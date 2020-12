Conforme a los criterios de Saber más

Han pasado más de nueve meses desde que el COVID-19 obligó a que las puertas de los cines y las luces de los escenarios se apagaran. A pocos días de dejar atrás un 2020 más que desafiante, vale la pena hacer un repaso de lo que sucedió con estas dos grandes industrias que forman parte del golpeado sector de entretenimiento.

La industria de los conciertos se detuvo después de realizar seis grandes eventos entre enero e inicios de marzo, y en la recta final de la producción para recibir a Guns N’ Roses (24 de marzo) y Andrés Calamaro (29 de marzo). “En el primer semestre de este año se anularon 53 conciertos por la pandemia, de los cuales se fueron reprogramando 38 o 39 porque ya se les había pagado a los artistas”, detalla Jorge Fernández, presidente del Sector de Espectáculos Artísticos, Culturales y Afines (ARENA) de la Cámara de Comercio de Lima.

La venta de entradas, desde ese momento, se paralizó, dejando a las productoras sin ingresos, inversiones realizadas, cuentas por pagar y, claro, a los clientes reclamando la devolución de su dinero. Según Fernández, las pérdidas de la industria superan los US$10 millones.

No obstante, para Ramón Larrea, director de la productora One Entertainment, a cargo de los shows de Kiss y Guns N’Roses, estas pérdidas ya serían de US$ 20 millones por costos fijos que igual han asumido las productoras, por todo lo que se dejó de hacer en el año y contando las pérdidas de los proveedores.

Y es que si bien en el show se ve en escena a los artistas y a los músicos, el ejecutivo remarca que hay toda una logística detrás que emplea a 600 personas, en promedio, por megaevento y más de 100 mil personas como industria, entre proveedores de montaje de escenarios, luces, audio, catering y más.

Durante el año, ante la ausencia de los conciertos se han visto algunos shows por streaming. Fernández indica que se trata de una fórmula transitoria y que funciona sobre todo para los artistas famosos.

¿RETORNO EN EL 2021?

Hace un par de semanas, el ministro de cultura, Alejandro Neyra, sostuvo que en esta fase 4 de reactivación económica volverían los conciertos de todo género, con aforos limitados y sin la venta de bebidas alcohólicas. Pocos días después precisó que esto se daría en marzo y se estaban preparando los protocolos necesarios para ello.

Los empresarios de grandes conciertos saben que ellos deberán esperar un poco más y calculan que esto recién se dará en el segundo semestre del 2021. Por eso la mayoría de las reprogramaciones están a partir de setiembre en adelante. Están atentos, eso sí, a si hay o no avances respecto a las vacunas.

Larrea afirma que son conscientes que las características propias de su industria (conciertos masivos) perjudica su retorno rápido a la actividad. Y por eso mismo piden apoyo. Fernández adelanta que a partir de enero el gremio solicitará que la exoneración del IGV, que el Ministerio de Cultura otorga a algunas artes, se extienda a los conciertos (hasta el 2022 o 2023).

De ser así, se podría ver opciones de bajar los precios de los tickets para cuando vuelvan los conciertos. “La clase media es la que ha sufrido más y es la que concurría a los espectáculos. Estamos estudiando bajar costos de las producciones”, anota.

Por supuesto, saben que cuando se reactive la industria, pensando hacia el final del 2021, los conciertos que se realizarán van a ser de artistas con aforos medianos, comenta Larrea. La recuperación aún la ven para dentro de tres a cuatro años.

Esperan que cuando puedan retornar, el aforo no sea de un 40% en espacios cerrados o un 60% en espacios abiertos por la dificultad de controlarlos y porque no sería rentables. Asimismo, que tampoco se prohíba la venta de bebidas alcohólicas, dado que muchas veces este ingreso representa la utilidad del concierto. “Hay que tomar en cuenta que un show es rentable cuando alcanza del 80% a 90% del aforo planeado y los ingresos conexos representan la ganancia”, explica Larrea.

Los efectos del coronavirus se ha sentido fuerte en la industria musical, pues desde marzo diversas productoras se vieron en la obligación de cancelar o aplazar sus eventos. A continuación, un repaso por los eventos que los peruanos se quedaron con ganas de disfrutar. (Foto: Instagram)

En tanto, como el sector no puede tener otro año como este, One Entertainment apostará por ferias artísticas de aforos reducidos en el segundo trimestre del 2021. Mientras que seguirá con los esquemas de devoluciones por el concierto de Guns N’Roses, ya que cuando el artista canceló ha devuelto el monto pagado, mas no los proveedores. Por lo que, para devolver el 100% del monto necesitan realizar un concierto que les dé liquidez.

SALAS CERRADAS

Las salas de cine son otro sector que debió esperar a la última fase de reactivación para reabrir sus puertas, cerradas desde el 16 de marzo. Dentro del mundo del entretenimiento, esta industria ha sido una de las más afectadas: las salas cerradas acumularon pérdidas semanales por S/16 millones, según ha informado la Asociación Nacional de Salas de Cine (Anasaci).

Un escenario que pone freno a un sector que crecía de manera sostenida desde la última década, en la que el cine pasó de vender 24 millones a 50 millones de tickets por año. Y que en el 2019 alcanzó una taquilla de S/463,1 millones, de acuerdo a Apoyo & Asociados.

En este mercado, el líder es Cineplanet, con 296 pantallas y una participación de 57,1% de la taquilla total este 2020 (de enero a marzo), seguido de Cinemark con el 18,2%, y otras cuatro cadenas. Para mantenerse a flote, durante estos meses, cada una tuvo que ensayar sus propias fórmulas.

Protocolo de cines no permite el consumo de bebidas y alimentos dentro de las salas. En la ultima década, el cine pasó de vender 24 millones a 50 millones de tickets por año. Nota: Imagen referencial de una sala de cine en India. (Foto: Prakash SINGH / AFP)

Según el reporte de Cineplanet de Apoyo & Asociados a noviembre, la cadena tomó distintas medidas para reducir sus costos al nivel mínimo indispensable y tener liquidez para pagar sus obligaciones. Algunas fueron el aplazamiento de proyectos, renegociar préstamos de mediano plazo, la reducción de personal y la renegociación de contratos de alquiler.

Pero a inicios de este mes, Produce dio luz verde a la fase 4 de la reactivación y publicó el protocolo sanitario para el retorno de los cines, en el cual se permitía un aforo del 40% en las salas, se prohibía la venta de alimentos y bebidas, entre otras disposiciones. No obstante, esto no satisfizo las expectativas de las cadenas de cine.

Protocolos para cines.

Diana López Chiu, representante de Anasaci y gerenta de márketing de Cinemark, ha dicho que operar en estas condiciones definitivamente no permitirá cubrir los costos operativos.

“Esta industria solo es sostenible con la suma de ambas unidades de negocio: la venta de entradas y la venta de alimentos y bebidas”, explica.

Las bebidas y los alimentos, afirma, componen una parte relevante de los ingresos de los cines, cuyo valor varía de acuerdo a cada cadena. En el caso de Cineplanet, por ejemplo, la confitería representó el 40,9% de sus ingresos en el 2019.

En tanto, desde Produce se reafirmaron en su decisión y dijeron que los protocolos se revisaron con la comisión reactivadora. Y precisaron a Día1 que dejaron indicada la opción de venta de bebidas y alimentos para cuando se habilite, ya que todo está sujeto a la permanente evaluación de los indicadores epidemiológicos que reciban del Minsa.

Desde hace dos semanas, el pedido que realizaron como Anasaci fue de extender el aforo al 50% y permitir la venta de bebidas y alimentos, ya que de no ser así no iban a reabrir. El retorno, desde aquel día, quedó en pausa.

DATOS

- Productoras

Hay entre 15 y 20 productoras formales en el sector, que resistirán pero quedarán muy golpeadas. Estas empresas realizan entre 5 o 6 eventos por año, de distinto tamaño.

- Cuestión de bebidas

Para One Entertainment, la venta de bebidas puede representar la utilidad de la productora en un show (entre 10% y 15%). Para el cine, la venta de bebidas y alimentos, pueden ser un 40% de sus ventas, en promedio.