En su primer discurso como jefe del Estado, Pedro Castillo realizó una serie de anuncios económicos, que impactarían en diversas industrias. Especialistas consultados por El Comercio explican la factibilidad y conveniencia de sus medidas planteadas.

Minería y proyectos de inversión

“Se promoverá la participación del Estado como socio o ejecutor mayoritario (de los proyectos). El Estado enfrenta difíciles retos; necesita una nueva forma de hacer minería en su territorio”.

Pedro Castillo

Carlos Gálvez, expresidente de la SNMPE

“Estoy perplejo por los anuncios que ha efectuado el presidente Castillo. En el fondo dice que quiere convocar la inversión privada, pero con el anuncio de la asamblea constituyente no va a atraer a nadie. Yo creo que terminado Quellaveco se acabaron las inversiones mineras grandes”.

Epifanio Baca, economista de Propuesta Ciudadana

“El presidente Castillo se equivoca respecto a la participación del Estado en los proyectos mineros. Creo que tiene información que no es correcta respecto a otros países, porque eso solo ocurre en Chile con Codelco, pero no es aplicable al Perú”.

Banco de la Nación

“[...] El Banco de la Nación deberá estar en capacidad de proporcionar todos los servicios bancarios disponibles, con tasas de utilidad razonables, que le permita competir en este mercado con eficacia, pero sin usura”.

Pedro Castillo

Roxana Barrantes, profesora en PUCP e investigadora en IEP

“¿Se va a lograr el modelo francés de tener a una entidad pública para poner los parámetros de juego a los privados? Lo dudo. El Banco de la Nación es pequeño comparado con las carteras de los bancos privados como para influir en la competencia”.

Sandra Belaunde, gerente de estudios económicos de Asbanc

“Nuestro gremio reconoce la importancia de generar mayor competencia en el sistema financiero; sin embargo, consideramos que es igual de importante que estas iniciativas sean plenamente compatibles con los principios que rigen la Constitución”.

Acuerdos comerciales

“Se mejorará la apertura de mercados de comercio bilateral y de integración regional mejorando la exportación. Los TLC buscaremos mejorarlos desde los intereses del país”.

Pedro Castillo

Jessica Luna, gerente general de Cómex

“La apuesta del Perú por el libre comercio ha tenido resultados extraordinarios, los intereses han sido cubiertos. Las exportaciones se han multiplicado por siete en las últimas dos décadas, y pasamos de un millón a tres millones de empleos en el sector”.

Edgar Vásquez, director del CIEN-ADEX

“Los TLC ya incorporan todos los intereses del país. Dado que es un mensaje vago, se requiere que el presidente aclare qué mejoras quiere introducir. De lo contrario, se puede perjudicar a un sector que este año debería lograr los US$55.000 millones”.

Inversión pública y empleo

“Activar programas públicos de generación de empleo que a la vez permitirá brindar mantenimiento o realizar obras. Para ello, se asignará S/3.000 millones a las municipalidades y gobiernos regionales para la aceleración de inversiones”.

Pedro Castillo

Flavio Ausejo, especialista en políticas públicas de la Escuela de Gobierno de la PUCP

“Es posible. Ya se ha utilizado antes este mecanismo para reactivar. Los dos elementos claves son la capacidad de gasto, que debería existir, pues las autoridades subnacionales ya tienen tiempo y la existencia de proyectos en cartera”.

Alberto Ñecco, exdirector ejecutivo de Pro Inversión

“Se parece al Arranca Perú del 2020, que tuvo buenos resultados. No obstante, no es solo distribuir recursos, se debe reforzar la capacidad de ejecución y control. La inversión privada, que no se mencionó, es necesaria dado los objetivos anunciados, por la débil situación fiscal del Estado y por la complejidad de los mismos”.

Producción

“Revisaremos las condiciones económicas con grandes empresas pesqueras para obtener mayores ingresos tributarios para el país, y para que generen mayor valor agregado e industrialización de nuestros recursos naturales y marinos y empleo digno”.

Pedro Castillo

Cayetana Aljovín, presidenta de la Sociedad Nacional de Pesquería

“Consideramos que no existe mayor espacio para seguir creando mayores cargas a este sector dinamizador de la economía [...] Sin embargo, podría aportar más si el Estado tuviese una política para desarrollar, por ejemplo, la industria del atún y del jurel”.

Juan Carlos Sueiro, director de Pesquerías de Oceana

“El presidente se refiere a la actualización de montos que se pagan por derecho de pesca. Consideramos que es viable. Además, las investigaciones pesqueras se sustentan con estos montos, los cuales actualmente son insuficientes”.

Agricultura - FAE Agro

“Destinaremos S/3.000 millones para el fondo FAE-Agro, haciéndolo más accesible y con mayor presencia a nivel nacional. El Agrobanco se convertirá en un eficiente motor del desarrollo de la agricultura del país”.

Pedro Castillo

Luis Ginocchio, exministro de Agricultura

“Habría que pensar en varias medidas y no solo en darle dinero al agricultor. Por ejemplo, en fondos de garantía para que los bancos puedan prestar dinero. Otra medida importante en Agrobanco es separar la cartera pesada –aquellos productores agrarios a quienes se les dio crédito y no lo han pagado–. Inyectaría 300 o 400 millones de soles, además del fortalecimiento de oficinas, personal y una red informática moderna. Con eso [se podría] comenzar a rehacer la relación de financiamiento de la banca de desarrollo con los agricultores”.

Eduardo Zegarra, investigador de Grade

“Para que el fondo funcione tienen que cambiar las reglas. Ha sido hasta ahora un fracaso; solo ha colocado menos del 10% de los fondos. Agrobanco, como está, tiene muchas limitaciones. No tiene la capacidad para llegar con créditos, no tiene agencias en las provincias ni suficiente personal y logística. Es importante que se integre Agrobanco en una plataforma junto al Banco de la Nación y que amplíe su capacidad para llegar a productores. Se tiene que hacer un real relanzamiento y fortalecimiento de una banca de desarrollo agrario”.

Modelo económico

“Hoy la población pide cambios y no está dispuesta a renunciar a ellos. [...] Lo que propugnamos es que se acaben los abusos de los monopolios, de los consorcios que corrompen y cobran sumas artificialmente elevadas por los bienes y servicios básicos”.

Pedro Castillo

César Fuentes, director de la Maestría de Gestión Pública de ESAN

“Hay una enorme confusión en el discurso. La lógica es que si cambio el modelo habrá eficiencia; eso es un error de apreciación. En el tema de monopolios, ya hay una ley. Lo que se requiere es que el Estado tenga capacidad técnica para aplicarla”.

Carlos Parodi, profesor de Economía de la UP

“Es difícil ir contra el mercado. ¿Cómo hacer que los precios bajen? Si la demanda no bajará, tiene que aumentar la oferta y la competencia, y para evitar posición de dominio, están los reguladores. Es decir, todo dentro de la Constitución actual”.

Protección social

“Consideramos que la protección social en el Perú debe pasar de las políticas de ‘aseguramiento’ al acceso y derecho pleno a la salud y pensiones. La salud y pensiones serán universales y con una cobertura digna”.

Pedro Castillo

Carolina Trivelli, exministra Midis

“Es importante el criterio de focalización. Está bien que se ayude desde el Estado, pero debe ir a las personas que tengan dificultades. Dentro del 30,1% de pobreza al 2020, hay grupos que ya están recuperando sus empleos”.

César Abanto, socio del estudio Rodríguez Angobaldo

“Esto no funcionará si primero no se realiza una reforma económica laboral para reducir la informalidad: es casi imposible hacer que los informales aporten, a menos que sea a través del IGV o un mecanismo similar”.

