Conforme a los criterios de Saber más

El mercado de los ejecutivos peruanos tuvo su golpe más fuerte en los primeros meses de cuarentena, cuando algunos tuvieron que ser separados de su cargo. Ya a unas semanas de culminar el año, sin embargo, desde la consultora LHH DBM Perú aseguran que los procesos de outplacement no solo se vienen recuperando, sino que aquellos que retomaron una posición en una empresa lo hicieron en su mayoría con condiciones similares o mejores a las que tenían previamente.

Desde el 16 de marzo hasta el 21 de octubre de este año, según la consultora, el 75% se pudo recolocar en un trabajo con una compensación igual o mayor a la anterior. La muestra incluye a los ejecutivos y profesionales de todo nivel que salieron de las más de 200 empresas clientes en su transición laboral.

“Durante los primeros meses de la pandemia se había visto una disminución en el porcentaje de las recolocaciones. Sin embargo, a partir del mes de julio, hemos visto una tendencia creciente similar a los niveles de años anteriores” señala Inés Temple, presidente de LHH DBM Perú y LHH Chile.

Temple señala que resaltan las oportunidades en el mercado laboral, aunque reconoce que estas solo son bien aprovechadas una vez los ejecutivos tengan confianza en las habilidades que poseen y estén preparados para el momento preciso.

Jimena Mendoza, gerente general de LHH DBM Perú, precisa que una constante en las primeras conversaciones de los programas de outplacement es que los ejecutivos preferían iniciarlo en tres o seis meses, cuando “el mercado mejore” y luego ven que es un error.

“Creen que en este momento no hay oportunidades, y así no están en la mente de los head hunters [...]. En este momento hay oportunidades, en abundancia no. Pero aquellos que mejor preparados están para encontrar estas oportunidades, están presentes en el mercado y preparados para que en esas reuniones de contacto puedan presentarse de manera correcta [serán beneficiados]”, comenta a El Comercio.

“El foco no es la velocidad de recolocarse, pero queremos que la gente consiga algo que realmente [se alinee] a su plan de vida. Por eso algunos cambian de sector”, añade Temple. De hecho, el 73% de quienes se recolocaron en un empleo dependiente cambió de sector.

En esa línea, el 88% de ejecutivos que se recolocaron de manera dependiente en otras empresas durante este periodo, igualaron o mejoraron el nivel de su puesto anterior en su nueva posición, según el estudio de LHH DBM Perú.

Recolocación de ejecutivos en empleos dependientes durante la pandemia. (Infografía: LHH DBM Perú)

Mendoza recalca que incluso se ha visto que durante la pandemia los profesionales preparados no solo se han recolocado, sino que han creado una posición en función a sus conocimientos y el aporte que haría a la empresa. “Muchas veces están tan preparados y conocen tan bien a la empresa que no solo están postulando a una posición existente sino que proponen posiciones y retos que ellos podrían solucionar”, añade.

MÁS ALLÁ DE LAS CONSULTORÍAS

Emprender no ha sido ajeno para los ejecutivos que fueron desvinculados durante la pandemia. Según el estudio de la firma, el 25% de estos optó por realizar trabajo independiente, cifra similar a la del año anterior.

Recolocación de ejecutivos en empleos dependientes durante la pandemia. (Infografía: LHH DBM Perú)

Temple recalca que este año las mujeres y los de mayor edad -entre 40 y 60 años- son las que más han buscado esta opción.

Asimismo, de estos independientes, el 65% realiza emprendimientos netos y el 30%, consultorías. “No se trata de solo consultorías entonces”, añade Temple.

REACTIVACIÓN EN MARCHA

En medio de la reactivación económica, las voceras de LHH DBM Perú se muestran optimistas sobre los siguientes meses y el avance de las recolocaciones.

“Durante los primeros meses de la pandemia se había visto una disminución en el porcentaje de las recolocaciones. Sin embargo, a partir del mes de julio, hemos visto una tendencia creciente similar a los niveles de años anteriores” señala Inés Temple.

Aún los sectores más afectados están contratando porque necesitan talento y perfiles diferentes ante los nuevos retos que afrontan, precisa Mendoza. “De hecho algunas de las primeras recolocaciones en la pandemia han sido en los sectores turismo y restaurantes”, nos comenta.

EL DATO

LHH DBM Perú ayuda a los ejecutivos y profesionales de todo nivel que salieron de sus empresas clientes a manejar de la mejor manera su transición laboral, ya sea en un empleo dependiente o en un emprendimiento. Entre las empresas clientes de LHH DBM Perú está el 90% de las empresas más admiradas del Perú, según PwC y G de Gestión 2019, y también el 90% de las Top10 empresas con mejor reputación corporativa, según Merco Empresas 2019.