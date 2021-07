El presidente de la Asociación de Exportadores (ADEX), Erik Fischer, señaló que el mensaje del presidente de la República, Pedro Castillo, tuvo aciertos, como los anuncios en el tema sanitario, generación de empleo y apoyo a las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes); sin embargo, dejó algunas dudas que deben ser despejadas por el próximo gabinete ministerial.

“La creación de puestos de trabajo a través de la ejecución de obras de infraestructura, la asignación de S/ 3,000 millones al Fondo de Apoyo Empresarial para el Agro (FAE-Agro), la ampliación de los periodos de gracia y reprogramación de deudas, son buenas noticias. Pero es importante saber de dónde saldrán los recursos, más aún si se toma en cuenta la situación actual del fisco debido al COVID-19”, comentó.

Añadió que, si bien la inversión pública es crucial, se deben sentar las bases a fin de promover la inversión privada, apuntalando las actividades que ya probaron su impacto positivo en la economía e impulsar nuevos motores.

“El presidente se refirió al valor de producir con valor agregado y nuestro país tiene sectores como la industria, acuicultura, industria forestal y joyería con mucho potencial y necesidades concretas, que con medidas específicas sustentarían la recuperación del Perú. Las exportaciones tienen una importancia estratégica en la reactivación de la economía”, agregó Fischer.

En ese contexto, consideró importante el anuncio del Plan Nacional de Industrialización y la convocatoria a los Gobiernos Regionales y municipios.

Acuerdos comerciales

Respecto a lo expresado por Castillo de ‘mejorar los TLC desde los intereses del país’, Fischer comentó que fueron negociados con ese enfoque, por lo cual tiene dudas sobre ese propósito.

Agregó que los acuerdos comerciales permitieron el despegue de varios sectores y potenciaron su impacto en la creación de puestos de trabajo descentralizados.

Las exportaciones no tradicionales pasaron de US$ 2,049 millones en el 2000 a más de US$ 12,690 millones el año pasado, mientras que la generación de empleo (directo, indirecto e inducido) pasó en ese mismo periodo de 569,304 a cerca de 2 millones.

“El 2020, en plena pandemia, sostuvo más de 3 millones de puestos descentralizados y socialmente inclusivos”, puntualizó.

