir sus productos de una forma muy práctica, algunas semanas después, en casa.

¿Es muy antigua la presencia del B2B, es decir comercio entre empresas? ¿Es predecesora de la venta al usuario final [B2C]?

La presencia del B2B en eCommerce (de negocio a negocio) más bien es reciente, el predecesor es ciertamente el B2C (de negocio a consumidor). El modelo B2B tiene sus propias características y complejidades, que hoy por hoy se ve fuertemente impulsado gracias a los avances e innovaciones tecnológicas.

¿Cuándo pasamos de pruebas iniciales a un comercio más sólido?

El comercio electrónico ha evolucionado gradualmente en los últimos años, y continúa evolucionando. Quizá en los cuatro últimos años es que hemos observado un crecimiento muy superior al de años anteriores, tanto del lado de la oferta como de la demanda. La evolución es a nivel de tecnologías para eCommerce, y servicios sobre los que se soporta como el de los medios de pago así como el de las distintas plataformas de Marketing digital/automatización. A esto le podemos sumar la creciente penetración del Internet en el país así como el del uso del smartphone, que han permitido contar con un usuario mucho más conectado y progresivamente más predispuesto a comprar online.

¿Aún no tenemos el boom de comercio electrónico correcto?

Puede ser relativo hablar del boom del comercio electrónico. Si nos comparamos con mercados como el americano o el chino, podríamos observarnos muy lejos aún, y quizá siempre que nos comparemos con dichos mercados observemos mucha diferencia. Pero si esta comparación la realizamos con mercados como Chile o Colombia, esta distancia se acorta. No obstante, si nos comparamos con nuestro propio mercado hace 5 años, los avances son muy notorios. Hoy por hoy en el Perú ya se puede comprar prácticamente todo tipo de productos o servicios por Internet, y con usuarios cada vez más adaptados a la compra online. Y también, cada vez hay tickets más altos. Según estudios realizados en la CCL el 11% de los compradores online peruanos invierten en una sola compra montos superiores a los mil soles.

¿Cuál ha sido el impacto de los Cyber Days en el comercio electrónico?

El impacto de los Cyber Days en el eCommerce peruano ha sido muy importante. Los consumidores de todo el Perú tienen la posibilidad de adquirir productos o servicios en ofertas en un portal que inspira confianza. En promedio, en cada campaña Cyber Days los nuevos compradores online son el 35% del total de compradores.

¿Cómo evolucionó su incidencia?

En los últimos tres años, durante los días del Cyber Days se ha realizado transacciones por montos aproximados de S/ 60 millones, en donde hay empresas que muestran picos tal que han logrado multiplicar su venta diaria hasta por un factor 10, con respecto a un día normal. Hasta la fecha se han realizado 21 ediciones, y la primera edición de este año 2020 se estará desarrollando durante los días 11, 12 y 13 de Mayo.

¿Qué nos falta para estar al nivel del resto de Latinoamérica? ¿Seguimos en pañales o ya somos como un niño pre-escolar?

En Latinoamérica somos la sexta economía digital, luego de Brasil, México, Argentina, Chile y Colombia. Se estima que el 2019 cerró con aproximadamente 6 millones de peruanos comprando online, y con un volumen transaccional aproximado de los US$2.800 millones (en B2C). Considero que iniciamos una etapa de madurez.

¿Por qué cree que estamos madurando?

Hay varios indicadores, como por ejemplo el de poder comprar cualquier tipo de producto o servicio en Internet, el de disponer de diversos medios de pago para finalizar la compra online, los montos que invierten los usuarios son cada vez son mayores. Por otro lado, prácticamente todos los comercios que contaban únicamente con tiendas físicas, que incursionaron en el eCommerce desde hace 4 años o más, y con un adecuado plan estratégico, hoy por hoy tienen en su tienda online a la tienda que más vende dentro de todas sus tiendas.

¿Como ha ido el crecimiento de este sector?

En los últimos cuatro años el volumen transaccional en eCommerce ha crecido a tasas promedios de 10% interanual.

¿Qué lecciones nos está dejando los problemas vividos durante esta cuarentena? Muchos supermercados, en lugar de consolidar su servicio, han visto colapsos del servicio – no tienen todo, no cumplen entregas, no responden reclamos…

Nadie en lo absoluto, estuvo preparado para la crisis que vivimos actualmente, ni en el Perú ni en ninguna parte del mundo. Empresas como Amazon, caracterizada por su excelente servicio y cortos tiempos de entrega, comunicó que por la alta demanda los pedidos se enviarían hasta en 10 días. Y la alta demanda obedece a que la gente está en casa, no puede o no desea salir para evitar riesgos de contagiarse, y busca alternativas a comprar de manera física. Y todo esto representa enormes retos para los comercios online, los que se ven superados por la demanda en lo que ha su capacidad de refiere. Pero representa también grandes oportunidades, pues superada la etapa de cuarentena, las personas continuarán con el hábito de quedarse en casa, las opciones de ir a establecimientos físicos serán muy limitadas, y por ende crecerán las compras online. Los eCommerce actuales deben trabajar en hacer crecer sus equipos, y optimizar sus procesos. Y las empresas que aún no tienen presencia en eCommerce, para sobrevivir en el mercado tienen la obligación de hacerlo.

¿Cuántos años nos faltan para madurar en este tipo de servicios? ¿Será el 2021 un año consolidado, con muchas nuevas ofertas?

La tecnología, los niveles de servicios y el eCommerce evolucionan cada vez a mayor ritmo. Dependiendo de con qué mercado nos comparemos, observaremos mayores o menores distancias y necesidades de evolucionar (o de madurar). Y para lograr evolucionar de forma más acelerada, hay retos importantes como la profesionalización de las empresas, de los proveedores de servicios, por otro lado incrementos en el país en las tasas de bancarización, de penetración del Internet de banda ancha, y también mayor y mejor infraestructura (carreteras, puertos, aeropuertos).

