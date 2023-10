¿Qué es la economía azul y cómo representa una oportunidad para un negocio sostenible?

Diseñé el concepto de la economía azul como una reacción a mi frustración de 30 años de lucha para imponer y desarrollar la economía verde. Llegué a la conclusión de que la economía verde es para los ricos y que tenemos que cambiar el modelo de negocio.

Cuando buscamos la competitividad, siempre vemos lo más barato y eso no puede ser, porque el que contamina es barato, el que no paga bien a los empleados es barato y ese no puede ser el modelo.

Por eso, cambiamos la lógica y vemos cuáles son los recursos naturales disponibles en abundancia que no consideramos importantes y cómo podríamos generar un valor agregado. Así nació la economía azul que se define como una economía donde utilizamos lo que hoy no tiene o genera valor, pero que, si lo aprovechamos, podemos generarlo.

¿Cómo pueden aplicar las empresas este concepto?

Se aplica a todo. Si eres un cultivador de café, cuando se poda, [este] se puede convertir en sustrato para cultivar hongos; es decir, tienes café y hongos. Cuando se tiene el sustrato para el cultivo de hongos, después de cosecharlos tienes alimento para gallinas. Es decir, tienes café, hongos y alimento para gallinas y huevos, ya no es un solo ingreso sino cuatro.

En la minería de oro se tiene que triturar la piedra para sacar el gramo de oro, pero ¿qué hacemos con el polvo de estas piedras? Lo convertimos en materia prima para producir papel piedra, un papel que no exige agua y que es reciclable para siempre; tienes papel, oro y se elimina el consumo de agua.

Esos son dos modelos muy sencillos de la economía azul que me permite generar mucho valor con lo que ya tengo.

¿Qué tan receptivas han sido las empresas con el modelo que propone?

Tenemos más de 200 proyectos y ya invertimos más de US$ 5 mil millones, hay una acogida interesante. Ya tenemos cinco fábricas de papel piedra en China, estamos construyendo una en Marruecos, en Nigeria. Tenemos más de 50 países que aplican la lógica del café que se convierte en materia prima para el cultivo de hongos. En Colombia, India, Indonesia, en partes de África, en Zimbabue, tenemos 2.600 centros de producción de hongos con los deshechos de café.

¿Estas iniciativas deben nacer desde la cabeza de la organización o es una situación de acuerdo país?

Es una búsqueda de eficiencia que tiene que ser la prioridad de cualquier empresa. No puede permitirse desgastar recursos cuando hay una oportunidad de convertirlos en valor agregado. Es una simple ley de la competitividad: debes hacer mucho más con lo que tienes. Lo que proponemos no es simplemente una innovación de tecnología y técnica, sino una innovación en el modelo de negocio.

Los empresarios deben asumir un riesgo...

Si no asumen un riesgo, no son empresarios. El gerente no quiere el riesgo, pero el empresario sí. El empresario cree que ese es el camino y lo crea. La diferencia entre gerente y empresario es que el primero evita el riesgo, el otro lo calcula.

¿Qué oportunidades de negocios innovadores ve en nuestro país?

Perú es un país tropical con recursos naturales, minerales (...) se debe hacer un inventario de las oportunidades que se presentan. Hablando de un caso concreto, sabemos que la competitividad de la gallina y del huevo depende del alimento y este es importado, lo que hace que el producto sea costoso. [En Perú] tienen mataderos y no hacen nada con el desperdicio (sangre, cerebro, pulmón, etc.). Nosotros proponemos la cría de larvas de mosca (estudios muestran que tienen un alto valor nutricional y son fuente confiable de alimentos para estas aves) que permite sustituir el 50% de importación de alimentos para gallinas. Esta propuesta la hicimos en Argentina (...) ya tienen centenas de miles de toneladas de deshechos en los mataderos y una industria de la cría de la mosca que permite montar una industria competitiva de alimento para gallina. Es la lógica que aplicamos y esto es perfectamente posible en Perú. El modelo de la competitividad no es ser el más barato, es ser más competitivo porque generas más valor agregado. Aunque sea algo muy obvio, es lo que necesitamos en la transición ecológica y económica.