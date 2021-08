Conforme a los criterios de Saber más

Edgardo Frías, director general de Google Perú y Chile analiza los cambios del entorno digital a raíz de la pandemia y la participación de la gigante tecnológica en ello. Aunque es un entorno desafiante, asegura, ve el futuro con expectativa y pone un foco especial en los pequeños y medianos negocios.

–Asumió la conducción de Google Perú este año, en medio de la pandemia, ¿qué exigió esta coyuntura a una empresa como Google? ¿Cuál es el balance hasta ahora?

El balance es positivo. Yo tengo la experiencia de haber trabajado antes con Perú, con colaboraciones desde Chile y México. Así que al estar a bordo, estuve muy empoderado en las decisiones de qué mover y cómo interactuar con los partners. Aunque, sin duda, fue desafiante por la ambigüedad del momento, pero muy motivador por el apetito de los peruanos por innovar y convertir los desafíos en oportunidades.

–¿Qué oportunidades y desafíos encontraron en ese contexto ambiguo?

Google tiene la filosofía de escuchar a los usuarios y partners con los que trabaja y priorizar junto con ellos sus acciones. Un concepto que se usó mucho con la pandemia fue transformación digital: el deseo de transformarse digitalmente e innovar pasó ahora a ser una necesidad inmediata y una prioridad. Nosotros somos digitales casi natos y venimos trabajando así desde el principio, entonces uno de nuestros desafíos fue cómo compartir nuestra cultura de innovación. A nivel de márketing vimos que muchas marcas empezaron a priorizar las plataformas digitales al ver la eficacia que mostraban.

–¿Cómo fue el proceso de las empresas peruanas dando el salto al digital?

Hubo diferentes casos. Había clientes que ya estaban en un camino de desarrollo digital a los que fuimos aplicando soluciones de Analytics y servicios de Google como cloud services para eficientar sus procesos internos y colaboración, como fue el caso de grandes compañías. Pero también el año pasado lanzamos Google para Pymes Perú para ayudarlas a tener experiencia digital. Hoy, las pequeñas y medianas empresas representan la mayor parte dentro del ecosistema local empresarial y son con las que trabajamos especialmente para promover su operación y desarrollo. Así que tuvimos que ponernos a buscar soluciones que tuvieran un impacto en sus negocios.

“Después de Google, YouTube es el segundo buscador más importante que existe en el Perú”.



–¿Esta plataforma se mantendrá?

La vamos a mantener, pero también queremos que evolucione y ver qué es lo que mejor les funciona a las pymes, siempre escuchamos mucho a los usuarios para ello. Queremos contribuir no solo para que se recuperen sino para hacer crecer su negocio. Vamos a traer soluciones nuevas para ello, a fin de que puedan dar un paso más como negocio.

–¿Cuánto cambiaron estos negocios durante la pandemia?

Muchas pymes necesitaron especializarse en el canal delivery y con ello tuvieron que cambiar la cultura de la empresa, repensar cómo las herramientas digitales pueden ayudar a desarrollar una nueva línea de negocio importante. El canal digital ya existía en el Perú, pero para muchos no era el principal canal de venta ni prioritario. Ahora lo es para muchas que vieron el potencial y conocieron las preferencias de sus consumidores con big data. Así las marcas empezaron a volverse más útiles a los usuarios. En pandemia, no solo tuvieron que tener al consumidor al centro sino ir hacia él por primera vez, a su puerta.

–¿Las empresas pudieron responder a la velocidad necesaria para esa transformación digital?

Más allá de la compañía o de su tamaño, para nosotros en los primeros cinco meses de la pandemia tuvimos una evolución de cinco años por la aceleración tecnológica en el país.

(Foto: Getty Images)

–¿Esta evolución cómo se reflejó para Google?

En que el canal digital se volvió prioritario para los negocios y en que aumentó el número de transacciones al captar una mayor demanda de los usuarios que buscaban soluciones y abastecerse de servicios básicos. Antes del COVID-19 todos decían hay que innovar, después de las primeras semanas estamos obligados a hacerlo. Empezó una disrupción y un cambio cultural.

–¿Hubo sectores donde se desarrolló más esta disrupción?

Empezamos a verla no solo en ‘retail’, también en la banca, farmacias, supermercados, tiendas por departamento, servicios, las tiendas pequeñas. En educación, aprender nuevamente cómo enseñar y cómo aprender del otro lado de la computadora, por ejemplo. Es así que uno de los grandes desafíos en grandes y pequeñas empresas era cómo fomentar la colaboración en las tecnologías como las plataformas G Suite o Workspace (para empresas), como Google Meet y documentos compartidos, de colaboración a distancia.

–A nivel de los anuncios, ¿cómo se desempeñó la publicidad online en el último año?

En IAB indican que digital viene de una gran aceleración y facturó US$140 millones en el 2020, sobre todo en videos, buscadores, display, social media, y se disparó en 45,3%. Y si vemos el barómetro de la Asociación de Agencias de Medios, el primer trimestre del año el ‘share’ en digital fue de 43,5%, seguido de TV con 37,6%. Además, del año pasado a este ha dado un gran salto pasando de un ‘share’ de 27,9% a 43,5%.

–¿El digital podría consolidarse como el primer lugar en el país? ¿Cómo ha pasado en países similares donde está Google?

Podemos hablar de Estados Unidos o Europa, donde el mix es muy parecido o superior en digital, pero lo que vemos es que ahora debemos incluir en digital a otras plataformas de lo que llaman medios tradicionales como la TV o los diarios que ahora tienen su contraparte en plataformas digitales y YouTube. Si los usuarios están en digital y la marca no está ahí, se pierde la oportunidad de conectar y ser útiles para ellos.

“La tecnología digital podría tener un impacto de hasta US$76 mil millones en el país hacia el 2030”.



–En el estudio global The Digital Sprinters, realizado para Google, indicaron que el Perú era una de las economías en vías de desarrollo con gran potencial de fortalecimiento económico por su crecimiento digital, ¿cómo se traduce ese potencial?

Sí, hicimos este estudio [con AlphaBeta] en diferentes países emergentes para identificar las oportunidades que encontramos en la región. Y también cuáles se pueden potenciar a nivel local. Lo que vimos en el Perú es que puede tener un impulso muy grande a nivel económico, ya que hay una buena oportunidad por la gran aceleración en el uso de móviles y penetración de Internet en los hogares, que no necesariamente se refleja en el PBI. Pero la tecnología digital puede tener un impacto en la economía del país de hasta US$76 mil millones al 2030 con una buena política pública para fomentar el uso de la tecnología y la inteligencia artificial, dada la necesidad de reconstruir la economía tras la pandemia.

–¿Cómo podría llegar a esa cifra en casi 10 años? ¿qué apuestas serían necesarias?

Aunque la tecnología empodera, no es mágica, debe estar atada a ciertas apuestas como en el capital físico, que permita la infraestructura y conectividad, para que la tecnología digital se siga desarrollando, capital humano e invertir en capacitación en habilidades digitales. Y en tecnología para el mayor aprovechamiento de la inteligencia artificial, el manejo de datos y desarrollar competitividad para crear nuevas soluciones específicas y ver negocios que quizá ahora no. Esto puede tener un impacto grande en sectores como minería, construcción, infraestructura y agro.

–De otro lado ante el crecimiento de la digitalización y el temor por cuidar la información sensible, ¿qué mecanismos de privacidad tiene Google ahora?

La seguridad y privacidad son puntos prioritarios para nosotros porque si no tenemos la confianza de nuestros usuarios en nuestras soluciones perdemos lo más valioso. Los usuarios pueden gestionar qué información comparten en su cuenta. Sin embargo, tenemos que hacer más esfuerzos para comunicar que tienen estas opciones.

(Foto: Getty Images)

–¿Cuál ha sido el papel de YouTube durante la pandemia en el Perú?

El desarrollo que ha tenido para los peruanos ha sido impresionante, nos adoptaron y nos van colaborando. YouTube empieza a internarse en la cultura local. Es más, después de Google, YouTube es el segundo buscador más importante que existe en el Perú. Un trend para los peruanos ha sido el ‘cómo lo hago’ entre las categorías más relevantes. ‘Cómo cocinar’ se disparó, también cómo aprender matermáticas o hacer ejercicios en casa. Además de los tutoriales, otra tendencia fue ‘cocina conmigo’ o resúmenes de deportes. Todo esto hizo que aumentará el tiempo de reproducción de los videos.

–Google también cuenta con algunos dispositivos físicos en el Perú, ¿van a potenciar esta línea?

Hay un ecosistema de hardware o tecnología física que viene desde el Pixel (smartphones) pero aún no hay planes para móviles en Latinoamérica. Lo que está disponible para Latam y Perú es la familia Nest [dispositivos inteligentes como parlantes, cámaras, entre otros] para aprovechar mejor el asistente de Google para navegar, que seguiremos desarrollando. No obstante, todavía la región no está cobrando tanta prioridad para este negocio como Estados Unidos.

–En el Perú, ¿han decidido si volverán a las oficinas o mantendrán el ‘home office’?

Todavía es un poco temprano, seguimos observando cómo evoluciona la pandemia acá. Hicimos una apuesta a largo plazo desde hace casi 12 años y seguiremos haciéndolo.

“El canal digital ya crecía en el Perú, pero se volvió prioritario a raíz de la pandemia”.



–¿Cuál es la proyección para la operación de Perú este año? ¿Cuánto representa dentro de la región?

Como somos parte de una compañía global, no compartimos data desagregada, pero te puedo decir que estamos muy contentos con los resultados del último semestre. No deja de ser desafiante en muchos sentidos pero la expectativa es positiva.

–¿La situación de incertidumbre política actual impacta en su operación en el país?

Independientemente de los escenarios políticos, nuestro compromiso es a largo plazo. Estamos convencidos de que el país tiene un enorme potencial.

DATOS

En un solo año el negocio de publicidad de Google creció 69%. YouTube y Google Ads fueron las más exitosas en el segundo trimestre del 2021 a nivel global. Según Frías, el consumo de YouTube en TV se ha incrementado en el último año.

