Conforme a los criterios de Saber más

La promesa del gas barato y asequible para todos los peruanos es un condimento infaltable en el menú de ofertas electorales desde que Ollanta Humala (Partido Nacionalista) ofreció bajar el precio del balón de gas a 12 soles, en el 2011.

Otro tanto ocurrió 2016, cuando Alfredo Barnechea (Acción Popular) propuso renegociar el contrato de exportación del gas natural de Camisea. Y ocurre también ahora, aunque de manera más profusa, pues son seis los candidatos presidenciales que se han pronunciado al respecto.

Es el caso de Verónika Mendoza (Juntos por el Perú), Pedro Castillo (Perú Libre) y Marco Arana (Frente Amplio), quienes han expresado su intención de expropiar el gas de Camisea.

“Es tiempo de recuperar la soberanía sobre nuestro territorio, de nuestros recursos naturales, empezando por el gas (…) Nosotros vamos a nacionalizar el gas, esto tiene que cambiar”, ha dicho Mendoza.

Menos radicales, los candidatos Johnny Lescano (Acción Popular) y Rafael López Aliaga (Victoria Nacional) han propuesto revisar los contratos con el Consorcio Camisea y ahondar lazos con Bolivia para promover la construcción del gasoducto Cochabamba-Ilo que permitir importar “gas barato” del país altiplánico.

Sería un “tratado de importación de gas de Bolivia, y que exporte su gas no por Brasil, ni por Chile, sino por Perú”, ha señalado López Aliaga.

Verónika Mendoza ha propuesto retomar el gasoducto superuano, pero también nacionalizar el gas Camisea (Foto: Leandro Britto/GEC)

Igualmente, Hernando de Soto (Avanza País) ha propuesto “cambiar cualquier aspecto monopólico que no le permite al Estado modificar la situación del gas”, pero “sin caer en expropiación”.

¿Qué opinan los especialistas en gas sobre estas ideas?

NACIONALIZACIÓN DE CAMISEA

Aurelio Ochoa, ex presidente de Perú-Petro, ve en las propuestas de expropiación de los recursos gasíferos, “buenas intenciones”, pero que podrían afectar otros sectores, como el minero, cuya inversión es más necesaria para el país que la hidrocarburífera.

“La inversión en petróleo y gas es tangencial para el país. Nadie viene a invertir desde hace tiempo. Por el contrario (la nacionalización de los recursos gasíferos) podría entorpecer las inversiones mineras, que son nuestra fortaleza, y terminaríamos haciéndonos un harakiri”, advierte.

En esa línea, considera más factible renegociar los contratos que merezcan ser revisados pues “no están escritos en piedra” y pueden modificarse.

Sin embargo, advierte que antes de pensar en renegociaciones de contratos, los candidatos que pasen a la ‘segunda vuelta’ deben poner su atención en las tareas pendientes del sector, empezando por el relanzamiento del gasoducto surperuano, una propuesta que sólo Verónika Mendoza ha puesto sobre el tapete.

El gasoducto surperuano, ahora denominado SIT Gas, ha sido relanzado en setiembre pasado con un nuevo esquema que incluye derivaciones o ductos regionales hacia las urbes más populosas de Cusco, Puno, Arequipa, Apurímac, Moquegua y Tacna (Foto: Archivo El Comercio)

Así lo considera también Álvaro Ríos, ex ministro de hidrocarburos de Bolivia y socio director de Gas Energy.

“Si hay un proyecto que el Perú debe relanzar es el gasoducto surperuano porque tiene una serie de beneficios: reemplazar líquidos (gasolinas), bajar el precio de la energía eléctrica y dar competitividad al gas natural mediante un transporte masivo, porque el transporte en camiones no es un esquema rentable”, señala.

MASIFICACIÓN DEL GAS

La masificación del gas natural ‘en serio’, a través de la construcción de ductos y no de carreteras virtuales (camiones) es el otro tema pendiente.

“La masificación no avanza porque el precio sea muy alto [o porque se esté exportando, como sugiere Verónika Mendoza] sino porque se ha estructurado mal”, señala Federico Noguera, director del Instituto de Gas y Petróleo.

A su entender, lo que el país necesita es otro tipo de estructura que corrija los defectos de fondo e incentive la competencia, incluso, con participación de empresas peruanas, que puedan entrar a administrar concesiones de gas.

Un ejemplo es lo que viene haciendo Petro-Perú en el sur del país (concesión de Naturgy).

En tercer lugar, Ochoa y Noguera solicitan a los candidatos presidenciales un pronunciamiento sobre la petroquímica, actividad “que añade el mayor valor agregado al gas natural”.

La masificación del gas natural en todo el Perú será uno de los retos más importantes para el próximo presidente de la República (Foto: Difusión)

En su opinión esta es la agenda que deben mirar los candidatos presidenciales, antes que centrar su atención en la expropiación de Camisea o en la esperanza del gas boliviano, un tópico del cual han hablado bastante Rafael López Aliaga y Johnny Lescano.

EL ESPEJISMO BOLIVIANO

“Hay que renegociar el costo del gas, porque no puede ser que el gas suba, suba, suba, teniendo el gas de Camisea y teniendo gas en otros lugares. Hay ya un convenio con Bolivia para que el gas boliviano salga por el sur del Perú (…) Si sale el gas boliviano, a Dios gracias, va a haber competencia y gas más barato”, ha manifestado Johnny Lescano.

La realidad, sin embargo, es bastante dura y distinta, como explica Álvaro Ríos, exministro de hidrocarburos de Bolivia.

“El proyecto del gasoducto Bolivia-Perú no existe, nunca existió y nunca existirá. Primero, porque Bolivia no tiene más gas [se agotó por falta de una política gasífera consecuente] al punto que si el gobierno boliviano no toma medidas pronto, terminaremos importándolo en el 2029. En esa situación estamos”, apunta.

En segundo lugar, Ríos advierte que para Bolivia no es negocio importar gas barato al Perú teniendo un mercado, como el brasileño, adonde orienta sus escasas reservas gasíferas a un precio elevado (US$10 el millón de BTU) que le reditúa buenas divisas.

Perú y Bolivia acordaron en 2019 desarrollar un gasoducto para unir ambos países y traer gas altiplánica' barato' a terriotorio peruano. De acuerdo al especialista en hidrocarburos, Álvaro Ríos, ese acuerdo fue una farsa porque Bolivia se está quedando sin gas. "Ese gasoducto nunca se construirá", sostiene.

“Esa propuesta (de importar gas de Bolivia) está totalmente fuera de foco. No tiene ningún asidero técnico ni económico”, añade.

Por eso, su recomendación para los candidatos presidenciales y el pueblo peruano es mantener el precio del mercado y “no entrar en un esquema de subsidios” a los hidrocarburos, como lo han hecho Venezuela, Argentina y Ecuador, con nefastas consecuencias.

“El ejemplo más claro es Venezuela, donde el gobierno regalaba la gasolina, el diesel, el gas natural y el GLP. Ahora no tiene ninguno y tiene que importarlo todo”, apunta.