Conforme a los criterios de Saber más

Luego de sostener un conjunto de reuniones con sus pares de Chile, Sebastian Piñera, y de Colombia, Iván Duque, en la Cancillería, el profesor Pedro Castillo juró “por los pueblos” y “por un nueva Constitución” como presidente de la República en la sede del Congreso. Precisamente, este último punto fue uno de los ejes centrales de su discurso.

Castillo, al inicio de un primer mensaje a la Nación, realizó una reseña histórica de la fundación del país y remarcó que desde “la fundación” del virreinato, “se establecieron las castas y diferencias que hasta hoy persisten”.

“La independencia del Virreinato del Perú de España en 1821 no trajo consigo una mejora real para la mayoría de los peruanos; los denominados aborígenes continuaron siendo explotados como ciudadanos de segunda categoría para el erario de la flamante República del Perú”, subrayó.

(Foto: Congreso)

El nuevo jefe de Estado también afirmó que los gobiernos que accedieron al poder en los últimos 30 años, “defraudaron” al pueblo.

Y, subrayó, que su administración “ha llegado para gobernar con el pueblo y para el pueblo” y “construir de abajo hacia arriba”. “Es la primera vez que nuestro país será gobernado por un campesino, una persona que pertenece como muchos de los peruanos a los sectores oprimidos por tantos siglos […] Es difícil expresar el altísimo honor que esto significa para mí”, manifestó.

A continuación, los cinco ejes del primer discurso de Castillo como presidente de la República.

1. Constitución y Asamblea Constituyente

El flamante presidente de la República anunció que presentará un proyecto de ley al Congreso, donde no tiene mayoría, para viabilizar la instalación de una asamblea constituyente dentro del marco democrático.

“Todos saben, porque así lo hemos manifestado muchas veces, que una de nuestras principales banderas políticas, convertida ahora en una bandera de la mayoría del pueblo, es la convocatoria a una asamblea constituyente que dote a nuestra patria de una nueva carta magna que permita cambiar el rostro a nuestra realidad económica y social. Insistiremos en esta propuesta, pero siempre en el marco de la ley y con los instrumentos legales que la propia constitución vigente proporciona”, expresó.

Castillo remarcó que para la implementación de una nueva Carta Magna “nunca se hará tabla rasa de la legalidad”.

“Sin duda para lograr este propósito tendremos que conciliar posiciones con el Congreso de la República, pues será aquí, en la casa de las leyes donde se tendrán que aprobar las normas correspondientes”, refirió.

El docente consideró que muchas de las disposiciones hoy vigentes en la Constitución de 1993, aprobada durante el primer gobierno del hoy encarcelado exmandatario Alberto Fujimori, “solo benefician a las grandes corporaciones”.

“El Estado debe tener libertad para promocionar, para vigilar y regular de acuerdo al interés de las mayorías. Ejecutaremos y respetaremos con energía lo que el pueblo decida”, complementó.

Uno de los invitados a la toma de mando de Castillo fue el expresidente de Bolivia, Evo Morales. (Foto: Presidencia de la República)

El presidente reconoció que la actual Carta Magna “no contempla” la figura de la asamblea constituyente, por lo que el único camino para convocarla es a través del Congreso y luego un referéndum. “¿Quiere ello decir que el pueblo peruano está condenado a seguir prisionero de esa Constitución por el resto de sus días? […] La respuesta, sin duda, es que no. El poder constituyente originario emana del pueblo y no de los gobernantes ni de las autoridades”, advirtió.

Castillo precisó que la eventual Asamblea Constituyente sería elegida por el pueblo para que sus integrantes se dediquen de manera exclusiva a elaborar una nueva Constitución “en un plazo determinado”. Añadió que ese texto, tras un extenso debate político y acuerdo pluralista, será sometido a referéndum. “Cumplido este encargo, [la asamblea] deberá disolverse”.

2. Palacio de Gobierno pasará a ser un museo

El presidente Castillo adelantó que no ejercerá el poder desde Palacio de Gobierno, porque “creo que tenemos que romper con los símbolos coloniales para para acabar con las ataduras de dominación que se han mantenido vigentes por tantos años”.

El profesor dijo, en ese sentido, que la Casa de Pizarro será cedida al nuevo Ministerio de las Culturas (como pasaría a llamarse el Ministerio de Cultura) para que sea utilizado como “un museo que muestre nuestra historia, desde sus orígenes hasta la actualidad”.

El flamante mandatario afirmó, además, que las tareas que el país tiene por delante son duras y, por tanto, se necesita de todos los peruanos.

“Todos los peruanos tenemos que saber que las tareas que tenemos por delante son duras y que nos necesitan a todos. Por ello debemos dejar de lado las diferencias ideológicas, las posiciones políticas e intereses personales, para poder arrancar a nuestra patria de las graves crisis que la agobian”, expresó.

Los padres, la esposa y los hijos del presidente Pedro Castillo aplauden su toma de mando. (Foto: Presidencia de la República)

3. Promete vacunar al 70% de la población

Castillo Terrones, en otro momento de su discurso ante el Parlamento, aseguró que la primera “gran tarea” de su administración es continuar con la lucha contra la pandemia de COVID-19. “No quiero dejar de recordar a todos los peruanos y peruanas que ya no están con nosotros. Honraremos su memoria asegurando que esto sea una prioridad”, prometió.

El nuevo jefe de Estado advirtió que la pandemia aún no ha terminado, al referirse que aún hay nuevas variantes del coronavirus.

“Construyendo sobre lo avanzado, escuchando a la ciencia y poniendo el bienestar de los peruanos por adelante. Nuestro esfuerzo estará puesto en garantizar la vacunación de toda la población en el menor tiempo posible”, remarcó.

El presidente de la República también dijo que, frente a la tercera ola, tenemos, al momento, al 16% de la población vacunado con dos dosis [una afirmación imprecisa, según la verificación realizada por EC Data] y subrayó que el primer nivel de atención en los centros de salud es “muy débil”.

“Esto significa el enorme desafío de llegar a fin de año a más del 70% de la población vacunada y lograr a protección comunitaria. Vamos a comprometer todo el aparato del Estado y con nuestro pueblo movilizado, en tal sentido, convocaremos de inmediato a todos los gobernadores regionales y a sus directores regionales a evaluar acciones ante la pandemia”, refirió.

4. “No pretendemos ni remotamente estatizar nuestra economía”

El jefe de Estado dijo que sí es posible realizar cambios en la economía del país, respetando la propiedad privada.

“Hoy la población pide cambios y no está dispuesta a renunciar a ellos. Ahora bien ¿Es cierto que estos cambios implican poner en riesgo los logros conseguidos con el esfuerzo de todos los peruanos durante las últimas décadas? No, no lo es […] Si es posible realizar estos cambios con responsabilidad, respetando la propiedad privada, pero también poniendo por delante los intereses de la Nación”, expresó.

Castillo explicó que lo que plantea Perú Libre es que “se acaben los abusos de los monopolios” y de los consorcios. Añadió que existen en la actualidad entidades financieras que cobran “hasta 200%” de interés por créditos de consumo. “Así, por ejemplo, el Banco de la Nación deberá estar en capacidad de proporcionar al ciudadano, todos los servicios bancarios disponibles, con tasas de utilidad razonables, que les permitan competir en este mercado con eficacia, pero sin usura”, detalló.

El profesor aclaró que su administración no pretende estatizar la economía peruano ni ejecutar un control de cambios.

“No pretendemos ni remotamente estatizar nuestra economía ni hacer una política de control de cambios. Solo queremos que la economía de las familias, sobre todo las de menores ingresos, sea más estable y próspero; que las grandes empresas no estafen al fisco mediante la evasión o la elusión tributaria, que el Estado cumpla su función supervisora y defensora del ambiente, del consumidor y de la sociedad. No creo que ningún verdadero peruano pueda estar en contra de este propósito”, acotó en este punto.

La abogada Dina Boluarte juró ante el Parlamento al cargo de primera vicepresidenta de la República. (Foto: Presidencia de la República)

5. La regulación de la publicidad estatal

El presidente Pedro Castillo refirió que el gobierno destinará la publicidad del Estado a los medios de comunicación de las regiones y también a las “redes virtuales”.

“La publicidad del Estado, mediante la cual algunos gobiernos han realizado presión indebida a los medios de comunicación para lograr beneficios políticos, paralizar las críticas e incluso orientar la línea editorial de algunos, debe ser regulada de mejor manera. En este sentido estableceremos que este gasto se realizará dando prioridad a los medios de provincias y redes virtuales”, manifestó.

“Creemos que así podremos garantizar una mejor cobertura de la publicidad estatal y una correcta descentralización del gasto público”, complementó.

El Comercio se comunicó con Rodrigo Salazar Zimmermann, director ejecutivo del Consejo de la Prensa Peruana (CPP), pero señaló que no puede declarar porque aún no han definido posición.

El docente cerró su mensaje de la Nación, de poco más de una hora, llamando a la “reconstrucción” de la unidad nacional.

Y, reiteró que su gobierno solamente será hasta el 28 de julio de 2026. Tras ello, dijo que “regresaré a mis labores docentes de siempre”.

Más información

El presidente Pedro Castillo también anunció la reestructuración del Ministerio de Cultura, que se pasaría a llamar “Ministerio de Culturas”.

“Resulta necesario interculturalizar al Estado; es decir establecer que cuando se toman decisiones relevantes se consideren las voces de los pueblos originarios y afroperuano. En este sentido, se requiere una reestructuración del Ministerio de Cultura, empezando por el nombre, que atendiendo a la realidad deberá ser renombrado como Ministerio de las Culturas”

El mandatario anunció además que “los jóvenes que no trabajan ni estudian tendrán que cumplir con el servicio militar”. Adelantó la creación de un programa para promover el ingreso al Servicio Militar Voluntario.

“Los delincuentes extranjeros tendrán 72 horas de plazo para salir del país. Finalmente, los jóvenes que no estudian ni trabajan deberán acudir al servicio militar”, señaló.

señaló. “El Banco de la Nación deberá estar en capacidad de proporcionar al ciudadano todos los servicios bancario disponibles con tasas razonables y les permita competir en este mercado con eficacia, pero sin usura”, indicó.

Mira aquí todo el discurso de Pedro Castillo:

VIDEO RECOMENDADO

Parlamentarios del partido Morado cuestionaron la decisión de la Mesa Directiva del Congreso de la República, presidida por María del Carmen Alva, de no recibir al exmandatario Francisco Sagasti para la recepción de la banda presidencial.